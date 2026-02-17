KVÍZ: Jak dobře se vyznáte v planetách a vesmírných misích? Otestujte své znalosti o vesmíru

Od prvního pohledu ke hvězdám až po moderní raketové mise, vesmír lidstvo nepřestává udivovat. Jak dobře se vyznáte ve hvězdách, planetách a historických kosmických událostech? Vydejte se na krátký výlet do vesmíru v našem kvízu.
Španělský Sánchez jako nová Merkelová. Co přinese legalizace půl milionu imigrantů?
Je to bezprecedentní krok. Španělská socialistická vláda premiéra Pedra Sáncheze oznámila záměr legalizovat půl milionu nelegálních přistěhovalců v zemi. Dle Sáncheze je to příklad hodný následování. Nepovede ale přesně k opačným důsledkům, než španělský premiér očekává?
Věřili jste jim také? 11 internetových příběhů, které nás naučily pochybovat
Internet je plný fascinujících příběhů - ne všechny jsou ale pravdivé. Třeba v lednu 2026 oklamaly miliony lidí obří sněhové závěje na Kamčatce, o rok dříve se zase šířil dojemný osud rodiny Kowalských. Digitální prostor nám již roky nabízí pravidelnou dávku takzvaných hoaxů, které nás umí pořádně zmást. Vydejte se střemhlav bizáru a poznejte jedenáct legendárních internetových podvodů.
ŽIVĚUkrajinci dobyli náhle 200 km čtverečních. Může za to problém Rusů se Starlinkem?
Ukrajinské armádě se minulý týden podařilo získat zpět na 200 kilometrů čtverečních území. Uvedla to dnes agentura AFP s odkazem na svůj výpočet. Podle ní jde o nejrychlejší postup ukrajinské armády od léta roku 2023.
Tvrdý náraz při cvičení NATO. Ukrajinci „rozdrtili“ dva prapory aliance za jediný den
Loňské rozsáhlé cvičení Severoatlantické aliance v Estonsku odhalilo nepřipravenost západních jednotek na realitu moderního bojiště. Ukrajinci, kteří při manévrech sehráli roli nepřítele, je pomocí dronů opakovaně „drtili“, zatímco alianční síly nedokázaly účinně reagovat.
ŽIVĚMotoristé mají nového adepta na životní prostředí, ekologové se nad ním mračí
Novým kandidátem na post ministra životního prostředí za Motoristy je poslanec Igor Červený. Na tiskové konferenci po jednání vlády to v pondělí oznámil premiér Andrej Babiš (ANO), který už Červeného navrhl prezidentovi Petrovi Pavlovi.