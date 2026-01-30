Poslední otisky bot v měsíčním prachu zanechal astronaut Eugene Cernan v roce 1972. Od té doby se lidstvo drželo při zdi – na nízké oběžné dráze Země. Čtveřice astronautů programu Artemis se nyní chystá na cestu, která po půl století lidstvo přiblíží k Měsíci. Mise Artemis II na povrchu nepřistane, přesto může přepsat historii - lidé se vydají nejdál od Země. A startuje už příští týden.
„Těch prvenství bude celá řada,“ přibližuje šéfredaktor serveru Kosmonautix.cz Dušan Majer. Artemis II bude první pilotovanou výpravou k Měsíci ve 21. století a zároveň návratem lidí k Měsíci po více než 50 letech. K Měsíci se poprvé vydá žena, poprvé také astronaut jiné než bílé pleti a zároveň první neamerický účastník lunární mise. A půjde také o vůbec první pilotovanou výpravu programu Artemis.
Artemis II je klíčovým mezikrokem v návratu lidí k Měsíci. Jejím hlavním cílem není přistání, ale důkladné otestování všech systémů potřebných pro budoucí lunární výpravy. Právě na jejích výsledcích má stavět Artemis III, která už počítá s návratem astronautů na povrch zemské družice.
Pokud vše půjde podle plánu, nejbližší plánovaný start připadá na 6. února. Další startovní okna se otevírají ještě v průběhu února, března a dubna. NASA tak má několik příležitostí, kdy může historickou misi vyslat na cestu.
Z oběžné dráhy Země však Artemis II sledovat nepůjde. „Pokud myslíte pozorovat na obloze, tak s největší pravděpodobností to možné nebude. Plánovaná trajektorie by měla vést mimo Evropu,“ upozorňuje Majer. Zájemci ale o let nepřijdou úplně. „Bude možné využít různých webových stránek, které budou ukazovat, kde se zrovna kosmická loď nachází a věřím, že se dočkáme i nějakých online přenosů přímo z kabiny lodi.“
Posádka, která poletí nejdál v historii
Poprvé od letu Apollo 17 v roce 1972 se k Měsíci vydá pilotovaná posádka. Tvoří ji astronauti NASA Reid Wiseman, Victor Glover a Christina Kochová, doplnění o Jeremyho Hansena z Kanadské kosmické agentury. Čtveřice obletí Měsíc a proletí i kolem jeho odvrácené strany - části, kterou ze Země nikdy nevidíme.
Právě průlet kolem Měsíce může znamenat i nový rekord. Astronauti se dostanou dál od Země než posádka Apolla 13, která dosud drží prvenství v nejvzdálenějším letu člověka od domovské planety.
Mise Artemis II potrvá přibližně deset dní. První dva z nich stráví posádka na oběžné dráze kolem Země, kde bude testovat systémy kosmické lodi Orion.
„Téměř okamžitě se dostaneme na oběžnou dráhu ve vzdálenosti 40 tisíc mil, což je asi pětina vzdálenosti k Měsíci,“ řekla Christina Kochová. „Z okna uvidíme Zemi jako jedinou kouli, což je pohled, který nikdo z nás dosud nezažil. A pak poletíme čtvrt milionu mil daleko. Po cestě budeme provádět řadu vědeckých experimentů a operací.“
Při průletu kolem Měsíce bude mít posádka zhruba tři hodiny vyhrazené výhradně na pozorování – fotografování povrchu, studium jeho geologie a sběr dat, která pomohou s přípravou budoucího přistání v oblasti jižního pólu.
Evropský podíl na americké misi
Na úspěchu mise se významně podílí také Evropa. Evropská kosmická agentura (ESA) zajistila takzvaný servisní modul kosmické lodi Orion.
„Když se na tuto loď podíváme, vypadá jako jeden celek, ale ve skutečnosti se skládá ze dvou hlavních dílů. Pro většinu lidí je nejdůležitější návratová kabina, kterou pro NASA zajistila americká společnost Lockheed Martin,“ vysvětluje Dušan Majer. Právě v této části bude posádka, kabina je vybavena tepelným štítem a padáky pro návrat na Zemi.
Podle Majera však návratová kabina představuje jen menší část celkového úspěchu mise. „Pokud bychom si udělali analýzu, kolik procent úspěchu mise stojí a padá s návratovou kabinou Orionu, zjistili bychom, že je to jen cca 30 procent. Těch zbylých 70 procent bude ležet na Evropském servisním modulu.“
Ten pro ESA vyrobila společnost Airbus v německých Brémách s využitím know-how a výrobních linek z programu nákladní kosmické lodi ATV, která v minulosti zásobovala Mezinárodní vesmírnou stanici. Servisní modul nese solární panely ve tvaru písmene X, nádrže s pohonnými látkami, hlavní motor i systémy podpory života, zásobníky na vodu i další klíčové technologie.
„Servisní modul je pro úspěch mise klíčový,“ dodává Majer. NASA podle něj ocenila, že ESA při jeho konstrukci využila hardware, který už byl v kosmickém prostředí otestován a má takzvané flight heritage.
Megaraketa na rampě, testy vrcholí
NASA o uplynulém víkendu učinila další důležitý krok směrem ke startu. Z obří montážní haly převezla na odpalovací rampu 98 metrů vysokou raketu Space Launch System s kosmickou lodí Orion na vrcholu. Celý komplex putoval na obřím pásovém transportéru - největším vozidle svého druhu na světě - rychlostí maximálně 1,3 kilometru za hodinu. Přesun na vzdálenost 6,5 kilometru zabral více než 12 hodin.
Na rampě nyní raketu čeká generální nácvik. Technici při něm poprvé vyzkouší kompletní palivové operace se skutečným palivem i celé odpočítávání, jako by šlo o skutečný start.
Do závěrečné fáze vstoupila i samotná posádka. Astronauti jsou nyní v karanténě v Houstonu, aby se minimalizovalo riziko onemocnění před startem.
„Během karantény může posádka zůstávat v kontaktu s rodinou a kolegy, kteří dodržují přísná pravidla. Astronauti se vyhýbají veřejným místům, nosí ochranné prostředky a pokračují v závěrečném výcviku,“ uvedla NASA. Součástí posledních dnů jsou také simulace mise a detailní lékařské prohlídky.
Cesta k přistání na Měsíci
Artemis II má připravit půdu pro skutečný návrat lidí na lunární povrch. Mise Artemis III, která by měla přistát v oblasti jižního pólu Měsíce, je zatím plánována nejdříve na rok 2027. Podle řady odborníků je však realističtější termín spíše rok 2028.
Ať už se harmonogram posune jakkoli, jedno je jisté: Artemis II představuje nejodvážnější krok lidstva směrem k Měsíci za posledních padesát let. A zároveň začátek nové kapitoly, která má vést nejen zpět k našemu kosmickému sousedovi, ale jednou i dál - k Marsu.
