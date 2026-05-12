12. 5. Pankrác
Samota je naučila zpomalit. Bára a Vojta vdechli život usedlosti po odsunutých Němcích

Brňáci Bára a Vojta našli svůj druhý domov v usedlosti na samotě v Lasvicích u Zákup.
„Poprvé jsme sem přijeli koncem léta,“ vzpomíná Bára. „Už vstupem do rozkvetlé zahrady se vzrostlými stromy jsme oba cítili, že sem patříme.“
Přes všechny technické výzvy a stavební nástrahy se jim podařilo vytvořit místo, které spojuje autenticitu starého stavení s moderním komfortem a okolním duchem přírody.
Usedlost byla při koupi v dobrém stavu díky práci předchozího majitele, nicméně přesto čekalo Báru a Vojtu mnoho práce.
Atmosféra Samoty Hemme je podle majitelů kombinací otevřeného prostoru, vzrostlých stromů a historického stavení.
Foto: Samota Hemme, se souhlasem
Terezie Benoni

Vyměnili ruch města za ticho severních Čech. Bára a Vojta se nezalekli technických nástrah starého stavení a vybudovali místo, kde se historie 19. století potkává s moderním komfortem. „Necítíme se jako majitelé, ale jako správci,“ říkají o usedlosti Samota Hemme. V místě, které kdysi sloužilo německým sedlákům, dnes ožívá nová tradice svatebních hostin.

Projektant jim potvrdil, že stavba je vzhledem ke stáří v perfektním stavu. „U Báry převládal respekt, u mě nadšení,“ dodává Vojta. Bylo jasné, že je i tak čeká spousta práce. „Poprvé jsme sem přijeli koncem léta,“ vzpomíná Bára. „Už při vstupu do rozkvetlé zahrady se vzrostlými stromy jsme oba cítili, že sem patříme.“

Dědictví po německých hospodářích

Usedlost, dnes známá jako Samota Hemme, vznikla koncem 19. století. Postavili ji němečtí obyvatelé, kteří však byli po druhé světové válce nuceni kraj opustit. Současnou podobu začal formovat předchozí majitel, který statek koupil v roce 1995 a provedl nejnutnější citlivé opravy.

Pro Báru a Vojtu je proto pocit vlastnictví spojen spíše s péčí a správou stávající budovy. „Spíš než jako vlastníci tohohle krásného místa se cítíme jako jeho správci, snažíme se prostor udržovat a nepokazit nějakým necitlivým zásahem,“ říká Bára. Název Samota Hemme symbolizuje zpomalení, tedy „hemmen“, jak vozkové volali na koně při sjíždění prudkého kopce. Je to princip, kterým se chtějí v životě řídit, ať už ve vztahu k místu, či sobě navzájem.

Rekonstrukce: od stodoly po interiéry

Usedlost v Lasvicích č. 47 tu stála už za vlády císaře pána. Tehdy se na nedalekém zákupském zámku ženil následník trůnu František Ferdinand d’Este se svojí chotí Žofií. Zatímco tam se psaly velké dějiny, o pár kilometrů dál, na statku v Lasvicích, se žil obyčejný život. Dnes tu Vojta s Bárou plánují organizovat svatby. Ubytovat se mohou hosté v hlavní budově, pro hostinu je ideální veliká stodola.

„První, co jsme řešili, bylo právě vyklizení a vyzdobení stodoly, abychom mohli hned od převzetí klíčů nafotit svatební editorial a připravit první sezonu,“ vzpomíná Bára.

Autenticita a současný komfort

Pro Báru a Vojtu byla zásadní rovnováha mezi zachováním původního charakteru a moderním komfortem. Majitelé respektují historické vrstvy a snaží se minimalizovat zásahy, které by narušily genius loci. Atmosféra Samoty Hemme je podle majitelů kombinací otevřeného prostoru, vzrostlých stromů a historického stavení.

Čedičové nádvoří před domem evokuje pocit italské vily, protější lesík s kamennou lávkou připomíná anglický park.
Instalace, úpravy ubytovacích prostor a nový nábytek doplňovaly práci, která na první pohled možná není vidět, ale tvoří základ funkčního a esteticky koherentního prostoru.
Největší zásahy se týkaly samotné stodoly – bourání vnitřních zdí, nová podlaha – a nových rozvodů elektřiny v domě.
„Na dohled vidíte jen louky, lesy nebo zahradu, což je v dnešní době velmi cenné,“ popisuje Vojta. Čedičové nádvoří před domem evokuje pocit italské vily, protější lesík s kamennou lávkou připomíná anglický park. „Dejte na pocit. Když zavelí intuice, na nic nečekejte a jděte do toho,“ dodává Bára jako radu všem, kdo sní o podobném útěku z města.

Zdroj: autorský text

Vessels in the Strait of Hormuz

ŽIVĚ Íránský mírový návrh byl velkorysý, americké požadavky byly přehnané, zní z Teheránu

Teherán žádal ukončení války, zrušení americké námořní blokády a uvolnění íránského majetku, který zahraniční banky na nátlak USA zmrazily. V pondělí to podle agentury Reuters sdělil mluvčí íránské diplomacie Esmáíl Baghájí. Americký prezident Donald Trump v neděli označil návrh zaslaný Teheránem, který byl odpovědí na americký návrh, za zcela nepřijatelný.

Počet migrantů vrácených z EU do zemí původu vzrostl o 21 procent

Evropská unie do zemí původu loni navrátila více migrantů. Jejich počet meziročně vzrostl o 21 procent, uvedl v úterý evropský statistický úřad Eurostat. O sedm procent přibylo také lidí, jimž unijní země odepřely vstup. EU se předloni shodla na dlouho diskutovaném migračním paktu, který má mimo jiné urychlit návraty neúspěšných žadatelů o azyl.

Premier League - Tottenham Hotspur v Leeds United

„Co tohle bylo za zákrok?" Kinský ohromil Anglii, jeho trenér ale o gólmanech dál mlží

Je to jako nebe a dudy. Po dvou měsících úplná otočka vývoje kariéry Antonína Kinského. Zatímco v březnu během utkání fotbalové Ligy mistrů odcházel ze hřiště střídat po vlastních chybách ještě během prvního poločasu, teď ho fanoušci oslavují jako hrdinu, který táhne Tottenham za záchranou. Jak to s jeho pozicí bude dál, to ale zatím stále není jisté.

