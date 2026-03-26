Soud zakázal v Rusku oscarový film Pan Nikdo proti Putinovi

Soud v Čeljabinsku zakázal šířit v Rusku oscarový film Pan Nikdo proti Putinovi z česko-dánské produkce. Informoval o tom server Mediazona s odvoláním na svého reportéra v soudní síni. U soudu byla zastoupena pouze žalující strana. O zákazu promítání filmu v Rusku posléze informovala také státní agentura TASS.
Snímek, který vznikl v české a dánské koprodukci a který získal Oscara jako nejlepší dokumentární celovečerní film, sleduje působení válečné propagandy na ruských školách v době, kdy Rusko vede válku proti Ukrajině. Záběry pořídil režisér a jedna z postav dokumentu Pavel Talankin, který pracoval jako učitel v desetitisícovém ruském městě Karabaš v Čeljabinské oblasti.
O žádosti předložené prokurátorem Jevgenijem Tumšinem rozhodovala soudkyně Ksenija Bucharinovová.
Žalující strana žádala v zájmu blíže neurčeného okruhu osob zakázat přístup k filmu ze tří elektronických adres. Podle prokuratury je obsahem snímku "všeobecná militarizace" a film vyjadřuje "negativní postoj ke speciální vojenské operaci", což je termín, který Moskva používá pro ruskou invazi na Ukrajině. Snímek je podle prokurátora namířený i proti stávajícímu režimu v Rusku; Talankin v jednom záběru ukázal modrobílou vlajku, která je v Rusku pokládána za symbol legie Svoboda Rusku, bojující na ukrajinské straně.
To vše žalující strana označila za "propagandu extremismu a terorismu". Prokurátor zároveň poukázal na to, že ve filmu jsou ukázány obličeje nezletilých bez souhlasu jejich rodičů, napsala Mediazona.
"Žalobě soud vyhověl," uvedla agentura TASS. Napsala také, že film kritizoval režisér Nikita Michalkov, vyznamenaný za sovětských dob titulem národního umělce, podle kterého se Talankin mohl řídit americkou příručkou pro sabotáže, aby dění v ruské škole ukázal jako příklad "ideologického nátlaku" na žactvo.
Poté, co film získal Oscara, rada pro lidská práva působící při úřadu ruského prezidenta požádala pořadatele americké filmové ceny Oscar a organizaci UNESCO, aby prověřili, zda dílo je v souladu s etickými a právními normami uplatňovanými při udělování cen.
Dokument vznikl podle českých producentů Alžběty Karáskové a Radovana Síbrta po etické a právní stránce pod dohledem mezinárodních odborníků a podle nejvyšších standardů dokumentární tvorby. Ruská tvrzení označili za nepravdivá; odrážejí podle nich všudypřítomnou propagandu v zemi a snahu režimu odvádět pozornost od skutečných problémů. Producenti také uvedli, že snahou tvůrců filmu bylo, aby aktéři nebyli vystaveni riziku postihu ze strany státní moci, a zároveň se snažili naplnit veřejný zájem na odhalení pravdy o zneužívání nezletilých k propagandě.
ŽIVĚ Izrael na žádost Pákistánu souhlasil, že neprovede atentát na íránského ministra zahraničí a předsedu parlamentu
Izrael podle pákistánského zdroje obeznámeného s jednáními dočasně stáhl z „likvidačního seznamu“ íránského ministra zahraničí Abbáse Arákčího a předsedu parlamentu Mohammada Báqera Qálibáfa poté, co Pákistán požádal Washington, aby na ně nebylo cíleno. Zdroj to ve čtvrtek řekl agentuře Reuters.
Evropská komise vyšetřuje Pornhub i český pornoserver kvůli ohrožení mladistvých
Evropská komise předběžně zjistila, že platformy pro sdílení a přehrávání pornografického obsahu Pornhub, Stripchat, XNXX a XVideos porušují nařízení o digitálních službách, protože nedokázaly zabránit nezletilým v přístupu k pornografickým materiálům. Komise oznámila, že s platformami zahájila formální řízení.
ŽIVĚ Postoj vlády je krátkozraký a nestatečný, vzkázal Senát kvůli půjčce Ukrajině
Za projev politické krátkozrakosti, nestatečnosti a schizofrenie ve středu označil Senát rozhodnutí vlády neručit za půjčku, kterou se rozhodla většina zemí EU poskytnout Ukrajině pro obranu před ruskou agresí. Důsledkem může do budoucna být snížení konkurenceschopnosti a obranyschopnosti Česka nejen v rámci EU. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) vyzval vládu k přehodnocení jejího postoje.
ŽIVĚ Ukrajinské útoky vyřadily 40 procent ruské přepravy ropy, největší zásah v moderní historii
Nejméně 40 procent ruských kapacit pro přepravu ropy je přerušeno, vypočetla agentura Reuters. Je to důsledek ukrajinských dronových útoků. Současné narušení dodávek ropy je nejzávažnější v moderní historii Ruska, jinak druhého největšího vývozce ropy na světě. Moskvu zasáhlo v době, kdy ceny ropy kvůli válce s Íránem rostou a překročily 100 dolarů za barel.
Hodně divné, uznal Lehečka. V Miami je za hvězdu, pozornost upoutala i jeho láska
V živém žebříčku už vystoupal na šestnácté místo, od pondělí bude novou českou jedničkou. Jiří Lehečka zažívá v Miami jeden z nejlepších turnajů dosavadní kariéry. Už je v semifinále a věří si na víc. Na Floridě se z něj stává jeden z taháků: bude to právě český tenista, kdo vyzve italskou superstar Jannika Sinnera v boji o velký titul?