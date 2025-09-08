Může "dietní" životní styl urychlovat stárnutí mozku? Odpověď vědců je znepokojující

V nové studii, publikované v září v odborném časopise Neurology, vědci sledovali více než 12 tisíc dospělých po dobu osmi let. Tito lidé byli součástí dlouhodobého projektu zvaného ELSA-Brasil, který mapuje zdraví brazilské populace.
Výzkumníci se zaměřili na běžně používaná umělá sladidla, která denně konzumují miliony lidí po celém světě, přičemž hlavním předmětem zkoumání se stalo těchto šest látek: aspartam, sacharin, acesulfam draselný, erythritol, xylitol a sorbitol.
Najdete je totiž téměř všude - třeba v dietních limonádách, nízkokalorických dezertech a jogurtech i ve žvýkačkách.
Mozek starší o rok a půl jen kvůli jedné plechovce denně?
Účastníci výzkumu byli rozděleni podle denního množství sladidel do tří skupin: Nízký příjem: kolem 20 mg denně, střední příjem: asi 66 mg denně a vysoký příjem: až 191 mg denně. Pro představu - 191 mg odpovídá přibližně jedné plechovce dietní coly.
A právě skupina s vysokým příjmem vykazovala největší úbytek kognitivních funkcí - jejich mozek se podle testů jevil zhruba o rok a půl starší než mozek těch, kteří sladidla téměř neužívali.
Vědci testovali paměť, jazykové schopnosti a rychlost myšlení účastníků celkem třikrát během osmi let. A výsledky byly konzistentní: čím více sladidel člověk denně přijímal, tím hůře jeho mozek fungoval.
Záhada s temnými náznaky
Zatím není zcela jasné, jak přesně sladidla mozek poškozují. Vědci ale upozorňují na několik pravděpodobných scénářů - aspartam se může v těle rozkládat na toxiny, které poškozují nervové buňky a ovlivňují paměť. Erythritol byl v jiných studiích spojován s poškozením cév v mozku, sníženým průtokem krve a vyšším rizikem mrtvice. Další sladidla pak mohou vyvolávat záněty nebo podporovat srážení krve v mozkové tkáni.
Účinky byly nejvýraznější u lidí s cukrovkou, ale nevyhýbaly se ani zdravým jedincům.
Zajímavý je však i věkový faktor. Negativní vliv sladidel se projevil hlavně u lidí do 60 let. U starších osob se žádné zásadní zhoršení nezaznamenalo - možná proto, že jejich kognitivní schopnosti už byly na určitém stabilním bodě, nebo možná proto, že mozek v tomto věku reaguje jinak.
Jediná výjimka a volba na desetiletí dopředu
Součástí výzkumu bylo také testování přírodního sladidla tagatózy. Ta se přirozeně vyskytuje v některých druzích ovoce a mléčných výrobků.
A výsledek? Tagatóza jako jediné sladidlo nevykazovala negativní vliv na funkci mozku. To z ní dělá zajímavou alternativu pro ty, kteří nechtějí sahat po klasickém cukru, ale zároveň mají obavy z umělých náhrad.
Měli bychom se umělým sladidlům zcela vyhnout? Ne nutně. Ale pokud sáhnete po dietní limonádě nebo cukrovince "bez cukru", můžete si položit jednoduchou otázku: Stojí tato sladká chuť za možné zrychlené stárnutí mozku?
Zdroj: DailyMail