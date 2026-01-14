Přeskočit na obsah
Benative
14. 1. Radovan
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Magazín

Přízrak z kolejí. Jak jeden muž se sekerou děsil Ameriku a unikal spravedlnosti

Dan Poláček
Dan Poláček
Dan Poláček,Alžběta Staňková

Osm lidí ubitých ve spánku, včetně šesti dětí. Masakr v městečku Villisca z roku 1912 zůstává jednou z nejčernějších kapitol americké kriminalistiky. Dlouho se věřilo, že jde o izolovaný čin. Moderní vyšetřovatelé ale po sto letech přišli s odhalením: vraždilo se podle stejného scénáře v desítkách dalších domů podél železničních tratí. Kdo byl tajemný „Muž z vlaku“, který za sebou nechával zkázu?

Reklama
Předchozí
1234510
Pokračovat

Jeden z nejznámějších nevyřešených případů USA

Na snímku: Villisca Axe Murder House, Villisca, Iowa, USA, nedatovaný archivní snímek k vraždám z června 1912.

Ve Spojených státech se každoročně odehraje velké množství násilných trestných činů a část případů se nikdy nepodaří vyřešit. Jedním z nejznámějších pomníčků je incident z roku 1912, kdy v městečku Villisca někdo ve spánku zavraždil osm lidí.

Dne 9. června totiž kdosi v noci vnikl do domu rodiny Mooreových, kde brutálně o život připravil všech šest členů a dva hosty, kteří měli tu smůlu, že ve zmíněném domě zrovna trávili noc.

Článek s portréty obětí a domem rodiny Mooreových ve Villisce, publikovaný v deníku The Day Book v Chicagu 14. června 1912. ​
Článek s portréty obětí a domem rodiny Mooreových ve Villisce, publikovaný v deníku The Day Book v Chicagu 14. června 1912. ​ Foto: The Day Book, 14 June 1912. / Wikipedia / Public domain
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Newly appointed Defence Minister Fedorov attends a session of Ukrainian parliament in Kyiv
Newly appointed Defence Minister Fedorov attends a session of Ukrainian parliament in Kyiv
Newly appointed Defence Minister Fedorov attends a session of Ukrainian parliament in Kyiv

ŽIVĚUkrajina má nového ministra obrany. Slíbil zásadní revizi mobilizace

Ukrajinští poslanci dnes většinou hlasů schválili jmenování dosavadního vicepremiéra a ministra digitalizace Mychajla Fedorova novým ministrem obrany. Oznámila to ukrajinská média. Fedorov, který byl až dosud vicepremiérem a ministrem digitalizace, po hlasování složil přísahu jako ministr obrany.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama