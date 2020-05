Otevírají výstavy. Národní galerie ty své prodlouží, Moravská galerie čepuje pivo

Vládou povolené otevření galerií a muzeí od pondělí 11. května bude pozvolné ne z opatrnosti, ale z provozních důvodů. Dlouho očekávaný den, odkdy návštěvníci mohou při dodržení ochranných opatření znovu vidět umění, připadá na pondělí - a to má většina institucí v oboru zavírací den.

O den později otevře například Národní galerie. Galerie hlavního města Prahy v úterý zahájí dvě nové výstavy a ve stejný den se otevírají například brněnská Fait Gallery, Dům umění města Brno, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích nebo Západočeská galerie v Plzni.

Ve středu 13. května první návštěvníky v rouškách přivítá Moravská galerie v Brně, kde hned následující den začne sezónní takzvaný pop-up projekt Beer is here. Instituce v Ostravě se na obnovený provoz chystají ještě později: galerie Plato 19. května, Galerie výtvarného umění v Ostravě až 26. května, což bylo původní vládou ohlášené datum.

"Na nový termín 11. května již nejsme schopni reagovat," říká ředitel ostravské galerie Jiří Jůza s tím, že na původní datum naplánovali dvě nové výstavy, pro které chystají náročné úpravy prostor.

Ve stejný den 26. května bude otevírat také Oblastní galerie v Liberci. Také tam si podle původního termínu naplánovali údržbové práce. Pražské Centrum současného umění DOX otevírá dokonce až 27. května.

Do Národního muzea za polovinu

Malý náskok získají některé soukromé či nezávislé galerie. Hned první povolený den lze v Praze vyrazit do Musea Kampa, Pragovky nebo například do Trafo Gallery, otevřeno bude mít i Národní muzeum.

Některé instituce návštěvníkům po týdnech čekání nabízejí malé kompenzace. Západočeská galerie v Plzni prodlužuje celoroční vstupenky o dva měsíce, Národní muzeum snižuje do 15. července vstupné o 50 procent.

V Trafo Gallery bude k vidění "karanténní" souborná výstava. 19 autorů do původně zavřené galerie dodalo práce vztahující se k pandemii a s ní související karanténou. Díla, která byla dosud k vidění pouze on-line, je možné spatřit naživo do konce května.

Jak galerie inzeruje, návštěvníci mohou přijít "denně a zdarma díky společnosti Canadian Medical, která velkoryse uhradila roční vstupné na naše plánované výstavy".

Naleštěné kliky

Národní galerie od úterý otevře tři ze svých šesti pražských sídel. Návštěvníci spatří výstavy a expozice ve Veletržním paláci, Schwarzenberském paláci a v Klášteře svaté Anežky České v obvyklé otevírací době. Čekají je pouze běžná ochranná omezení, kromě povinné roušky by měli dbát na dvoumetrové rozestupy.

"Vstupenky bude možné zakoupit na pokladnách, byť doporučujeme zakoupení vstupenek on-line," uvádí mluvčí Eva Sochorová, podle které se v galerii zvýší četnost úklidu, včetně častého otírání klik a dezinfekce výtahů.

"Dobrou zprávou je, že galerie prodlužuje nejnovější výstavy ve Veletržním paláci," dodává mluvčí. Čtveřice výstav trvala před vyhlášením nouzového stavu pouze čtyři dny.

Přehlídka nazvaná Ozvěny Benátského bienále: Stanislav Kolíbal bude k vidění až do 10. ledna příštího roku, stejně jako retrospektiva sochaře Kurta Gebauera. Architektonická výstava Nebourat! Podoby brutalismu v Praze je prodloužena do 22. listopadu spolu s přehlídkou Sen ve snu: Edgar Allan Poe a umění v českých zemích.

"Nejočekávanější highlight sezony, výstavu Rembrandt: Portrét člověka, jsme nuceni vzhledem k situaci odložit na podzim. Ale ještě než začne samotná výstava, návštěvníci mohou ve Schwarzenberském paláci obdivovat jediný český Rembrandtův obraz Učenec ve studovně, který je po delší době opět vystaven v rámci expozice Staří mistři," upozorňuje Eva Sochorová z Národní galerie.

Pivo je svoboda

Moravská galerie v Brně otevře ve středu 13. května. Kromě jiných opatření nabízí od 10 do 12 hodin přednostní vstup pro seniory. Od čtvrtka zahájí sezonní pop-up projekt Beer is here, který je doprovodným programem expozice Art is here. Na nádvoří Pražákova paláce bude vždy od středy do pátku k dispozici Výčep u Pražáků.

"Projekt Beer is here tematizuje nonkonformní uměleckou pospolitost v období normalizace, pro niž bylo pivo a hospoda místem umělecké i občanské svobody. Nabídne přednášky a autorské prezentace, rekonstrukce klíčových akcí spojených s pivem, autorská čtení, filmové projekce nebo open-air koncerty," doplňuje Ondřej Chrobák, šéfkurátor Moravské galerie a organizátor akce.

Na nádvoří Pražákova paláce vystoupí kulturní osobnosti města Brna, které jsou generačně spjaté se sběratelem a umělcem Jiřím Valochem.

Galerie hlavního města Prahy na úterý chystá otevření dvou výstav. Dvojici umělců Rudolfa Sikoru a Vladimíra Havlíka představí přehlídka nazvaná Sníh kámen hvězda strom v Colloredo-Mansfeldském paláci a na zámku Troja začne výstava sochaře Jana Kováříka nazvaná Colorbond.

Nový restart galerií je zároveň koncem pozoruhodné pražské výstavy. Pouze jeden den bude v Galerii NoD k vidění přehlídka Divoce, která vznikala jako reakce na karanténu a s jejím koncem sama podle pořadatelů pozbývá smyslu. Výjimečná je tím, že vznikala postupně, každý den se rozrůstala o jedno dílo nového autora a dopředu nebylo známé, kdo všechno do ní bude patřit. Dosud byla k vidění jen zprostředkovaně na sociálních sítích.

Umělcovy kapénky

Díla do výstavy Divoce, jejíž titul je přesmyčkou názvu celosvětové nákazy, přibývala štafetově. Každý autor, jenž přispěl, zároveň nominoval dalšího, sobě blízkého umělce. "Jen maličko jsem je ovlivňoval, aby byli odvážní a vybírali umělce generačně vzdálené, aby se tam neobjevili jen jména jedné spřízněné skupiny," říká autor konceptu a kurátor Galerie NoD Pavel Kubesa.

Jeho záměr se podařil, na výstavě je zastoupen například autor starší generace Jiří Kovanda, o něco mladší Martin Zet či Ivan Pinkava, autoři střední generace jako Milena Dopitová či Tomáš Hlavina, dále například Eva Koťátková a Dominik Lang či Romana Drdová. Vedle zavedených umělců se ve výběru 32 jmen objevují i studenti.

"Téměř polovina vystavených prací vznikla během karantény," říká kurátor, který si ponechal právo na výběr konkrétního díla. "Není to jako klauzury, na kterých je každá práce jiná, tady lze vysledovat spojující linku," dodává.

Kubesa práce nejen vybíral, také je osobně vozil do galerie, kde je instaloval a fotografoval pro zveřejnění na facebookovém profilu NoD.

K aktuálnímu tématu, které se do výstavy vepsalo, se překvapivě vztahují i některá starší díla. Například od Martina Zeta kurátor vybral objekt z rozbité plechovky, připomínající netopýra. Naopak Dominik Lang připravil podvratný vtípek - nafoukl pár balonků. V galerii tím zanechal své výdechy obsahující potenciálně nebezpečné kapénky.

Výstava Divoce nebude k vidění hned po 11. květnu. Galerie NoD má společné prostory s restaurací a kavárnou, na něž se vztahuje pozdější termín otevření. Den, kdy bude v rámci dernisáže výstava poprvé a naposledy zpřístupněna, tak provozovatelé teprve stanoví.