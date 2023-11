Tim Burton se vrátí do Prahy. Nová výstava zahrne i díla ze seriálu Wednesday

Když před deseti lety Prahu navštívil režisér Tim Burton, jeho díla si do Domu U Kamenného zvonu přišlo prohlédnout přes 100 tisíc lidí. Příští rok se úspěch pokusí zopakovat výstava v Obecním domě, na jejíž vernisáž pětašedesátiletý Američan opět osobně přijede.

Předprodej vstupenek na přehlídku, jež potrvá od 1. května do 30. září 2024, v pondělí zahájila společnost Art Movement. Podle ní diváky čekají storyboardy, skici, návrhy scén, loutky i fotografie z filmů autora spojujícího nevinný dětský svět s odvrácenou stranou lidské existence, od Beetlejuice a Batmana ještě z 80. let minulého století přes Střihorukého Edwarda až po Karlíka a továrnu na čokoládu z nového tisíciletí.

Pořadatelé však zmiňují i Burtonovy poslední projekty jako film Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti z roku 2016. "Věříme, že i tentokrát potěšíme celou další generaci, skalní fanoušky Burtona i milovníky filmu a umění, kteří vyrostli třeba na snímcích Dumbo či hororovém seriálu Wednesday," říká šéfka pořádající agentury Kateřina Riley. Podle ní se výstava vrátí do Česka s novým materiálem právě z posledních projektů.

Hraný remake animované klasiky Dumbo natočil Burton v roce 2019, s televizním seriálem Wednesday měl na Netflixu úspěch vloni. Příští rok režisér do kin uvede film Beetlejuice 2 opět s původními herci Michaelem Keatonem či Winonou Ryder, k nimž přibude mladá Jenna Ortega, představitelka Wednesday. Ta se zároveň objeví také ve druhé řadě seriálu na Netflixu.

Výstava nazvaná Tim Burton: Návraty navazuje na projekt, který od roku 2009 viděli návštěvníci newyorského Muzea moderního umění, losangeleského County Museum of Art nebo pařížské Cinémathèque française. Zahrnoval zhruba pět stovek ilustrací, kreseb včetně intimních autoportrétů namalovaných po smrti babičky, fotografií či loutky obalené bublinami z foukaného skla.

Tim Burton s ním do Prahy přijel v roce 2014. Při té příležitosti vzpomněl, jak v mládí viděl dokumentární film o Karlu Zemanovi. "Byl to jeden z hlavních důvodů, proč jsem se začal zajímat o ručně vyráběné loutky a trochu kontaktnější způsob, jak dělat filmy," řekl a konkrétně jmenoval Zemanovu Cestu do pravěku nebo Barona Prášila. Ze současníků vychválil Jana Švankmajera.

Americký host také vzpomněl, jak v české metropoli na přelomu tisíciletí natáčel reklamu na hodinky Timex. "Měli jsme přechodně zařízenou kancelář, kde neustále posedávaly nějaké holky. Pak jsem zjistil, že v té budově sídlí bordel," uvedl.

Na pražské části výstavy spolupracovali architekti ze studia Olgoj Chorchoj, kteří například černobílými pruhy přepracovali gotickou vstupní halu Domu U Kamenného zvonu. Díla z Burtonova archivu čítajícího zhruba deset tisíc předmětů vybrala Jenny He. Ta bude znovu kurátorkou přehlídky, jež do Prahy zamíří napřesrok. V plánu je také doprovodný program včetně přednášek a diskusí.

Video: Tim Burton navštívil Prahu v roce 2014