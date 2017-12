před 49 minutami

Druhá polovina 20. století a začátek 21. století, tedy geometrie, minimalismus, neokonstruktivismus, konceptuální umění a práce mladých autorů - to je základ sbírky, kterou se dlouhodobě prezentuje Galerie hlavního města Prahy. Ta na aktuální výstavě "Nová díla ve sbírkách" v Mětské knihovně představuje, co pořídila během posledních pěti let. Kromě zakoupených děl jsou tu k vidění také dary, jedním z dárců poslední doby byl i sochař a spisovatel Jan Koblasa (1932 - 2017), kterému je výstava věnována. Výstava potrvá do 29. dubna 2018.

