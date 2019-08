Dílo českého výtvarníka Pasty Onera nabídne Sotheby's, dražit ho bude za tisíce liber

Obraz Pipe and Phone, který nabídne londýnská aukční síň. | Foto: ČTK

Londýnská aukční síň Sotheby's bude na podzim dražit dílo českého výtvarníka Pasty Onera nazvané Pipe and Phone.

Smyslný výjev, jehož výraznou součástí je polonahý muž kouřící dýmku a líbaná žena držící telefonní sluchátko, bude zařazen do každoroční aukce nazvané 20th Century Art: A Different Perspective. Ta se letos uskuteční od 4. do 12. listopadu.

Pasta Oner se tak přiřadí k nemnoha současným českým umělcům, kteří byli na zahraniční auce vybráni. Jsou jimi například David Černý, Stanislav Kolíbal, Krištof Kintera nebo Jiří Sopko.

Kupní cena obrazu Pasty Onera je odhadována mezi 10 tisíci až 15 tisíci librami, což představuje zhruba 280 až 422 tisíc korun. K tomu je ještě nutné přičíst aukční přirážku.

"Z pohledu naší galerie lze předpokládat, že odhad je rozumný a je možné ho překročit," řekl deníku E15 ředitel galerie Kodl Contemporary Matyáš Kodl, podle nějž bylo jiné Onerovo dílo předloni vydraženo za 840 tisíc korun.

Obraz Pasty Onera nazvaný Pipe and Phone lze do nadcházejícího úterý 6. srpna vidět na pražské Národní třídě, kde tvoří součást letní přehlídky Galerie Kodl.

Pasta Oner, který 28. prosince oslaví čtyřicátiny, je sběrateli oceňovaným a vyhledávaným autorem.

Do jeho výtvarného projevu se promítá pop-artová i komiksová estetika, v posledních letech přibývá také realistická malířská poloha odkazující na motivy z dějin západního sakrálního umění.

Autor parafrázuje známé motivy, přetváří je či je metodou vycházející z koláže staví do nových souvislostí. Převažují u něj olejové a akrylové malby, důležitou roli v jeho práci zaujímá objekt a plastika.

Obecně se vyjadřuje k současné společnosti, zajímá ho fascinace světem bohatství, sexu, víry, luxusních značek nebo spotřební krásy.

Někdejší průkopník českého graffiti a street artu, dnes malíř a tvůrce objektů, vlastním jménem Zdeněk Řanda, slaví letošní čtyřicáté narozeniny několika výstavami. Ta první už se uskutečnila v ostravské Galerii Magna, kde představil akrylová plátna ze svého streetartového období.

Od června je otevřena přehlídka v Alšově jihočeské galerii, která obsahuje autorova dosud nevystavená díla z uplynulých dvou let. A nyní se Pasta Oner účastní také Letního výtvarného salonu v pražské Galerii Kodl, spolu s dalšími pěti současnými autory, jimiž jsou Jan Kaláb, Lukáš Rittstein nebo Ivana Štenclová.

Počátkem 90. let měl Pasta Oner kvůli vytváření graffiti na panelácích konflikty s policií, dnes vitráž vytvořená podle jeho návrhu zdobí palác Lucerna a zakoupit lze mnoho produktů s jeho návrhy - od lahví na vodu přes návleky na mobilní telefon a ponožky až po luxusní aroma lampu.

Od roku 2003 autor vystavuje v tradičních galerijních prostorech. Roku 2007 účinkoval ve filmu Gympl, kde přes noc maloval na metro, po sedmi letech v pokračování Gymplu nazvaném Vejška dokonce s Tomášem Vorlem napsal scénář.

Graffiti už se dnes Pasta Oner věnuje minimálně.