Únava, svalové křeče nebo nekvalitní spánek mohou mít společného jmenovatele: nedostatek hořčíku. Přestože jde o jeden z nejčastěji nakupovaných doplňků stravy, většina Čechů při jeho výběru stále chybuje a ten pak může mít úplně opačný efekt (nebo se vůbec nevstřebat).
Zdálo by se, že stačí koupit krabičku tablet s nápisem Magnézium a všechny problémy zmizí, jenže zrovna u hořčíku je pro dosažení kýženého efektu zásadní rozumět rozdílům mezi jeho formami.
„Hořčík je jedna z nejdůležitějších minerálních látek. Je nezbytný pro správnou funkci svalů, nervového systému i pro naši psychickou pohodu,“ vysvětluje certifikovaná výživová poradkyně Šárka Měřičková.
Ani vyvážená strava vždy neznamená dostatek hořčíku, mezi významné zdroje patří např. banán, kvalitní čokoláda, dýňová semínka, mandle, kešu, avokádo nebo zelená listová zelenina.
Snižování hladiny hořčíku naopak způsobuje cokoliv, co výrazně zvyšuje prudukci moči: od vysokého příjmu tekutin přes špatně kompenzovaný diabetes až po některá onemocnění vylučovací soustavy. Zvýšenou potřebu hořčíku mají i sportovci, těhotné, děti a dospívající, nedostatek může způsobovat i chronický stres nebo vyšší spotřeba alkoholu, kofeinu, sladkých nápojů a vysoce zpracovaných potravin.
Bisglycinát večer, malát ráno
Už při prvním pohledu na nabídku e-shopů s výživovými doplňky a lékáren objevíte pojmy jako malát, bisglycinát nebo citrát. Chemicky se jedná o různé soli, přičemž každá z nich se hodí na něco jiného a pro co největší efekt také užívání v různou denní dobu.
„Například malát dodává energii a snižuje únavu, bisglycinát zklidňuje nervový systém a podporuje kvalitní spánek. Jednotlivé formy lze vzájemně kombinovat a lze užívat i magnézium komplex, kde se účinky jednotlivých forem doplňují,“ vysvětluje poradkyně.
V případě vyšších dávek může být problematické kombinování s vápníkem a zinkem, protože si mohou konkurovat ve vstřebávání – u běžných dávek to ale spíš nehrozí. „Důležitý je také časový odstup například od antibiotik. Naopak skvělým společníkem je vitamin B6, který vstřebávání hořčíku podporuje,“ dodává Šárka Měřičková.
Jaké jsou formy hořčíku a kdy je užívat?
Forma
K čemu je vhodná
Kdy užívat / Jak funguje
Bisglycinát
Organická sloučenina, vstřebatelnost 80 procent
Regenerace po fyzické zátěži
Prevence křečí
Podpora spánku a regenerace
Odpoledne a večer, po fyzické záteži
Kombinace s aminokyselinou glycin podporuje relaxaci a regeneraci svalů
Malát
Organická sloučenina, vstřebatelnost 80 procent
Energetický metabolismus
Snižuje únavu a vyčerpání
Pozitivní vliv na kosti
Ráno, před fyzickou zátěží
Kombinace s kyselinou jablečnou podporuje přeměnu živin na energii, čímž pomáhá mírnit únavu
Taurát
Organická sloučenina, vstřebatelnost 80 procent
Kardiovaskulární podpora
Pozitivní vliv na psychiku
Odpoledne a večer
Kombinace s aminokyselinou taurin zlepšuje regeneraci mozkových tkání
Vhodný doplněk při úzkostech
Citrát
Organická sloučenina, vstřebatelnost 80–90 procent
Stabilizuje krevní tlak a glykémii
Doplňuje energii
Mívá projímavé účinky, což může i nemusí být žádoucí
Ráno, dopoledne a odpoledne
Kombinace s kyselinou citronovou má rychlý nástup účinku
Vhodný při akutním nedostatku a křečích
Oxid
Anorganická sloučenina, vstřebatelnost 4 procenta
Častá součást levných produktů
Velmi nízká vstřebatelnost nevyváží nízkou cenu, na tělo má minimální vliv
Hořčíkový olej: je jen na parádu?
Hitem posledních let je také hořčíkový olej. Vstřebávání hořčíku přes kůži má hned několik benefitů: jednak se neovlivňuje s dalšími minerály v trávicím traktu, jednak prospívá pleti a její hydrataci.
Studie prokázala, že atopická pleť ošetřená koupelí ve vodě z Mrtvého moře, které je známé vysokým obsahem hořečnatých solí, si výrazně zlepšila hydrataci, snížila zarudnutí, které je symptomem zánětu, a celkově se zlepšila kondice kožní bariéry.
A protože k vodě z Mrtvého moře a koupeli v ní se běžně dostanete jen zřídka, je vhodné sáhnout po hořčíkovém oleji s co nejčistším složením.
Zdroj: @myharmonykitchen, vitalpoint.cz, health.com, turkishneurosurgery.org.tr, gaea.cz, PubMed
ŽIVĚ Pistorius přijel do Kyjeva, jednat bude o nových zbraňových systémech
Německý ministr obrany Boris Pistorius v pondělí přijel na předem neohlášenou návštěvu Ukrajiny. V Kyjevě bude jednat o spolupráci mezi oběma zeměmi, zejména co se týče vývoje nejmodernějších bezpilotních systémů. Informuje o tom agentura DPA.
Prezident podepsal zákon, který vládě umožní omezit ceny pohonných hmot
Vláda bude moci v případě mimořádné situace na trhu regulovat svým nařízením ceny pohonných hmot, a to až na 12 měsíců. Počítá s tím nový zákon o regulaci cen pohonných hmot, který v pondělí podepsal prezident Petr Pavel. O podpisu informoval v tiskové zprávě odbor komunikace prezidentské kanceláře. Zákon má vstoupit v účinnost vyhlášením ve Sbírce zákonů.
Politická šikana: Za nenávist kolem Němců může Babiš. Po běsnění na Slavii nemohl syn usnout
První téma pondělního podcastu Politická šikana se nabízelo samo vzhledem k tomu, jaké výtržnosti se odehrály na stadionu Slavie v Praze. Navíc jeden ze spoluautorů podcastu Vratislav Dostál byl na utkání se svým dvanáctiletým synem a sledoval výbuch emocí a agrese z nevelké vzdálenosti. A agrese se dá čekat také na protestech proti návštěvě sudetských Němců v Brně. Také o tom se v podcastu mluví.
Muž obviněný z pokusu o atentát na Trumpa u soudu odmítl vinu
Muž obviněný z dubnového pokusu o atentát na amerického prezidenta Donalda Trumpa se cítí nevinen. Federálnímu soudu ve Washingtonu to v pondělí řekl jeho obhájce. Odmítl i další body obvinění, píše agentura Reuters.