Hostem Dnů evropského filmu bude rocker Doherty, po projekci v Praze zahraje

Dny evropského filmu v Praze navštíví anglický hudebník Pete Doherty. Muzikant, kterého proslavilo účinkování v kapele The Libertines a excesy spojené se závislostí na drogách, uvede 7. dubna v Paláci Akropolis dokument nazvaný Peter Doherty: Cizinec ve vlastní kůži. Po jeho projekci naživo zahraje.

Zájemci se budou moci setkat nejen s Dohertym, ale také jeho partnerkou a režisérkou dokumentu Katiou de Vidas. Ta portrét natáčela déle než deset let, za tu dobu nashromáždila přes 200 hodin materiálu.

"Dokument je o intimním hledání svobody mezi světly reflektorů a tmou, leskem a bídou, rozkoší a bolestí," říká autorka. "Je to film o naději, o muži, který si musí vybrat mezi uzdravením a životem bolestí rozervaného tuláka, který nahrává nové písně, o nichž sní, že ho vykoupí," dodává.

Anglický hudebník do Prahy přijede v době, kdy se jeho nejznámější sestava The Libertines založená roku 1997 probouzí k životu. Začátkem dubna chtějí rockeři vydat své čtvrté studiové album nazvané All Quiet on the Eastern Esplanade. Doherty na něm opět spolupracoval s kolegy včetně kytaristy a druhého zpěváka Carla Barâta.

31. ročník Dnů evropského filmu se uskuteční od 4. do 9. dubna v Praze, Brně a Ostravě, od 10. do 14. dubna pak jako součást festivalových ozvěn v dalších městech. Vedle portrétu Dohertyho bude na programu mimo jiné nový dokument Wima Wenderse nazvaný Anselm. Jedná se o portrét jednoho z nejvýznamnějších výtvarníků 20. století, devětasedmdesátiletého německého malíře a sochaře Anselma Kiefera.

Diváci uvidí také Blažiny lekce, které loni vyhrály na karlovarském festivalu. Snímek bulharského režiséra Stefana Komandareva se věnuje aktuálnímu tématu zranitelnosti seniorů ze strany podvodníků.

Převážně v české premiéře festival uvede přes tři desítky děl zavedených režisérů i debuty ověnčené cenami z festivalů v Cannes či Benátkách, stejně jako národními filmovými oceněními.

"V letošním výběru rezonují mezigenerační vztahy. Jejich rozklíženost a hledání usmíření nabízejí komediální i dramatická finále," říká dramaturg festivalu Šimon Šafránek.

Hlavní soutěž se zaměří na debuty. Nastupující generaci patří sekce s názvem Poprvé, diváci se mohou těšit například na černou komedii s prvky thrilleru Vincent musí zemřít francouzského režiséra Stéphana Castanga. Se dvěma cenami z Benátek za režii a za scénář do 40 let zamíří do Prahy i snímek švédské režisérky Miky Gustafson nazvaný Ráj v plamenech.

Další soutěžní sekci Film & hudba obsadí dokumentární, hrané i animované filmy točící se okolo rytmu a melodie. Tato sekce nabídne třeba portrét Daaaaaalí!, v němž hudebník a režisér Quentin Dupieux nabízí příběh stejně fantaskní, jako jsou obrazy surrealistického malíře Salvadora Dalího.

Festival vzdá poctu rakouské režisérce Jessice Hausner. Nabídne její úspěšné snímky Lovely Rita, Hotel, Lurdy a v české předpremiéře novinku Club Zero. Součástí akce bude také masterclass s touto autorkou.

Dny evropského filmu představí i snímky věnované ekologii a vztahu člověka k životnímu prostředí, kterým věnuje samostatnou sekci s názvem Živá planeta. Součástí doprovodného programu budou diskuse, projekce pro seniory a pro školy, semináře pro profesionály i dílny pro děti.