Nejde jen o Taylor Swift. Na velké koncerty chodí víc lidí než před pandemií

Nejen díky mimořádnému zájmu vidět naživo zpěvačky Taylor Swift a Beyoncé vloni na koncerty chodilo víc lidí než před pandemií. Stovka celosvětově nejúspěšnějších interpretů prodala vstupenky na koncerty za 9,17 miliardy dolarů, v přepočtu asi 212 miliard korun, což je meziročně o 46 procent víc.

Podle agentury AP lidé vloni definitivně hodili za hlavu obavy z šíření koronaviru a domácí zábavu, ke které je v letech 2020 a 2021 předurčila hygienická opatření, nahradili živou hudbou. Zatímco nezávislá klubová scéna se v mnoha zemích stále potýká s úbytkem návštěvníků a bojuje s dopady inflace, velké akce lákají čím dál více lidí.

Změnu chování veřejnosti ilustrují nedávno zveřejněná čísla největšího koncertního promotéra, firmy Live Nation, která působí také v Česku a nejen z podnikání v oboru hudba vloni celosvětově utržila rekordních 22,7 miliardy dolarů, což představuje meziroční nárůst o 36 procent.

V posledním předpandemickém roce 2019 koncerty pod hlavičkou Live Nation po celém světě navštívilo 98 milionů lidí. V následujícím roce, kdy se začal šířit koronavirus, jich firma uspořádala jen minimum. V roce 2021 stále spojeném s nošením roušek, rozestupy a omezením celkového počtu návštěvníků přišlo 35 milionů lidí, následující rok už to ale bylo nevídaných 121 milionů lidí a vloni ještě víc, celosvětově 145 milionů návštěvníků.

Výhled na letošek není o nic méně optimistický. "Bude to skvělý rok," řekl investorům generální ředitel firmy Michael Rapino. "A ještě větší očekávání máme od roku 2025, kdy to vypadá, že nás čeká jedno obří stadionové turné za druhým," avizuje.

Podle agentury AP sice Live Nation ovládá většinu trhu, podobně ale hovoří také mluvčí dalších promotérských skupin.

Celkový výsledek za rok 2023 příznivě ovlivnila momentálně nejpopulárnější zpěvačka na světě Taylor Swift, která se svou koncertní šňůrou The Eras Tour utržila více než miliardu dolarů a přepsala rekordy. Tímto výsledkem překonala i britské zpěváky Eda Sheerana a Eltona Johna nebo kapelu U2, kteří prvenství drželi dříve.

Časopis Pollstar.com odhaduje, že letos Taylor Swift výsledek zopakuje. Pokud odehraje všech 65 plánovaných koncertů po světě, znovu utrží přes miliardu dolarů a celkově se její turné zastaví někde okolo 2,16 miliardy dolarů.

Celosvětově největší zájem byl vloni kromě Taylor Swift v tomto pořadí o koncerty zpěvačky Beyoncé, rockera Bruce Springsteena s kapelou The E Street Band, skupiny Coldplay, zpěváka Harryho Stylese, americké country hvězdy Morgana Wallena, britského Eda Sheerana a zpěvačky Pink.

Tabulku deseti nejlepších uzavírají dva Kanaďané, zpěvák The Weeknd a raper Drake.

Zatímco ale Taylor Swift i díky merchandisingu, to znamená reklamním předmětům od kelímků na pivo po trička, utržila z jednoho koncertu průměrně 17,3 milionu dolarů, Drake jenom 4,3 milionu dolarů, srovnává Pollstar.com.

Ten upozorňuje, že k rekordním číslům přispěla inflace. Průměrná cena vstupenky na koncert vloni stoupla o 23 procent asi na 130 dolarů, okolo 3000 korun.

Podle analytiků Pollstaru je příznivým signálem, že poprvé od roku 2008, kdy nejvíc lístků na koncerty prodaly zpěvačky Madonna a Céline Dion, se na prvních dvou místech umístily ženy. Přestože pop-music zůstává co do živé zábavy jasným tahounem, mezi nejúspěšnějšími interprety lze nalézt představitele country, latinskoamerické hudby, rapu a R&B stejně jako rocku.

Celosvětový koncertní průmysl rostl od dob hospodářské krize z let 2008 a 2009 prakticky nepřetržitě. Přesto to v roce 2019 vypadalo, že začíná narážet na limity. Dva roky izolace způsobené pandemií nyní ukázaly, že trh může růst mnohem výš, než analytici očekávali, uzavírá svou analýzu Pollstar.com.

Podle odborníků bude v dalších letech růst nejen hudební segment. Dle říjnového odhadu poradenské společnosti Allied Market Research by se trh s živou zábavou, do které se kromě koncertů počítá vše od sportovních utkání po konference, mohl do roku 2032 oproti současnému stavu až zdvojnásobit.