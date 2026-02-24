Návrat na Měsíc se znovu zadrhává. Artemis II brzdí další technický problém

Ambiciózní návrat lidstva k Měsíci se znovu komplikuje. Program NASA Artemis, který má navázat na slavnou éru programu Apollo, čelí dalším technickým potížím. Raketa, jež má vynést posádku mise Artemis II na cestu kolem Měsíce, se bude muset vrátit do montážní haly. Důvodem je problém s prouděním helia v horním stupni rakety. Jde už o druhou závadu, kvůli které byla mise odložena.
Ještě nedávno panovala v Kennedyho vesmírném středisku na Floridě opatrná euforie. Generální zkouška startu proběhla úspěšně: technici naplnili nádrže rakety více než dvěma a půl miliony litrů kapalného kyslíku a vodíku a simulovali startovní procedury. Po předchozích potížích s únikem kapalného vodíku šlo o důležitý krok kupředu.
Jenže krátce poté pozemní týmy zaznamenaly přerušované proudění helia do horního stupně rakety. Helium je pro start klíčové – slouží k pročištění motorů, udržování tlaku v nádržích kapalného vodíku a kyslíku a k zajištění správných provozních podmínek. Bez jeho spolehlivého proudění nelze start povolit.
Podle šéfa NASA Jareda Isaacmana se během rutinní operace opětovného natlakování nepodařilo zajistit průtok helia systémem, přestože při zkouškách fungoval správně. Podobný problém se objevil už při misi Artemis I.
Inženýři zkoumají několik možných příčin: vadný filtr, ventil či připojovací rozhraní. Přístup k těmto komponentům je však možný pouze v montážní hale, kam bude raketa převezena.
„To téměř jistě vyřazuje březnové startovní okno,“ potvrdil Isaacman. NASA nyní připravuje návrat rakety do haly, kde mohou technici provést detailní diagnostiku a opravy.
Start se znovu odkládá
Mise Artemis II byla původně plánována na únor, po zjištění úniků kapalného vodíku na začátek března. Po novém problému už březnový termín nepřipadá v úvahu. NASA nyní usiluje alespoň o start na začátku dubna, kdy se otevírá další vhodné startovní okno.
„Chápu, že jsou lidé tímto vývojem zklamáni. Toto zklamání však nejvíce pociťuje tým NASA, který neúnavně pracoval na přípravě tohoto velkého podniku,“ dodal Isaacman.
Odklady nejsou ve světě kosmonautiky ničím výjimečným. Starty musí respektovat nejen technický stav rakety, ale i přesnou geometrii pohybu Země a Měsíce, světelné podmínky a bezpečnostní limity. Každý problém proto může znamenat týdny čekání.
Posádka připravena, ale čeká
Čtyřčlenná posádka – Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch a kanadský astronaut Jeremy Hansen – má při desetidenním letu obletět Měsíc a vrátit se na Zemi. Nepůjde o přistání, ale o zásadní test systémů před budoucími výpravami.
Astronauti po úspěšné zkoušce znovu nastoupili do karantény v Houstonu, aby minimalizovali riziko onemocnění před startem. Po oznámení nového problému ji však opustili a čekají na nový termín.
Artemis: víc než návrat
Program Artemis má být mnohem víc než jen návrat na Měsíc. Artemis II má připravit půdu pro skutečný návrat lidí na lunární povrch. Mise Artemis III, která by měla přistát v oblasti jižního pólu Měsíce, je zatím plánována nejdříve na rok 2027.
„V příštích letech se vrátíme, vybudujeme základnu na Měsíci a zahájíme mise, které by měly probíhat nepřetržitě směrem k lunárnímu prostředí i zpět. To, kde s touto architekturou a frekvencí letů začínáme, není tím, kde skončíme,“ uvedl Isaacman. Připomněl, že i historické úspěchy kosmonautiky provázely nezdary. Jako příklad uvedl misi Gemini 8, která byla kvůli technické závadě předčasně ukončena – a přesto se její velitel Neil Armstrong o tři roky později stal prvním člověkem na Měsíci.
Zdroje: AP, Jared Isaacman, BBC
