Štyrského obraz Metamorfóza byl vydražen skoro za 18 milionů korun

Obraz Jindřicha Štyrského nazvaný Metamorfóza byl na nedělní aukci v Praze prodán za 17,9 milionu korun včetně přirážky. Dražba českého a zahraničního moderního umění, kterou v Topičově salonu na Národní třídě pořádala společnost 1. Art Consulting, se kvůli epidemickým restrikcím konala výhradně on-line.

Štyrského Metamorfóza pochází z roku 1937. Olejomalba byla za autorova života vystavena jen jednou, o rok později právě v Topičově salonu. Poté co Štyrský v roce 1942 zemřel, se obraz dostal do majetku Toyen, která jej po válce odvezla do Paříže.

Vyvolací cena Metamorfózy na nedělní aukci činila 6,5 milionu korun, výsledná cena se tak přiblížila trojnásobku.

Nového majitele našel také obraz Ulice v Locronanu od Jana Zrzavého rovněž z roku 1937. Cena začínala na 4,5 milionu korun, kupec za dílo nakonec zaplatí s přirážkou přes 6,6 milionu korun.

Aukce nabídla díla zhruba za 70 milionů korun, prodalo se okolo 80 procent ze 177 nabízených položek. Zájemci se mohli přihlásit přes web nebo telefon, kvůli současným restrikcím nebyla možná osobní účast dražitelů.

Ředitel společnosti 1. Art Consulting Jiří Rybář oceňuje, že i přes nynější omezení byl zájem o aukci značný.

Protikoronavirová opatření loni nezasáhla český aukční trh tolik, jak odborníci předpokládali. Sběratelé a investoři na aukcích utratili více než miliardu korun, což z loňského roku učinilo pátý nejúspěšnější v historii českého trhu s uměním, uvedl v prosinci odborník na aukční trh Jan Skřivánek.

Hned dvakrát se loni na podzim přepisoval celkový žebříček nejdražších děl. Nejprve začátkem října, když byl obraz Toyen, Piková dáma z roku 1926, na aukci Adolf Loos Apartment and Gallery prodán za 78,65 milionu korun. Podruhé pak koncem listopadu, kdy na aukci Galerie Kodl Kupkova abstrakce Divertimento II z druhé poloviny 30. let vystoupala na 90,24 milionu korun.

Kupkův rekord padl koncem tohoto týdne, kdy byl obraz nazvaný Tryskání II v londýnském Sotheby's vydražen s přirážkou za 7,5 milionu liber, což je v přepočtu asi 230,8 milionu korun. Konečná cena by se ještě mohla zvýšit, zatím v ní nejsou započítané autorské poplatky, daň z přidané hodnoty nebo clo v případě, že by nový majitel pocházel ze zahraničí.

Nedělní aukce v Topičově salonu byla jednou z prvních v letošní jarní sezoně, která začíná i navzdory pokračujícím opatřením proti šíření koronaviru.

Předaukční výstavy pořádají galeristé individuálně, dražby se konají vesměs po internetu. Trvají třeba dva týdny, kdy je možné celou dobu přihazovat. Některé společnosti plánují tradiční sálové akce s dodržováním rozestupů a dalších podmínek odpovídající pandemické situaci.