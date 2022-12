Nepodléhat marasmu, vždy je naděje. Jan Merta vystavuje malby ve Zlíně

Senátní podvýbor pro rodinu v úterý nepodpořil návrh senátorky Daniely Kovářové (nezávislá) na udělování ceny Za věrnost manželství. Senátorka ji chtěla prosadit například pro páry, které spolu oslavily minimálně zlatou svatbu, tedy 50 let společného života. Její záměr byl terčem kritiky na sociálních sítích. Senátorka tomu přičítá odmítnutí návrhu, jak uvedla na svém facebooku.

"Podvýbor pro rodinu můj návrh na zřízení ceny 'Za věrnost manželství' dnes odpoledne nepodpořil. Mí kolegové se evidentně lekli mediální hysterie," napsala Kovářová.

Současná doba podle senátorky jako novou normu prosazuje ujeté výstřelky, zato poctivé a osvědčené diamantové svatby nejsou dost v módě. "Mám už ale připraven vlastní projekt, jak tuto svou iniciativu uskutečnit i bez podpory státu," dodala.

Senátorka chtěla zavést Zlatou, Stříbrnou a Bronzovou plaketu Za věrnost manželství jako ocenění pro dobrá manželství, která přetrvala 70, 60 nebo 50 let. Podporu měla u předsedkyně podvýboru Jitky Chalánkové z klubu ODS a TOP 09. Podle kritiků tohoto návrhu oceňují dlouhodobé vztahy obce a bylo by lépe to na nich nechat. Odpůrci návrhu poukazovali také na to, že není zamýšlen pro registrované partnery.