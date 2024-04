Přijede hvězda generace Z. Billie Eilish vystoupí v pražské O2 areně

Po šesti letech do Česka přijede jedna z nejpopulárnějších popových zpěvaček Billie Eilish. Opět v pražské O2 areně představí 1. června 2025 své nové studiové album Hit Me Hard and Soft. Koncert v pondělí oznámila agentura Live Nation. Vstupenky za cenu od 1250 korun půjde v sítích Ticketmaster a Ticketportal zakoupit od pátečního dopoledne.

Dnes dvaadvacetiletá americká zpěvačka na sebe upozornila jako teenagerka roku 2015 singlem Ocean Eyes, který ve svém dětském pokoji natočila s bratrem Finneasem O'Connellem.

"Z třináctileté dívky se do pár týdnů stala hvězda. Neměla to zapotřebí, ale vzápětí prorazila dveře do hudebního průmyslu," napsalo o ní Aktuálně.cz. Podle něj zpěvačka pomohla legitimizovat fenomén takzvaných bedroom producers, tedy mladých autorů, kteří tvoří hudbu ve svých ložnicích. Intimita a bezprostřednost domácího prostředí se zejména do jejich prvních písní silně otiskla.

Singlem sourozenci odstartovali spolupráci, která jim dodnes vynesla devět cen Grammy, několik prvenství ve světových hitpardách a mimo jiné lukrativní zakázky, kdy složili skladby k filmové bondovce No Time to Die nebo loňskému snímku Barbie. Za tento song obdrželi další dvě Grammy.

Z Finnease se mezitím stal vyhledávaný producent, který nastartoval sólovou kariéru. Billie Eilish s ním však spolupracuje nadále, a to také na svém chystaném třetím albu nazvaném Hit Me Hard and Soft, které vydá 17. května.

Naživo ho jako první představí letos na podzim v USA, kde koncertní šňůra vyvrcholí v prosinci. Od února 2025 bude turné pokračovat v Austrálii, poté zpěvačku čekají koncerty v Evropě včetně Česka. Tam dosud vystoupila jedinkrát, kdy v únoru 2019 vyprodala pražskou O2 arenu. Kompletní přehled letošních termínů je na webu. Kromě Prahy hudebnice navštíví Berlín, Kolín nad Rýnem, Krakov nebo Vídeň.

Mladou umělkyni proslavila zejména schopnost vystihnout ve svých textech a videoklipech rozpolcenost či úzkost generace Z, která vyrůstá ve světě sociálních médií. Podle hudebního kritika Miloše Hrocha je dokonalým produktem online světa, kde se člověk díky možnosti sdílení spoléhá především sám na sebe. "Ovládá jazyk internetových memů a její hudba se neupíná k jedinému žánru: vyrůstala na Justinu Bieberovi, ale v jejím hlase je nejvíc slyšet melancholie zpěvaček Lany Del Rey nebo smutného elektropopu novozélandského zázraku Lorde," popsal novinář.

Video: Billie Eilish zazpívala na předávání Grammy