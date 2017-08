Recenze: Loganovi parťáci jsou přímočará sranda s náloží bizarních scén. Co více si přát?

před 13 minutami

Loganovi parťáci Stevena Soderbergha jsou svěží komedie s dobrými herci. Na to, že ji slavný režisér natočil mimo studia a vsadil na ni všechny své karty, je sice podivně "normální", zároveň ale hodně zábavná. Důležité v ní je, že sympatické postavy mají uprostřed nesmírně komplikované akce čas na blbiny. Coenovsky bizarní situace opouštějí zcela záměrně logiku a co nejvíce na to upozorňují, třeba když Daniel Craig vyrábí bombu z gumových medvídků nebo když vězni svou vzpouru zaštiťují podezření, že před nimi dozorci schovávají poslední díly Písně ledu a ohně.

Steven Soderbergh je skvělý režisér, jen už ho moc nebaví točit - přesněji řečeno potýkat se s filmovými studii, přizpůsobovat se jim a sloužit jim. Proto s filmařinou neustále končí. Pokaždé, když neodolá a vrátí se, hledá alespoň způsoby, jak velké producenty obcházet. Film, který vznikl mimo systém Loganovi parťáci proto vznikali zcela mimo systém a Soderbergh je až jako hotový produkt nabídl konkrétním distributorům. Film tedy stoprocentně odpovídá režisérovým záměrům. Nikdo z vnějšku neovlivňoval jeho vizi a nekladl mu podmínky, což by při sledování asi napadlo málokoho. Jde totiž o snímek připomínající především Dannyho parťáky, tedy Soderberghovu nejvíce mainstreamovou produkci. Není tedy důvod myslet si, že by mu nějaké studio bránilo ho natočit. Příběh vypráví o dvou bratrech (Channing Tatum, Adam Driver), kteří se rozhodnou vykrást během automobilových závodů potrubní poštu, jíž se přepravují peníze. Dělají tedy víceméně to, co by dělal George Clooney v slavné sérii lupičských komedií: připraví komplikovaný plán, dají dohromady tým (Daniel Craig, Brian Gleeson, Jack Quaid), provedou akci a nakonec se ukáže, že vše bylo jinak a plán byl o kus chytřejší, než se zdálo. Rozdíl spočívá v tom, že místo cool mužů v drahých oblecích jde o tým složený z jižanských vidláků, z nichž některé by šlo vážně podezřívat z mírné formy autismu, jiné z klinické hyperaktivity. Trailer: Loganovi parťáci nemají styl, vkus ani ruku. Ale mají plán a chystají se přepadnout kina číst článek Loganovi parťáci ženou hodně rychle kupředu. Důležité v nich je, že sympatické postavy mají uprostřed nesmírně komplikované akce čas na blbiny a hlášky. Coenovsky bizarní situace opouštějí zcela záměrně logiku a co nejvíce na to upozorňují, třeba když Craig vyrábí bombu z gumových medvídků nebo když vězni svou vzpouru zaštiťují podezření, že před nimi dozorci schovávají poslední díly Písně ledu a ohně. Žádná velká hloubka U oscarového Soderbergha budou mít jistě mnozí diváci potřebu hledat sofistikovanost a hloubku, ostatně měla ji i komedie o striptérech Bez kalhot. A záminky najdou: Hlavní hrdina tu přišel kvůli zranění nohy o kariéru profesionálního sportovce, jeho bratr ve válce ztratil ruku. Oba jsou prototypy "nepotřebných" lidí, kteří se svým plánem zbohatnout vzepřeli svému údělu. Loganovi parťáci jsou ale především přímočará sranda, nálož bizarních scén. Nakonec překvapí, že Soderbergh vynaložil tolik energie a důvěry ve film ve výsledku tak "normální", že nejsilnější výtka vůči němu může být ta, že někdy až příliš sází na jistotu a pracuje jen s tím, co už si publikum oblíbilo jinde. Loganovi parťáci Americká komedie, 2017, 119 minut

Režie: Steven Soderbergh

Scénář: Rebecca Bluntová (Steven Soderbergh)

Hrají: Channing Tatum, Adam Driver, Daniel Craig, Riley Keough, Hilary Swanková, Sebastian Stan a další

Hodnocení Aktuálně.cz: 80 %

Premiéra v ČR: 31. 8. 2017 Vadí to však jen překvapivě málo. Loganovi parťáci jsou možná "normální", ale taky jsou hrozně moc "fajn". Jde o ten typ filmu, při kterém má divák od začátku do konce nasazený přihlouplý úsměv, je s tím úplně spokojený a těší se, jaká další zábavná pitomost se stane a jak se u toho bude Daniel Craig tvářit. Je škoda, že Loganovi parťáci v Americe propadli. Pokusům dalších režisérů opustit současný studiový systém se tak totiž zavírají dveře. Možná, že Soderbergh měl svou svobodu využít k nabídnutí díla, jež by klasickou cestou vzniknout nemohlo. To už je ale pláč nad rozlitým mlékem. Pro diváky je důležité, že natočil povedený film.

