Osm lidí ubitých ve spánku, včetně šesti dětí. Masakr v městečku Villisca z roku 1912 zůstává jednou z nejčernějších kapitol americké kriminalistiky. Dlouho se věřilo, že jde o izolovaný čin. Moderní vyšetřovatelé ale po sto letech přišli s odhalením: vraždilo se podle stejného scénáře v desítkách dalších domů podél železničních tratí. Kdo byl tajemný „Muž z vlaku“, který za sebou nechával zkázu?
Jeden z nejznámějších nevyřešených případů USA
Na snímku: Villisca Axe Murder House, Villisca, Iowa, USA, nedatovaný archivní snímek k vraždám z června 1912.
Ve Spojených státech se každoročně odehraje velké množství násilných trestných činů a část případů se nikdy nepodaří vyřešit. Jedním z nejznámějších pomníčků je incident z roku 1912, kdy v městečku Villisca někdo ve spánku zavraždil osm lidí.
Dne 9. června totiž kdosi v noci vnikl do domu rodiny Mooreových, kde brutálně o život připravil všech šest členů a dva hosty, kteří měli tu smůlu, že ve zmíněném domě zrovna trávili noc.
Statistik na stopě vraha
V knize The Man from the Train (2017) se snažil Bill James přijít na to, kdo mohl dávno zapomenutou vraždu spáchat. Autor publikace je známý baseballový statistik, který spolu se svou dcerou Rachel McCarthy James využil své znalosti analytiky k tomu, aby mohl určit, kdo může mít dávný zločin na svědomí.
Čtyřicet případů s identickým rukopisem
Na snímku: Historická mapa železniční sítě USA znázorňuje tepny, které mohl vrah využívat k přesunům mezi místy činů.
Otec a dcera pátrali v archivech a starých novinových článcích. Po nějaké době si všimli, že mezi lety 1898 až 1912 ve Spojených státech a v Kanadě docházelo k vyhlazování celých rodin.
Netrvalo jim příliš dlouho odhalit, že řadu z těchto zločinů spojuje několik detailů. Všechny rodiny byly přepadeny ve svých domech poté, co šly spát. Pokaždé se jednalo o osamocený dům poblíž železniční trati a ke všem úmrtím došlo ve dřevařských městech. Téměř vždy také vrah použil jako zbraň zadní konec sekery, následně smyl krev z čepele a ponechal nástroj na místě činu.
Podezřelý Paul Mueller
Po masakru jiné rodiny, ke kterému došlo v roce 1897, svědci spatřili od jejich domu utíkat k vlaku muže jménem Paul Mueller. Kdo to vlastně byl?
Paul pocházel z Německa a do Ameriky přišel za prací. Většinou vykonával dělnické profese, živil se ale také jako tesař a dřevorubec. Vědělo se o něm, že se za výdělkem přesouvá napříč celou zemí. Je proto velmi pravděpodobné, že strávil nějaký čas v dřevorubeckých městech, jako je například Milton na Floridě a Hurley ve Virginii, kde došlo k dalším dvěma masakrům.
Nebyl vysoký, ale zato zavalitý a statný. Jeho současníci ho popisují jako nepříliš pohledného člověka, který měl potíže s osobní hygienou. Na oblečení moc nedbal a na první pohled vypadal jako vandrák. Vzhledem k tomu, že byl cizinec, neovládal angličtinu příliš dobře a kromě toho neměl dobré sociální dovednosti. Jeho známí nicméně uvedli, že i přes tyto nedostatky byl Mueller inteligentní.
Sexuální sadismus jako hnací motor
Na snímku: Portréty Williama a Ruth Hillových s dětmi, obětí vraždy v Ardenwaldu z června 1911. Čin vykazoval znaky sexuálního sadismu.
Všechny zločiny, které neznámý pachatel spáchal, měly ještě jeden velmi znepokojivý prvek. Ten také naznačoval možný motiv jeho řádění a rozhodně se nejednalo o nic hezkého – vrah byl totiž podle zaznamenaných důkazů zvrhlík, kterému se líbila nedospělá děvčata a nejspíš měl také sklony k nekrofilii. Velká část jeho mladých obětí tak byla posmrtně zneužita.
Od Texasu po Maine – kontinent jako loviště
Akční rádius pachatele byl obrovský. Běsnil v dřevorubeckých komunitách v Oregonu, Washingtonu, Texasu, Maine, Virginii, Georgii, na Floridě a v Alabamě. Pokud by tak byly předpoklady zmiňovaných badatelů pravdivé, mohl by mít na svědomí více než sto mrtvých.
Nespravedlivé obvinění potkalo potulného kazatele
Vražda rodiny Mooreových veřejnost šokovala. Vyšetřování bylo proto velice rozsáhlé a zvažováno bylo hned několik podezřelých. Jedním z nich byl potulný kazatel George Kelly, který byl postaven před soud dokonce dvakrát. Nikdy se ale nepodařilo prokázat mu jakýkoliv podíl na otřesném skutku.
Železnice vzbuzovala podezření hned od začátku
Na snímku: Dobové portréty zachycují Henryho F. Waynea, jeho manželku Blanche a jejich dvouletou dceru, kteří byli zavražděni v září 1911 v Colorado Springs.
V Collorado Springs byla zavražděna rodina Wayneových, která byla stejně jako v předchozích případech ubita tupým koncem sekery. A stejně jako později ve Villisce přikryl pachatel hlavy obětí prostěradly a poté zakryl okna.
Ve stejnou noc byla také identickým způsobem zabita rodina Burnhamových ze sousedství. Již v tuto chvíli se mimochodem poprvé začala objevovat teorie o vraždícím maniakovi, který cestuje vlakem.
Na snímku: Portrét zachycuje Arthura J. Burnhama, kterému v září 1911 neznámý pachatel vyvraždil celou rodinu v Colorado Springs.
Arthur J. Burnham jako jediný člen rodiny vrahovi unikl, protože v době, kdy do jejich domu dorazil, se zrovna nacházel v práci. Bylo to ale spíše štěstí v neštěstí, protože se kvůli tomu pro místní policii stal podezřelým číslo jedna. Díky svědectví kolegů se mu ale podařilo očistit.
Podobný zločin se odehrál také v Bavorsku
Na snímku: Dobová fotografie zachycuje rodinu Gruberových před jejich izolovanou farmou Hinterkaifeck v Bavorsku.
Pracovní nástroje bývají používány jako vražedné zbraně poměrně často. V roce 1922 došlo na odlehlé farmě Hinterkaifeck v Bavorsku k brutální vraždě šesti členů rodiny Gruberových. Všech šest obětí bylo ve spánku ubito krumpáčem, a to včetně sedmiletého děvčete a dvouletého chlapce. Ani zde nebyl pachatel nikdy dopaden.
Děsivé statistiky nedají spát dodnes
Podle Billa Jamese a jeho dcery Rachel spáchal tajemný muž z vlaku minimálně čtrnáct masakrů, při kterých přišlo o život devětapadesát osob. Některé další zločiny se jim ale nepodařilo s vrahem přímo spojit, ačkoliv existuje důvodné podezření, že s ostatními případy též souvisí. V takovém případě by bylo obětí přes sto. Zda skutečně vraždil Paul Mueller se ale nejspíš již nikdy nedozvíme.
