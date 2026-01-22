Přeskočit na obsah
Tanec v ohnivé pasti. Devět osudových požárů, kterým šlo zabránit

Dan Poláček
Nikola Bernard
Dan Poláček
Nikola Bernard
Dan Poláček,Nikola Bernard

Na Nový rok 2026 zahynulo ve švýcarské Crans-Montaně čtyřicet lidí při požáru, který měl nenápadného viníka – prskavky. A jak víme, nešlo o výjimečný případ – například o rok dříve si podobná katastrofa v Mostě vyžádala sedm životů. Historie pekelných tragédií vzniklých v zábavních podnicích však sahá hluboko do minulosti a ukazuje, že se stále opakují ty samé chyby.

Když plameny vraždí

Oslavy příchodu Nového roku skončily v baru Le Constellation ve švýcarském středisku Crans-Montana tragicky.
Oslavy příchodu Nového roku skončily v baru Le Constellation ve švýcarském středisku Crans-Montana tragicky.

Výčet tragických událostí spojených s požáry začínáme v baru Le Constellation ve švýcarském středisku Crans-Montana, kde hosté vstupovali do nového roku 2026 s úsměvy, sklenkami šampaňského a těšením se na ještě lepší zítřky. A tak když v podniku hrála hudba a prskavky jiskřily, absolutně nikdo netušil, že se radostné minuty blíží ke konci. Již v 01:26 se jiskry dotkly akustické pěny na stropě a oheň se začal šířit takovou rychlostí, že se návštěvníci zčistajasna ocitli v ohnivém pekle. Čtyřicet lidí přišlo o život, dalších sto šestnáct utrpělo zranění.

Jen o necelý rok dříve, v sobotu 11. ledna 2025, se podobně hrůzný scénář odehrál v Mostě v restauraci U Kojota, kde se převržené plynové topidlo změnilo ve zdroj mohutného plamene. Sedm lidí zemřelo a sedm dalších bylo zraněno.

Nejen tyto dvě tragédie, odehrávající se v různých zemích a prostředích, spojuje varovné poselství: i v době moderních bezpečnostních předpisů zůstávají požáry v uzavřených zábavních podnicích smrtelnou hrozbou…

