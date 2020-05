Národní galerie otevřela, bude častěji uklízet. Návštěvnost je poloviční

Národní galerie Praha v úterý otevřela pro veřejnost polovinu svých objektů, ve kterých má stálé expozice, a pořádá dočasné výstavy. Návštěvníky přivítaly Veletržní palác, Schwarzenberský palác a klášter sv. Anežky České.

Výstavy, které začaly těsně před uzavřením galerií kvůli koronaviru, se budou prodlužovat. Na lidi ale čekají omezení vycházející z nařízení vlády. Podle mluvčí Evy Sochorové byla úterní návštěvnost Národní galerie o polovinu menší než obvykle.

"Co se týče návštěvnosti, tak u nás to dnes vycházelo tak na 50 procent oproti normálu. Ale je to s přihlédnutím k tomu, že úterý je náš nejslabší návštěvní den. A také tím, že dosud neděláme prohlídky pro školy, které tvořily velkou část," řekla odpoledne Sochorová.

Přesná čísla nesdělila, doplnila však, že průměrná denní návštěvnost všech objektů Národní galerie je zhruba 480 osob.

Otevřena bude Národní galerie každý den kromě pondělí od 10:00 do 18:00, ve středu až do 20:00. Lidé musejí mít ochranu nosu a úst, kustodi budou hlídat dodržování rozestupů. Vstupenky je možné zakoupit na pokladnách, galerie však doporučuje pořídit je on-line.

Šternberský a Salmovský palác na Hradčanech jsou uzavřené, v Paláci Kinských se připravuje výstava Rembrandta, která měla začít v dubnu coby hlavní akce sezony. Národní galerie ji teď slibuje zprovoznit na podzim.

V objektech, které galerie otevřela nyní, jsou pokladny vybavené ochrannými štíty. Běžné ochranné pomůcky mají všichni zaměstnanci, častěji se bude uklízet. Pro návštěvníky jsou u vchodů dezinfekční prostředky.

Ve Veletržním paláci je kromě stálých expozic k vidění výstava Stanislava Kolíbala, jíž loni reprezentoval Česko na Benátském bienále. Pokračuje výstava Kurta Gebauera, přehlídka pražských staveb z období brutalismu nebo výstava připomínající odkaz Edgara Allana Poea v umění českých zemí.

Ve Schwarzenberském paláci se nachází stálá expozice Staří mistři, která představuje výběr nejvýznamnějších děl ze Sbírky starého umění. Zahrnuje jména jako Hans von Aachen, Petr Brandl, Matyáš Bernard Braun, Lucas Cranach, Albrecht Dürer, El Greco, Francisco Goya, Hans Holbein, Peter Paul Rubens, Bartholomaeus Spranger či Karel Škréta.

Klášter sv. Anežky představuje středověké umění v Čechách a střední Evropě. Mezi poklady národního kulturního dědictví patří díla Mistra Michelské madony, Mistra Vyšebrodského oltáře, Mistra Theodorika či Mistra Třeboňského oltáře.