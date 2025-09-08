Magazín

Může "dietní" životní styl urychlovat stárnutí mozku? Odpověď vědců je znepokojující

nib nib
před 2 hodinami
Sáhnete po dietní limonádě, dosladíte si jogurt trochou nízkokalorického sladidla a ke svačině zvolíte proteinovou tyčinku „bez cukru“. Máte ze sebe dobrý pocit – staráte se o svou linii, cukr držíte na uzdě a možná i myslíte na zdraví svých zubů. Ale co když právě tahle „zdravá volba“ je klíčem k tomu, proč váš mozek stárne rychleji, než by měl? Odpověď vědců je víc než znepokojující.
Foto: Shutterstock

V nové studii, publikované v září v odborném časopise Neurology, vědci sledovali více než 12 tisíc dospělých po dobu osmi let. Tito lidé byli součástí dlouhodobého projektu zvaného ELSA-Brasil, který mapuje zdraví brazilské populace.

Výzkumníci se zaměřili na běžně používaná umělá sladidla, která denně konzumují miliony lidí po celém světě, přičemž hlavním předmětem zkoumání se stalo těchto šest látek: aspartam, sacharin, acesulfam draselný, erythritol, xylitol a sorbitol. 

"Nejzdravější a nejšťavnatější" nápoj? Dnes už hlavně ukázka marketingu bez hranic

Instantní nápoj Tang
1:31

Najdete je totiž téměř všude - třeba v dietních limonádách, nízkokalorických dezertech a jogurtech i ve žvýkačkách.

Mozek starší o rok a půl jen kvůli jedné plechovce denně?

Účastníci výzkumu byli rozděleni podle denního množství sladidel do tří skupin: Nízký příjem: kolem 20 mg denně, střední příjem: asi 66 mg denně a vysoký příjem: až 191 mg denně. Pro představu - 191 mg odpovídá přibližně jedné plechovce dietní coly.

A právě skupina s vysokým příjmem vykazovala největší úbytek kognitivních funkcí - jejich mozek se podle testů jevil zhruba o rok a půl starší než mozek těch, kteří sladidla téměř neužívali. 

Vědci testovali paměť, jazykové schopnosti a rychlost myšlení účastníků celkem třikrát během osmi let. A výsledky byly konzistentní: čím více sladidel člověk denně přijímal, tím hůře jeho mozek fungoval.

Záhada s temnými náznaky

Zatím není zcela jasné, jak přesně sladidla mozek poškozují. Vědci ale upozorňují na několik pravděpodobných scénářů - aspartam se může v těle rozkládat na toxiny, které poškozují nervové buňky a ovlivňují paměť. Erythritol byl v jiných studiích spojován s poškozením cév v mozku, sníženým průtokem krve a vyšším rizikem mrtvice. Další sladidla pak mohou vyvolávat záněty nebo podporovat srážení krve v mozkové tkáni.

Účinky byly nejvýraznější u lidí s cukrovkou, ale nevyhýbaly se ani zdravým jedincům.

Zajímavý je však i věkový faktor. Negativní vliv sladidel se projevil hlavně u lidí do 60 let. U starších osob se žádné zásadní zhoršení nezaznamenalo - možná proto, že jejich kognitivní schopnosti už byly na určitém stabilním bodě, nebo možná proto, že mozek v tomto věku reaguje jinak.

Jediná výjimka a volba na desetiletí dopředu

Součástí výzkumu bylo také testování přírodního sladidla tagatózy. Ta se přirozeně vyskytuje v některých druzích ovoce a mléčných výrobků.

A výsledek? Tagatóza jako jediné sladidlo nevykazovala negativní vliv na funkci mozku. To z ní dělá zajímavou alternativu pro ty, kteří nechtějí sahat po klasickém cukru, ale zároveň mají obavy z umělých náhrad.

Měli bychom se umělým sladidlům zcela vyhnout? Ne nutně. Ale pokud sáhnete po dietní limonádě nebo cukrovince "bez cukru", můžete si položit jednoduchou otázku: Stojí tato sladká chuť za možné zrychlené stárnutí mozku?

Zdroj: DailyMail

 
Daniel Craig a mrtvý kněz. První záběry z filmu Na nože: Probuzení mrtvého muže

Když se do práce jezdilo parníkem. V Praze vzniklo muzeum na palubě historické lodi
Soudce bije demonstranta. Na soudní budově v Londýně se objevilo nové Banksyho dílo

Jedenáct místností pro Antonína Dvořáka. Jeho rodný dům v Nelahozevsi je opravený
Putinův imperialistický plán nekončí u Ukrajiny, varoval kancléř Merz

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Úkol na příští dekádu. Škoda ukazuje elektrické kombi, které už tu mělo být zítra
S Ruskem budeme v konfliktu už navždy. Velitel českých speciálů o krocích Moskvy

"Rusové na konflikt nahlížejí jako na permanentní věc," vysvětluje šéf speciálních jednotek Miroslav Hofírek doktrínu Vladimira Putina.
Česko označilo běloruského diplomata za nežádoucí osobu, musí opustit zemi

Česká republika označila běloruského diplomata pracujícího pro tajnou službu za personu non grata, tedy nežádoucí osobu.
Daniel Craig a mrtvý kněz. První záběry z filmu Na nože: Probuzení mrtvého muže

Očekávaná krimi bude na Netflixu k vidění od 12. prosince 2025. Podívejte se na fotografie a teaser trailer hvězdně obsazeného filmu.
Když se do práce jezdilo parníkem. V Praze vzniklo muzeum na palubě historické lodi
Radikální změna stylu. Renault Clio teď nepřehlédnete, pořád má normální motory
