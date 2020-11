Podcast Petra Viziny: Sochu nelze popsat, musíte ji pozorně obejít, říká Immrová

Írán pokračuje v navyšování zásob uranu obohaceného na nízkou úroveň a překračuje tím limity stanovené dohodou z roku 2015. Nedodržuje ji ani v parametru úrovně obohacování. Ve své nové zprávě o stavu íránského jaderného programu to ve středu uvedla Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE). Teherán začal část dohody vypovídat, protože od ní v roce 2018 odstoupily USA a obnovily protiíránské sankce.

Inspektoři MAAE k 2. listopadu zjistili, že Írán má ve skladech 2442,9 kilogramu nízko obohaceného uranu. Oproti srpnové situaci tak zásoby zvýšil o více než 300 kilogramů. Mezinárodní dohoda, již Írán v roce 2015 podepsal s USA, Ruskem, Čínou, Francií, Británií a Německem, mu povolovala držet si zásoby necelých 203 kilogramů. Obohacovat mohl jenom do 3,67 procenta, ale nyní má uran obohacený až na 4,5 procenta.

Dohoda z roku 2015 rušila protiíránské sankce výměnou za to, že země zpomalí jaderný program. Mělo to Íránu zabránit získat jadernou zbraň. Írán ale trvá dlouhodobě na tom, že o ni neusiluje a že je jeho program zaměřený výhradně na mírové účely. Navzdory neplnění dohody Íránci stále pouští inspektory MAAE do svých jaderných provozů.