Cukr nás karamelizuje zevnitř, urychluje stárnutí. Snadný test ukáže, jak na tom jste

"Glykační stárnutí je proces, při kterém se molekuly cukru vážou na bílkoviny v těle, především na kolagen a elastin. Ty se stávají tužšími, hůře obnovitelnými a méně odolnými, zatímco elastin ztrácí pružnost a stává se křehkým," vysvětluje Pavla Horáková, vedoucí online poradny Lékárna.cz. Podle ní proto nadbytek cukru ve stravě nejen urychluje tvorbu vrásek, ale může stát i za vyšším krevním tlakem nebo pomalejším hojením kůže.
Dobrou zprávou je, že glykační stárnutí lze zpomalit. "Základem je omezit jednoduché cukry a potraviny s vysokým glykemickým indexem, které způsobují prudké výkyvy hladiny glukózy v krvi. Velký význam má i pravidelný pohyb, dostatek spánku a vyhýbání se kouření," doporučuje Horáková. Pomoci mohou i antioxidanty - například vitamín C a E, zinek, polyfenoly ze zeleného čaje nebo resveratrol z hroznů.
Významnou roli hraje také karnosin, který brání vzniku pokročilých produktů glykace. V lékárnách je zároveň možné si objednat laboratorní test na glykovaný hemoglobin (HbA1c). Ten ukazuje průměrnou hladinu glukózy v krvi za poslední 2-3 měsíce, a tedy i to, zda je glykace v organismu urychlená.
"Pokud jsou hodnoty vyšší, znamená to nejen vyšší riziko cukrovky, ale také to, že kolagen, elastin a další bílkoviny v těle podléhají rychlejšímu poškozování," vysvětluje Horáková. První projevy glykačního stárnutí se objevují často dříve, než by lidé čekali. "Jemné vrásky se mění ve výraznější rýhy, pleť je matnější a unavenější, kontury obličeje ochabují. Dalším signálem může být i horší hojení drobných poranění," popisuje Horáková.
Glykace však nepostihuje jen pleť - oslabuje i cévní stěny, které ztrácí pružnost, a tkáně jako chrupavky nebo šlachy se stávají křehčími. Výsledkem jsou bolesti kloubů či vyšší riziko kardiovaskulárních potíží.
Zajímavosti a souvislosti podle lékárnice Pavly Horákové:
● "Sugar face": Kombinace nadbytku cukru a UV záření vytváří typický vzhled pleti - vrásčitější, povadlejší a se sklonem k pigmentovým skvrnám.
● Maillardova reakce: Stejný chemický proces, který při pečení vytváří zlatavou kůrku chleba, probíhá i v těle - jen s tím rozdílem, že tkáně kvůli němu tuhnou a rychleji stárnou.
● AGEs jako "lepidlo": Pokročilé produkty glykace (AGEs) si lze představit jako lepidlo, které slepuje kolagenová vlákna. Kůže pak tvrdne, cévy ztrácí pružnost a regenerační procesy zpomalují.
● Existují speciální přístroje (AGE Reader), které pomocí světelného paprsku dokážou změřit množství pokročilých produktů glykace v kůži. Pracují na principu autofluorescence, tedy sledování, jak pokožka odráží určité vlnové délky světla. Někdy se jim říká i "cukrový biomarker stárnutí", protože umí neinvazivně odhadnout, jak moc náš životní styl urychluje stárnutí pleti i cév.