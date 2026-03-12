Vždycky se děsíte setkání s kolegou, který z každé maličkosti dělá problém, nebo s členem rodiny, který neustále kritizuje a vyvolává hádky? Nová studie odhaluje, že vám to neleze jen na nervy, ale může vás to rychleji poslat do hrobu. Tahle „setkání“ mohou zrychlovat biologické stárnutí vašeho těla.
Někdy může být nejlepším anti-agingovým krokem něco mnohem jednoduššího než nový krém nebo doplněk stravy: méně stresu. A méně lidí, kteří ho způsobují.
Výzkum publikovaný letos v únoru naznačuje, že lidé obklopení takzvanými hasslers – tedy osobami, které „vytvářejí problémy nebo činí život obtížnějším“ – vykazují rychlejší biologické stárnutí než jejich vrstevníci. Autoři studie upozorňují, že jde o faktor, který byl dosud v biologickém výzkumu stárnutí často přehlížen. „Tyto výsledky naznačují, že problematičtí lidé v sociálním prostředí mohou představovat opomíjený, ale významný biologický rizikový faktor,“ píší.
Vědci analyzovali data více než dvou tisíc účastníků zdravotního průzkumu ve státě Indiana ve Spojených státech. Respondenti hodnotili své vztahy za posledních šest měsíců a popisovali, jak často se v jejich okolí vyskytují lidé, kteří jim způsobují stres nebo komplikace. Současně výzkumný tým odebral vzorky slin, z nichž analyzoval epigenetické markery – chemické změny v DNA, které dokážou poměrně přesně odhadnout takzvaný biologický věk člověka.
Výsledek? Každý další „potížista v životě“ byl spojen s rychlejším tempem stárnutí. „Každý další takový člověk je spojený přibližně s 1,5procentním rychlejším biologickým stárnutím a zhruba o devět měsíců vyšším biologickým věkem u lidí stejného chronologického věku,“ uvádí studie.
Rodina bolí víc než přátelé
Výhled byl obzvlášť nepříznivý pro ty, kteří mají ve svém blízkém okolí hned několik „hasslerů“. Ne všechny problematické vztahy však mají stejný dopad. Výzkumníci zjistili, že nejvýraznější negativní efekt mají konfliktní vztahy v rodině – typicky s rodiči nebo dětmi. Také náročná přátelství vykazovala nepříznivé souvislosti.
Naopak překvapivě se neprokázal stejný efekt u partnerských vztahů. „Naše analýzy jasně ukazují, že ne všichni ‚hasslers‘ jsou stejní,“ vysvětlují autoři. „Povaha vztahu a sociální kontext výrazně ovlivňují jak samotnou expozici těmto lidem, tak jejich biologické důsledky.“
Jedním z možných vysvětlení je podle vědců dynamika partnerských vztahů, které často kombinují konflikt i podporu. „Ambivalentní směs podpory a závazku v intimních partnerstvích“ může podle nich zmírňovat negativní dopady sporů.
Chronický stres, který se zapisuje do těla
Negativní vztahy fungují podobně jako jiné dlouhodobé stresory – například finanční tlak nebo extrémní pracovní zátěž. Dlouhodobý stres totiž ovlivňuje zánětlivé procesy v těle, oslabuje imunitní systém a zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění. „Mít více ‚hasslers‘ je spojeno se zrychleným biologickým stárnutím jak v rychlosti, tak v kumulativní zátěži,“ shrnuje studie.
Kromě biologického věku se u lidí s problematickými vztahy častěji objevovala také deprese, úzkost nebo vyšší index tělesné hmotnosti. Socioložka Brea Perryová z Indiana University upozorňuje, že i relativně malé změny mohou mít dlouhodobé důsledky: „I malé efekty v biologickém stárnutí se mohou v průběhu života kumulovat.“
Třetina lidí má ve svém okolí „hasslera“
Výzkum zároveň ukázal, že negativní sociální vztahy nejsou žádnou výjimkou. Přibližně 30 procent lidí uvedlo, že má ve svém blízkém okolí alespoň jednoho člověka, který jim pravidelně komplikuje život. Zajímavé je také zjištění, že ženy uváděly problematické vztahy častěji než muži.
„Ženy bývají disproporčně ovlivněny děním ve vztazích – ať už pozitivně, nebo negativně,“ vysvětluje Perryová. „Jsou často citlivější k problémům druhých a mají tendenci nést jejich stres.“
Samotní autoři studie ale zdůrazňují, že výsledky neprokazují přímou příčinu. Negativní vztahy mohou urychlovat stárnutí – ale také může platit opak. „Tyto vztahy samy o sobě neprokazují kauzální vliv negativních sociálních vazeb na procesy stárnutí,“ upozorňují vědci. Je totiž možné, že lidé, jejichž tělo stárne rychleji, mohou být podrážděnější nebo citlivější na konflikty - a tím pádem zažívají více negativních interakcí.
Izolace není řešení
Přesto studie připomíná jednu důležitou věc: kvalita našich vztahů může mít na zdraví větší vliv, než jsme si mysleli. Zároveň ale není řešením lidi jednoduše „vyškrtnout“. Sociální izolace totiž představuje vlastní zdravotní riziko – podle Světové zdravotnické organizace může být osamělost spojena až s 871 tisíci úmrtí ročně.
Pokud se problematickému člověku nelze vyhnout – například v rodině nebo v práci –, doporučují odborníci alespoň nastavit jasné hranice. „Jakmile si uvědomíte, že někdo má pro vás negativní biologické důsledky, je dobré omezit energii, kterou do tohoto vztahu investujete,“ radí Perryová.
Video: Lidstvo čelí epidemii stresu, říká vědkyně. „Obnošuje“ organismus a může za fatální chyby
Zdroje: Pnas, People, New York Post
