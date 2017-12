Čínský umělec Aj Wej-wej uvede v Praze svůj film a bude dál spolupracovat s Národní galerií

před 29 minutami

Čínský umělec a aktivista Aj Wej-wej přijede do Prahy 14. prosince uvést svůj film Human Flow. Se 20 štáby ho natáčel všude tam, kde žijí uprchlíci. Ti jsou v poslední době jeho velkým tématem a byly i námětem jeho díla pro Národní galerii, která ho vystavuje do 7. ledna. Obrovská instalace gumového člunu s uprchlíky nazvaná Zákon cesty poputuje poté do Austrálie na bienále v Sydney. Aj Wej-wej se bude podle ředitele Národní galerie Jiřího Fajta taktéž podílet na dalších aktivitách této instituce.

Kromě osobního uvedení "uprchlického" filmu Human Flow, se kterým přijede čínský umělec a aktivista Aj Wej-wej 14. prosince do Prahy, by měl kurátorovat novou expozici asijského umění, respektive její čínskou část. Podílet by se měl také na podobě nové expozice v Salmovském paláci, kde bude od jara 2018 část sbírky nadace Francesky von Habsburg Thyssen-Bornemisza Art Contemporary. "Jedním z témat výstavy je totiž politická angažovanost, která k jeho dílu patří," řekl ředitel Národní galerie Jiří Fajt. Čínskému umělci Aj Wej-wejovi je 60 let. Jeho plastika Zákon cesty bude v Národní galerii do ledna číst článek S Aj Wej-wejem jedná také o jeho díle, které by na rozdíl od dvou předchozích jeho výstav v Česku zůstalo v galerii natrvalo. Instalaci Bicycle Chandelier, monumentální lustr z čínských kol doplněný křišťálovými ozdobami, která se nedávno těšila zájmu publika například v londýnské Royal Academy of Art, zamýšlí Jiří Fajt umístit koncem příštího roku do Malé dvorany Veletržního paláce. Šedesátiletý Aj Wej-wej je v současnosti asi nejznámějším čínským umělcem. Vystavuje v prestižních světových galeriích, ale i v exteriéru. Je také politickým aktivistou, zastáncem svobody slova a fungování práva. Proslavil se jako kritik porušování lidských práv v Číně a čínského režimu jako takového.

Související







Hlavní zprávy