Uzavřený kruh. Soderberghova minisérie pro HBO jde až k prvotnímu hříchu Ameriky

Hollywoodský veterán Steven Soderbergh a scenárista Mužů v černém Ed Solomon natočili šestidílnou minisérii ze současného New Yorku, která připomíná jeden z režisérových nejznámějších filmů o komplikovaných loupežích. Jádrem zápletky je však spektakulárně nepovedený únos teenagera z bohaté rodiny. Uzavřený kruh není bez chyby, u Soderbergha jsou ale extrémně zajímavá i jeho drobná selhání.

Když se Sam a Derek Browneovi, manželský pár bytem uprostřed Manhattanu, dozvědí, že po nich někdo chce výkupné za jejich syna, zažívají šok. Chvíli nato se šestnáctiletý Jared objeví doma a přichází úleva. Šok ale nemizí. Když nejde o Jareda, tak kdo je teenager, za něhož skupinka mužů žádá 314 159 dolarů, sumu připomínající matematickou konstantu pí?

Uzavřený kruh, který lze vidět ve videotéce HBO Max, nás hned zkraje hází do vody. Příběh pak sleduje nepravděpodobný propletenec podezřelých vztahů mezi dvěma významnými rodinami a jejich zaměstnanci.

Tu první, klan z centrálního Manhattanu, živí podnik obhospodařující kariéru televizního kuchaře Chefa Jeffa, trochu směšného, ale populárního charismatického padesátníka s copánkem. Hraje ho Dennis Quaid. Dceru, která mu dělá spíš matku, ztvárnila Claire Danes, jejího manžela pak Timothy Olyphant.

Druhá rodina má kořeny ve Francouzské Guyaně, byznys s kasiny, důvěru ve spiritismus a z nevyjasněných důvodů touží po pomstě, kvůli které do New Yorku povolává zaměstnance až ze zámořské jihoamerické země. Řídí ji tajemná paní Mahabir představovaná herečkou s guayanskými kořeny CCH Pounder.

Členové manhattanské rodiny zpočátku působí jako uhlazení, profesionální podnikatelé. Tvůrci minisérie nám však záhy začnou ukazovat trhliny v elegantní fasádě a naznačovat, že s postupem času bude praskat čím dál razantněji.

Guayaňané už od úvodu připomínají spíš gang. Kromě bizarních příkazů paní Mahabir dojem zesiluje její ambiciózní vnuk Aked, který si chce u babičky zřejmě vysloužit větší ostruhy.

Skvěle ho ztvárnil pětadvacetiletý Jharrel Jerome, držitel ceny Emmy známý z oscarového snímku Moonlight a jeden nejlepších současných mladých amerických herců. V Uzavřeném kruhu září, přestože nemá tolik prostoru a spolu s ním tu účinkují hvězdy jako Claire Danes. Casting je skvělý jako u všech filmů i seriálů Stevena Soderbergha.

Bílý lotos na Manhattanu?

Minisérie se většinu času bere velmi vážně. To je dané i elegantním, dynamickým stylem, kterým zručný šedesátiletý režisér, kameraman i střihač Soderbergh zpracovává spletité povedené thrillery i komediální filmy o loupežích jako Dannyho nebo Loganovi parťáci. Současně ale na diváka pomrkává, jako by Uzavřený kruh byl chvílemi komedie nebo bláznivá satira.

K pokusu o vraždu plánovaně dochází v 1 hodinu a 11 minut po půlnoci za plného provozu ve známém manhattanském parku uprostřed připravené, křídou narýsované kružnice. Paní Mahabir věří, že pokud se to povede, z její rodiny bude sejmuta kletba.

Satira ale není ani styl Stevena Soderbergha, ani scenáristy Eda Solomona. S explicitním humorem tak spíš šetří a spoléhají na komické vyznění projevu Dennise Quaida jako Chefa Jeffa a Zazie Beetz, mladé hvězdy seriálu Atlanta, obsazené do role vyšetřovatelky jménem Melody Harmony.

Ta nahlas komentuje, jak směšně některé postavy zatloukají a nakolik vyplašeně reaguje evidentně přinejmenším neeticky zbohatlá manhattanská rodina. Začíná být zjevné, že nejspíš všichni členové tohohle příbuzenského klanu něco schovávají.

Diváci namlsaní seriálem Boj o moc nebo minisérií Bílý lotos si možná budou přát, aby se Soderbergh se Solomonem pustili do humoru naplno. A možná právě občasné matoucí změny tónu jsou tím, co téhle podívané trochu ubírá.

Americký sen a tradiční maskulinita

Také v prokreslení postav a obecné srozumitelnosti Uzavřený kruh mírně selhává. Příběh sice stojí na ději, ne na postavách, přesto by se nám hodilo podrobnější vysvětlení jejich motivací. Abychom lépe chápali, proč k nepravděpodobnému řetězci událostí vůbec dochází.

Tvůrci se toho snaží překotně odvyprávět tolik, až se v jejich labyrintu můžeme místy ztrácet, a příliš mnoho si nechávají na poslední epizodu.

Zároveň nám ale spolu s propletencem figur různých původů, sexuálních orientací a vzájemných genderových dynamik předkládají tolik materiálu k přemýšlení, že i přes mírnou překombinovanost stojí Uzavřený kruh za vidění.

Číst v něm můžeme jak zpochybnění amerického snu, tak základů tamní tradiční rodiny. I liberální představa o všem otevřené zemi, kde může kdokoliv uspět, tu působí jako směšná iluze, maskulinita v tomto světě zažívá hlubokou krizi.

Efektivně jednají pouze ženy. Ty se však pokoušejí napravit, nebo alespoň porozumět už příliš dlouho se řetězícím křivdám. Když šéfkuchař Jeff vypočítává, s kolika fanoušky se z čiré dobroty osobně sešel a kolika lidem kdy prokázal službu, můžeme si být jistí, že je to jeho špatným svědomím.

Za co mohou peníze

"Pokud chcete natočit cokoliv současného a chcete být alespoň trochu realističtí, váš film bude nevyhnutelně kritizovat kapitalismus," odpovídá Soderbergh redaktorovi časopisu Variety v nedávném rozhovoru. Tvůrce, který se zapsal jako analytik mocenských struktur, však dnešní systém považuje jen za symptom většího problému, který tu byl dávno před ním.

"Proč si lidé myslí, že k jejich přežití je potřeba ničit jiné a působit jim utrpení?" pokládá v interview řečnickou otázku, jež podle něho vystihuje základní problém.

Režisér, který dnes točí pro nejznámější společnosti, začínal jako hvězda nezávislého filmu. Slavný americký kritik Roger Ebert jej kdysi nazval maskotem generace Sundance, tedy tím nejznámějším z "indie" tvůrců 90. let minulého století. Soderbergh však od svého debutu Sex, lži a video z roku 1989 projevil schopnost vymýšlet jak osobité nezávislé snímky, tak zcela mainstreamové tituly uspokojující davy, jako byli Dannyho parťáci nebo Erin Brockovich. Současně má ve zvláštní oblibě experimenty - naposledy thriller Nepříčetná natočený na iPhone.

Zájem o zobrazování různých způsobů, jakými peníze určují naše životy, se projevuje ve všech jeho dílech včetně seriálů. Ty pro něj zjevně vždy představovaly příležitost zkoušet něco nového. Už v roce 2003 režíroval sérii o washingtonských politicích a lobbistech nazvanou K Street, která byla z velké části improvizovaná a týkala se aktuálních událostí.

Roku 2013, kdy televizní formáty teprve začínaly být zajímavé pro elitní filmové režiséry, natočil desetidílnou dobovku Knick: Doktoři bez hranic z prostředí newyorské nemocnice začátkem 20. století. Nesázela jen na hezké kostýmy, naturalisticky vykreslila tehdejší městské prostředí a hlavně modernistický zápal pro pokrok, kterému se vysmívala, i jej otevřeně kritizovala.

Lékař závislý na kokainu a velkých vizích hraný Clivem Owenem v seriálu vedl dialogy s tehdejšími elitními vrstvami neochotnými si přiznat, že závislosti a nakažlivé choroby se bohatým častěji vyhýbají ne proto, že jde o lepší lidi, ale protože jsou díky svému společenskému postavení jednoduše zdravější.

Spodní proud

K seriálům se Steven Soderbergh vrátil pět let nato, kdy podle scénáře Eda Solomona pro HBO vymyslel Mozaiku. Do ní mohli skrze aplikaci interaktivně zasahovat diváci.

Se scenáristou Mužů v černém tvůrce spolupracoval také na dva roky starém noirovém filmovém thrilleru Žádné prudké pohyby, který sice příliš nerezonoval u diváků, ale část kritiků fascinoval velkorysostí, s jakou popsal ekonomický a kulturní kontext příběhu zasazeného do amerického Detroitu v 50. letech minulého století.

Ve světech Stevena Soderbergha jde vždy hlavně o to, co dokážou peníze. Ne proto, aby nám sdělil svůj názor, odsuzoval nebo moralizoval, naopak. Věcně nám ukazuje, jak funguje hlavní spodní proud určující veškeré lidské jednání, a kontinuálně jej odkrývá v co nejvíce vypovídajících souvislostech.

V Uzavřeném kruhu se mu to sice nedaří nejlépe, pokud ale rozumíme, o co mu jde, dokážeme si v jeho nejnovější manhattanské mozaice vztahů utvářených penězi najít něco, co nám zůstane.