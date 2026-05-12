Přeskočit na obsah
Benative
12. 5. Pankrác
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Magazín

Tušili, že jde o vzácný nález. Skutečná hodnota kamene ale překvapila i experty

Tereza Šolcová
Tereza Šolcová
Tereza Šolcová

V horách severního Myanmaru, kde se už roky střetávají armáda, povstalci i obchodníci s drahokamy, narazili horníci na kámen, který okamžitě vzbudil pozornost celého světa. Obří rubín o váze přes dva kilogramy patří k největším, které se člověku kdy podařilo nalézt. Příběh vzácného nálezu navíc připomíná, jak úzce jsou v této části Asie propojené přírodní bohatství, moc i dlouholetý konflikt.

Region Mogok, který je s drahokamy spojený po staletí, se v posledních letech stal jedním z míst intenzivních střetů mezi myanmarskou armádou a etnickými ozbrojenými skupinami.
Region Mogok, který je s drahokamy spojený po staletí, se v posledních letech stal jedním z míst intenzivních střetů mezi myanmarskou armádou a etnickými ozbrojenými skupinami.Foto: Myanmar Military True News Information Team
Reklama

V oblasti Mogok na severu Myanmaru objevili horníci mimořádně vzácný rubín o hmotnosti 11 tisíc karátů. Surový drahokam váží přibližně 2,2 kilogramu a podle státních médií jde o druhý největší rubín, který se kdy v zemi podařilo nalézt. Objev přišel v polovině dubna, krátce po oslavách tradičního nového roku, a okamžitě vzbudil pozornost nejen mezi geology a obchodníky s drahými kameny, ale také v politických kruzích.

Srdce rubínů

Myanmar je dlouhodobě považován za světové centrum těžby rubínů. Právě z oblastí Mogok a Mong Hsu pochází podle odhadů až 90 procent všech rubínů na světě. Tamní naleziště jsou známá svou mimořádnou kvalitou a sytě rudým odstínem kamenů, který bývá v gemologii označován za jeden z nejcennějších vůbec.

Související

Nově objevený rubín sice nedosahuje rekordní velikosti kamene nalezeného v roce 1996, který měl přes 21 tisíc karátů, odborníci ale upozorňují, že i tak může být hodnotnější. Podle popisu státního listu Global New Light of Myanmar má totiž velmi kvalitní purpurově červené zabarvení se žlutavými podtóny, střední průhlednost a výrazně lesklý povrch, který dobře odráží světlo.

Právě kvalita barvy bývá u rubínů jedním z nejdůležitějších parametrů. U vzácných kamenů totiž nehraje hlavní roli jen samotná velikost, ale také čistota, intenzita odstínu nebo schopnost lámat světlo. I proto může být menší kámen někdy cennější než výrazně větší nález.

Reklama
Reklama

Nález obřího rubínu přichází v době, kdy je oblast těžby poznamenaná občanskou válkou a nestabilitou. Region Mogok, který je s drahokamy spojený po staletí, se v posledních letech stal jedním z míst intenzivních střetů mezi myanmarskou armádou a etnickými ozbrojenými skupinami.

Krvavé drahokamy

Město Mogok ovládla v červenci 2024 guerillová organizace Ta’ang National Liberation Army (TNLA), zastupující etnickou menšinu Palaungů. Povstalci následně převzali kontrolu nad tamními doly a těžbou. Situace se změnila až na konci loňského roku, kdy bylo za zprostředkování Číny uzavřeno příměří a kontrola nad oblastí se postupně vrátila zpět pod správu myanmarské armády.

Drahokamy přitom v Myanmaru nepředstavují pouze luxusní exportní artikl. Už desítky let jsou jedním z hlavních zdrojů financování jak vojenského režimu, tak ozbrojených skupin bojujících za autonomii jednotlivých etnik. Obchod s rubíny a dalšími kameny je proto úzce propojený s politikou, korupcí i pašováním.

Na situaci dlouhodobě upozorňují také lidskoprávní organizace. Například britská skupina Global Witness v minulosti opakovaně vyzývala světové šperkařské firmy, aby přestaly nakupovat drahokamy pocházející z Myanmaru. Podle kritiků totiž výnosy z těžby pomáhají financovat vojenské struktury a prodlužují vleklý konflikt v zemi.

Reklama
Reklama

Politické napětí v Myanmaru navíc v posledních letech znovu zesílilo. V roce 2021 provedla armáda převrat a k moci se vrátil generál Min Aung Hlaing. Letos byla sice ustavena nová civilní vláda, opozice i lidskoprávní organizace ale označily volby za zmanipulované. Právě Min Aung Hlaing si nyní obří rubín osobně prohlédl ve svém sídle v hlavním městě Neipyijto.

Zdroj: AP, The Washington Post

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Druhý díl minisérie VINA: Případ fakulta rekonstruuje tragické události dne 21. prosince 2023 po minutách.
Druhý díl minisérie VINA: Případ fakulta rekonstruuje tragické události dne 21. prosince 2023 po minutách.
Druhý díl minisérie VINA: Případ fakulta rekonstruuje tragické události dne 21. prosince 2023 po minutách.

„Byl rozrušený a nesvůj.“ Co a kdy se policie dozvěděla o střelci z fakulty?

Cesta vraha Davida K. z domova v Hostouni na Filozofickou fakultu minutu po minutě. Jak a kde se hlásil jeho mobil? Stejná trasa i časy z pohledu policie: kdy se dozvěděla, že může být nebezpečný? Detailní rekonstrukce osudného dne ukazuje, že mezi prvními varovnými signály a střelbou bylo několik momentů, kdy bylo možné zasáhnout. Policie měla informace, jméno i podezření.

Schůze vlády, Aleš Juchelka
Schůze vlády, Aleš Juchelka
Schůze vlády, Aleš Juchelka

Frontman známé kapely přišel o přídavky na děti. Juchelka mu poslal jasný vzkaz

Systém sociálních dávek v Česku prochází revolucí. Čtyři podpory se slučují do jedné a podle některých je systém stále nedotažený. Velmi ostře se teď pustil do nového způsobu výpočtu zpěvák kapely Cocotte Minute Martin Zeller. Šéf resortu práce Aleš Juchelka (ANO) poskytl deníku Aktuálně k jeho situaci vyjádření.

"Brave Griffin 26/II" military exercise near the strategically crucial Suwalki gap, in Akmenynai
"Brave Griffin 26/II" military exercise near the strategically crucial Suwalki gap, in Akmenynai
"Brave Griffin 26/II" military exercise near the strategically crucial Suwalki gap, in Akmenynai

„Evropě dochází čas.“ Politici by neměli lidem lhát, varuje exministr

Ruská invaze na Ukrajinu přiměla evropské státy masivně zbrojit. Jak se Evropa a hlavně její východní křídlo připravuje na možnou válku? Jaké jsou hlavní problémy této přípravy a kdo dokáže na krize reagovat nejrychleji? O tom v pořadu Spotlight News Aktuálně.cz hovoří Martin Sklenár, expert na obranu z nevládní organizace GLOBSEC a bývalý slovenský ministr obrany.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama