Teprve podruhé v Evropě. Do Alšovy galerie dorazila díla ruských avantgardistů

Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou toto pondělí převzala zápůjčku 36 maleb z Muzea umění v ruském Jekatěrinburgu. Vznikne tu z nich letošní hlavní výstava nazvaná Malevič a ruská avantgarda. Galerie ji musela o rok odložit kvůli koronaviru.

Sbírka se v Evropě jako celek objevila jen jednou, před pěti lety v Budapešti. Pojistné smlouvy jsou uzavřeny na částky v řádech miliard korun, říká ředitel galerie Aleš Seifert.

Kolekce zahrnuje díla, která vytvořili Kazimir Malevič, Vasilij Kandinskij, Alexandr Rodčenko, Natalia Gončarovová nebo Michail Larionov. Pocházejí z let 1910 až 1920. Z Ruska je vezl kamion, přeprava trvala týden.

"Je to mimořádná výstava na úrovni Slunečních králů, kteří taktéž čekají na otevření v Praze. Takový soubor ruské avantgardy v Československu nikdy nebyl. Je to ucelená sbírka, která vznikla na počátku 20. let 20. století, špičková ukázka ruského avantgardního umění. Jsou zde jména, která zdobí světové aukční síně," říká ředitel Seifert.

Připomíná, že Malevičův obraz Suprematistická kompozice vydražila aukční síň Christie's v roce 2018 za 85,8 milionu dolarů, což je v přepočtu asi 1,8 miliardy korun. Alšova jihočeská galerie kvůli výstavě posílila bezpečnostní opatření.

Kolekci chce zpřístupnit od 1. května do 1. srpna. Kvůli pandemii v jedné fázi příprav hrozilo, že v novém termínu už výstava nebude.

"Je to celé malý zázrak, že se to podařilo. Jekatěrinburská galerie s tím měla nějaké plány, ale covidová doba je nabourala i jim, tak se všechno posunulo. Zároveň chtěli dodržet závazky k nám a sami uznali, že ani oni, ani my jsme nemohli něco podobného jako pandemie předpokládat. Jen se čekalo, až ministerstvo kultury Ruské federace začne vydávat vývozní povolení, a to se stalo na začátku tohoto roku," popisuje Aleš Seifert.

Sbírka pochází ze začátku 20. let minulého století. V Sovětském svazu se tehdy, jak uvedl ředitel, tvořily menší sbírky, které putovaly po městech. Tato byla určená pro Jekatěrinburg. Každý autor vybral své typické dílo a vložil ho do sbírky, kterou jako dar dostalo město.

Ruské umělce představila Alšova jihočeská galerie už v roce 2015 kolekcí Ilja Repin a ruské umění, která přilákala kolem 13 tisíc lidí.

Hlubockou zámeckou jízdárnu v létě dále zaplní česká díla ze 60. a 70. let minulého století, třetí výstavou budou plátna současného malíře Lubomíra Typlta.

Alšova jihočeská galerie vznikla roku 1953, ozdobou jejích sbírek, které zahrnují přes 28 tisíc předmětů, jsou díla z gotiky a 60. let minulého století. Galerii zřizuje Jihočeský kraj, letos jí dal neinvestiční příspěvek 45,1 milionu korun. V roce 2019 galerii podle výroční zprávy navštívilo téměř 62 tisíc lidí. Loni byla kvůli pandemii koronaviru dlouho zavřená, přišlo necelých 30 tisíc návštěvníků.