Podcast Na dotek: Nečekám nic a nenaříkám. Ale toužím po nesmrtelnosti

S malířem Viktorem Pivovarovem o Moskevské gotice, připravované výstavě v Národní galerii, zmuchlaném kapesníku na věčnosti i sexu v Sovětském svazu.

Poprvé od roku 1996 v tuzemsku uvidíme dílo čtyřiaosmdesátiletého malíře a ilustrátora Viktora Pivovarova v celé šíři. Výstavu Moskevská gotika, nazvanou podle jednoho z autorových děl, plánuje Národní galerie otevřít ve Veletržním paláci 14. května.

Expozice představí Pivovarovu bohatou životní dráhu, od neoficiální umělecké scény v Moskvě 70. let minulého století přes plátna a alba kreseb vytvořená poté, co se v roce 1982 přestěhoval do Prahy, až po nová díla, která budou vystavena poprvé.

Podcast s Viktorem Pivovarovem si můžete poslechnout zde:

"Energii Prahy jsem považoval za nulovou. Neměla podle mě naprosto žádný náboj: ani metropolitní, ani provinciální, dobrý ani špatný, aktivní ani pasivní. Líbilo se mi to. Líbila se mi vybitost toho pole, jeho neutralita, klid," poznamenal si Pivovarov při stěhování z Moskvy do Prahy v autobiografické knize nazvané Zamilovaný agent.

Moskevskou neoficiální uměleckou scénu, která zažila vrcholné období kolem roku 1976, na výstavě představují nejen mastná pánvička či utěrka z moskevského bytu, ale především takzvaná "alba" - unikátní výtvarný žánr, jehož je Pivovarov spoluautorem.

"Věčnost bez malých předmětů, které slouží člověku, je vlastně omyl," vysvětluje přítomnost obyčejných, všedních věcí na své výstavě. "Mojí duši jsou ale blízké malé, neviditelné a křehké věci, které existují byť na jedinou vteřinu," dodává.

Pivovarovy malby inspirovala všednost informačních tabulí a hesel, ale také klasická díla ruské literatury nebo evropského malířství od gotiky po modernisty 20. století. Z filozofických i náboženských tradic a jejich humorných parafrází splétá unikátní umělecké práce. Taková je Sútra strachu, stylizovaná jako svitek tóry se seznamem lidských úzkostí a pochybností.

"Vysoké umění" se v autorově podání potkává se zdánlivou všedností lidské existence. "Někde uvnitř i toho nejvíc individualistického umělce je touha po uznání. A v té je skryta touha další a vážnější - po nesmrtelnosti," přiznává Pivovarov.

Vítejte u podcastu Na dotek. Hostem Petra Viziny je dnes výtvarník Viktor Pivovarov. K poslechu na platformách SoundCloud, Spreaker, Google Podcasts, Spotify i Apple Podcasts.