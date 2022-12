Jablko nehnije daleko od stromu. Wednesday Addamsová je novým hitem Netflixu

Příběhy copaté rebelky Wednesday Addamsové jsou už druhý týden sledovanější než cokoliv jiného na platformě Netflix. Napomáhají tomu hlášky jako "Mám matku a terapeutku, to je dost mučení už i na mě" anebo "Jablko nehnije daleko od stromu".

Zasmušilá a sarkastická šestnáctiletá dívka Wednesday pochází z hororové rodiny Addamsových, která se v americké popkultuře objevuje od 30. let minulého století.

Postava se jmenuje podle dětské říkanky, že "středeční dítě přináší žal". Teď dostala spin-off, to znamená vlastní seriál. Vychází z něj jako brilantní holka, která někdy stojí v cestě sama sobě. A hlavně jako rebelka, jež brojí proti rodině i škole. V jádru není zlá, snad jen trochu cynická.

Seriál Wednesday se odehrává na fiktivní střední škole Nevermore určené pro vyvrhelské děti, upíry, vlkodlaky, sirény a měňavky. I mezi nimi ale copatá Wednesday, chronicky potlačující své emoce, hodně vyčnívá. Nedaleko akademie se nachází Jericho, maloměsto s křesťanskou poutnickou tradicí. A tak je na konflikty mezi vyvrhely a "normáky", jak jim studenti říkají, zaděláno.

Vzdáleně to připomíná knižní a filmovou sérii o Harrym Potterovi s mudly a čarodějnickou školou, jejíž mladí adepti bojovali proti temným silám za záchranu světa. Addamsovi ale mají jiný styl i žánrový odstup. Jeden velký konflikt a zločin se na Nevermore odehrál už kdysi. Wednesday v podání dvacetileté herečky Jenny Ortegy se záhadu rozhodne vyřešit. Musí čelit vraždícímu monstru. Vytáhnout pravdu na světlo. Odhalit pokrytce a falešné přátele. Na vlastní pěst.

Hrdinka se snaží zachránit pověst vlastní rodiny, kterou přitom upřímně nesnáší. Myslí si, že rodiče ji zplodili, aby měli kopii sebe sama.

Příběhy prapodivné rodinky Addamsových od amerického autora Charlese Addamse, který žil v letech 1912 až 1988, se od 30. let objevují v komiksech, filmech nebo seriálech. Někdy mají blíž k hororu, jindy k satiře.

Osmidílnou novinku z poloviny režíroval Tim Burton, proslavený snímky jako Střihoruký Edward, Karlík a továrna na čokoládu nebo Mrtvá nevěsta. K projektu přivedl i některé své stálé spolupracovníky typu skladatele Dannyho Elfmana. Hlavními tvůrci jsou ale Alfred Gough a Miles Millar, zkušení televizní scenáristé a producenti, kteří už vyzkoušeli mnoho populárních žánrů.

2:37 Seriál Wednesday je na Netflixu s českým dabingem i titulky. | Video: Netflix

Dohromady mohou slavit. Wednesday se 340 miliony nakoukaných hodin za první týden od zveřejnění překonala všechny dosavadní anglickojazyčné pořady Netflixu včetně dosud nejúspěšnější čtvrté řady seriálu Stranger Things. Víc, přes 571 milionů hodin za týden, měla jen jihokorejská Hra na oliheň.

Wednesday a její vrstevnice se vzájemně povzbuzují, aby "byly své" a "akceptovaly sebe samy takové, jaké jsou". Čehož jsou vyvrhelové ve výsledku hlavní metaforou.

Formování vlastní identity, odlišnost a její outsiderské podoby bývají pro teenagerské seriály klíčové. Dokázala to například před čtyřmi lety Sabrinina děsivá dobrodružství s čarodějnicí v hlavní roli. Anebo o rok starší The End of the F***ing World, kde se dvojice hrdinů považuje za psychopaty. Nebo civilnější díla jako Kdybys jen tušil a Sexuální výchova.

Osmidílná Wednesday značně kolísá mezi gustem, se kterým jsou pointované mnohé dialogy, a doslovností některých momentů. Slušel by jí drajv, který má jen občas. Jako kdyby tvůrcům chyběl někdo tak sarkasticky negativní, jako je občas samotná Wednesday, kdo by se jich zeptal: Vážně to chcete mít až takhle banální?

Při vší vyvrhelské vyšinutosti je Wednesday naprosto konvenční seriál. Vychází vstříc všemu, co bychom od podobného námětu na Netflixu čekali. Od explicitní oslavy diverzity a hlásání respektu k druhým přes žánrově co nejtypičtější volbu záběrů a polemiku s dosavadními zpracováními rodiny Addamsových až po způsob vyprávění.

Ani hrdinka koneckonců nevyznává nijak ambivalentní hodnoty, které by například poskytly specifický pohled na společenskou periferii. Jde jen o žánrově stylizovaný příběh odtažité teenagerky.

Kdyby se člověk na Wednesday díval ze zvědavosti, jak dopadne pátrání po příšeře a tom, kdo ji ovládá, bude se nudit. "Vím, že vás to napětí ubíjí," říká hrdinka na závěr v nepříliš dobře přeloženém českém titulku, který může vyznít ironicky. Důležitější než tohle jsou v seriálu středoškolské sváry, pletky a milníky dospívání, vše zabalené do odkazů na amerického spisovatele Edgara Allana Poea z 19. století.

Wednesday bude pokračovat, to se zdá být jasné. Jestli se ale nad rámec spotřební zábavy rozmáchne k větší stylotvornosti nebo pronikavosti, jisté není vůbec.