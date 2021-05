Noční slavnost od Toyen se prodala za 36 milionů, jde o třetí nejdražší dílo malířky

Obraz Noční slavnost (Ohňostroj) od malířky Toyen se na nedělní aukci v Praze prodal za 30,4 milionu korun. I s aukční přirážkou za něj kupec zaplatí 36,48 milionu korun.

Noční slavnost (Ohňostroj) se stal třetím nejdražším dílem avantgardní autorky prodaným na tuzemské aukci. Vyvolávací cena obrazu byla 20 milionů korun.

Nejdráže prodaným obrazem Toyen na českých aukcích je od letošního dubna obraz Cirkus, za který nový majitel zaplatil konečnou cenu 79,56 milionu korun. Dílo je také na druhém místě v žebříčku nejdráže prodaných obrazů na aukcích v Česku za obrazem Divertimento II Františka Kupky, který se loni prodal za 90,24 milionu korun.

Noční slavnost z roku 1929 je podle pořadatelů dokladem vrcholu autorčina malířského stylu artificialismu a jeho odvážných uměleckých přístupů. Práce reprezentuje ohromné tvůrčí rozpětí, které dokázala Toyen obsáhnout během několika málo let. Od odhmotněných, lyricky působících děl prostoupených zřetelnými obrazci dospěla až ke zcela protichůdnému vyjádření strukturální malbou.

Autorka se prostřednictvím bohatě vrstvené malby, dynamicky narušované vertikálně stékajícími jemnými barevnými liniemi oprostila od jakýchkoli pevných geometrických forem či konkrétních tvarů. Tímto radikálním gestem v mnohém anticipovala mimo jiné i techniku drip painting, proslavenou později Jacksonem Pollockem, míní pořadatelé. Drip painting je barva odkapávající na plátno.

Téma obrazu, tedy noční slavnost, dalo Toyen možnost velmi volné práce s výrazovými prostředky. Pozorovatel je nucen ponořit se skrze výjev do sebe sama a tam hledat odpovědi na své nejniternější otázky, píše se v katalogu. Uprostřed pastelově temné oblohy září barvy a rozostřeně se vpíjí jedna do druhé a potom do tmy, jako by se divákův pohled na tuto nebeskou krásu rozpouštěl v slzách.

V nedělní aukci Galerie Kodl na pražském Žofíně se již za milionové částky prodalo několik dalších děl. Celkem 7,8 milionu korun zaplatí kupec za obraz Jana Zrzavého Rio San Gregorio, Krajina z Brie I a II od Josefa Šímy se prodala za 4,44 milionu korun a obraz s názvem Torso I od Františka Muziky našel kupce s cenou 8,52 milionu korun včetně dvacetiprocentní přirážky.