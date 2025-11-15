Magazín

Švýcarští vědci zkoumají látku posilující imunitu. Cílem je "pilulka" proti stárnutí

nib nib
před 5 hodinami
Představte si pilulku, která by dokázala zasáhnout do základů vašeho zdraví a mírně zpomalit účinky času. Nejde o sci-fi. Vědci ze Švýcarska testují látku vycházející z granátových jablek a lesního ovoce, která v těle odstartuje detoxikaci buněk. U testovaných dospělých se již po pouhých čtyřech týdnech objevily měřitelné změny: jejich imunitní buňky získaly "mladší" profil.
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek. | Foto: Shutterstock

Skupina zdravých dospělých ve středním věku podstoupila experiment, při němž dostávali látky ovlivňující metabolismus buněk.

Po pouhém měsíci se u některých účastníků objevily měřitelné změny v jejich imunitních buňkách - ty, které bojují proti infekcím a likvidují poškozené či nemocné buňky, začaly vykazovat "mladší" profil.

Související

Chytré děti žijí déle. Vědci konečně odhalili biologické tajemství

dítě, kniha

Dokonce i přirozené "zabijácké NK buňky", důležité pro naši imunitu, zaznamenaly metabolické zisky.

Základ je v přírodě

Tento objev vychází z přírodních procesů, které se aktivují po konzumaci běžných potravin, jako jsou granátová jablka, jahody nebo maliny. Látka, kterou vědci izolovali, podporuje proces, jenž odstraňuje stará a poškozená "energetická centra" buněk - neboli mitochondrie - a tím přispívá k jejich zdraví.

U zvířat dokonce taková látka ukázala schopnost prodlužovat život a chránit mozek před stárnutím.

Co přijde dál

Ačkoliv jsou výsledky fascinující, vědci upozorňují, že zatím nelze tvrdit, že změny buněk přímo prodlouží život nebo zajistí dlouhodobé zdravotní benefity. Studie je krátkodobá a další výzkum je nezbytný, aby bylo možné potvrdit skutečné klinické účinky.

Výzkumníci proto plánují další klinické testy, tentokrát u lidí, jejichž imunitní systém je pod velkým tlakem - například u pacientů s rakovinou. Pokud se potvrdí, že látka dokáže skutečně podpořit obranné mechanismy těla, mohlo by jít o revoluční krok ve zpomalování stárnutí a posílení imunity - a vznikla by "pilulka pro dlouhověkost".

Zdroj: Science Alert, Nature Aging

VIDEO: Margit Slimáková - doplňky stravy (22. 1. 2021)

Margit Slimáková - doplňky stravy | Video: Aktuálně.cz
 
