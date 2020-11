Pomoct umělcům. Pražská galeristka založila fond, ve spolupráci s bankou chystá aukci

Pražská galeristka Lucie Drdová zakládá fond, který bude podporovat současné české umění. První aktivitou značky Luc Art Fund se na začátku prosince stane on-line aukce nazvaná Umělci umělcům. „Nejsem velký příznivec aukcí, ale neznám jiný formát, který by tak rychle mohl přinést pomoc,“ říká s odkazem na kritickou situaci spousty autorů v době pandemie koronaviru.

Drdovou v záměru kromě fundraiserky a spoluzakladatelky fondu Jany Bukvové podporuje J&T Banka.

Pro aukci má už příslib asi 30 umělců, kteří pošlou své práce. Z vydražené částky dostanou 80 procent, zbývajících 20 procent solidárně věnuje umělecké scéně. "Náš fond vzápětí vypíše open call a formou sociálních stipendií částku přerozdělí dalším umělcům," popisuje galeristka, která si za cíl dala zapojit do aukce 50 autorů.

Že přispějí, již slíbili například Milena Dopitová, Krištof Kintera, Pavla Sceranková, Martin Zet, Jiří Kovanda, Josef Bolf, Federico Díaz, Mark Ther, skupina Rafani, Vladimír Houdek, Valentýna Janů, Pavla Malinová nebo Tereza Štětinová.

"Samozřejmě nemůžu zaručit, že se díla skutečně vydraží. Budu doufat, že ten balík, těch 20 procent, bude nějaká hezká částka," přeje si Lucie Drdová, aby první projekt nového fondu měl výrazný efekt. I když zatím nemá jistotu, stojí si za svými pravidly: oslovení umělci prý často navrhují, ať je ta solidární částka vyšší. To si ale galeristka nepřeje. Aukce má pomoct i zapojeným autorům.

S mohutnou silou

Jedinou jistotou je zatím dohoda s J&T Bankou, která se zavázala, že pokryje produkční náklady.

"Bude to on-line aukce, tak se kupuje platforma LiveBid, náklady také zahrnují práci čtyř lidí. To je smysl partnerství, abychom z výtěžku nic nebrali na organizaci," vysvětluje Drdová. "Nezastírám, že bych byla moc ráda, kdyby mezitím náš fond získal nějaký dar, který bychom mohli zahrnout k těm 20 procentům z aukce, aby balík byl vyšší."

J&T Banka tento týden začíná o aukci informovat své klienty, úkolem galeristky je rozšířit povědomí mezi sběrateli. S veřejnou reklamní kampaní se nepočítá, i tak Drdová věří, že vzbudí pozornost a lidé budou dražit. "Teď jsme se do toho opřeli s mohutnou silou," shrnuje.

On-line aukce Umělci umělcům začne 9. prosince a potrvá do 13. prosince. V těchto dnech zájemci budou moci přihazovat. V poslední den aukce začne ve 14 hodin živý přenos závěru dražby.

Aukce bude první, ale výjimečný projekt vznikajícího fondu Luc Art. Ten by do budoucna už nic dražit neměl. Chce se stát mecenášem žijících výtvarných umělců, pečovat o jejich tvorbu, podporovat a iniciovat výstavy.

"Po umělcích se často chce, aby se na produkci svých výstav spolupodíleli, nejlépe aby si to sami zaplatili. To by byla příležitost pro náš fond, který by přispíval na realizaci nějakého důležitého díla nebo pro důležitou akci," vysvětluje Lucie Drdová a jako příklad takové události uvádí mezinárodní bienále, na kterých má umělec reálnou šanci na sebe upozornit.

Vídeň, Berlín, Žižkov

Lucie Drdová se také snaží ke svému fondu přitáhnout pozornost nezávislých odborníků, lidí z mezinárodních institucí či z dalších fondů. "Ten náš by mohl také propojovat umělce s možnostmi výstav v zahraničí," naznačuje sedmatřicetiletá Drdová, která má s mezinárodním výstavním provozem zkušenosti.

Svou síň Drdova Gallery sídlící na pražském Žižkově založila před osmi lety. Umělce, jež zastupuje, představuje na mezinárodních veletrzích a finančně podporuje i vznik jejich nových děl.

Než se Lucie Drdová stala galeristkou, působila nejprve dva roky ve vídeňském Muzeu moderního umění. Potom vedla v Berlíně výstavní síň českého galeristy Jiřího Švestky. Nyní své mezinárodní kontakty rozvíjí v Praze.

Je také spoluzakladatelkou Aliance galerií současného umění a s kolegy z dalších soukromých galerií loni uspořádala mezinárodní festival Friend of a Friend, při kterém několik pražských síní nabídlo své prostory vybraným zahraničním galeriím. Ty v české metropoli představily svá portfolia.

Stejný scénář mezinárodního výstavního festivalu se opakoval i letos, na začátku září se podobná výměna galerií v Praze konala pod názvem Sumo.

Umělec v četě

Luc Art Fund bude mít na začátku ještě jinou agendu: měl by se stát hlasem, který upozorňuje na situaci výtvarných umělců za pandemie koronaviru.

"Zavřené galerie a muzea neznamenají jen to, že nejsou výstavy nebo se neustále posouvají termíny, zatímco umělci už investovali svou energii a zdroje. Jsou na instituce napojení i jinak. Oni jsou v těch instalačních četách, dělají grafické práce, fotografují. Většinou jsou placení fakturou, takže je pro ně těžké si zažádat o nějakou formu státní podpory, když nemohou definovat ušlý zisk," vysvětluje Drdová, proč jako první projekt zvolila dobročinnou aukci.

Připravuje se na to, že také v příštím roce budou zapotřebí různé formy pomoci. "Není jasné, jestli se příští rok bude cestovat, kolik přežije veletrhů. Přehlídka Documenta a Benátské bienále jsou naplánované až na rok 2022, Kunsthalle Praha se mělo otevírat příští rok na jaře, ale změnili to na únor 2022. Příští rok mi přijde i nadále nepředvídatelný," odhaduje Drdová.

Právě proto se rozhodla začít s nadačním fondem. Ten by s pomocí peněz ze soukromého sektoru mohl v čase, kdy se veřejné zdroje ztenčí, vytvořit strukturovanou podporu českým autorům. "Umění obdivuji a potřebuju s ním žít. Přijde mi důležité podporovat umělce a vytvářet jim dobré podmínky," říká Drdová, která vystudovala kunsthistorii a v současnosti si dělá doktorát na pražské AVU.

Nechybí jí odvaha ani vize, což se projevilo také v mezinárodně srozumitelném názvu fondu, s nímž má své záměry. "Luc odkazuje ke svatému Lukášovi. Evangelista Lukáš, první portrétista Panny Marie, byl patronem umělců a řemeslníků. Všechny středověké cechy ve Vlámsku a Itálii byly cechy svatého Lukáše. Nejslavnější z nich se v 16. století změnil v Accademia di San Luca v Římě," vysvětluje Lucie Drdová.

Podle jejích představ by se jednou, kdyby se mu dařilo, mohl fond změnit v nadaci. Ta by pak budovala soukromou sbírku a mohla by mít i vlastní výstavní prostor. Jmenovat by se mohl Luca.