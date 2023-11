Fanoušci zpěvačky Taylor Swift čekají na její koncert už od června. Spí ve stanech

Stovky fanoušků americké zpěvačky Taylor Swift tráví s přestávkami už pět měsíců ve stanech před stadionem v argentinském Buenos Aires, aby na jejím koncertě příští týden měly co nejlepší výhled.

O situaci píše server Pitchfork.com. Třiatřicetiletá držitelka 12 cen Grammy, která se svým turné Eras láme rekordy v USA co do návštěvnosti, tento měsíc odehraje sérii koncertů právě v Jižní Americe.

Před stadionem River Plate, kde počínaje 9. listopadem vystoupí třikrát, stojí čtyři stany, v nichž se podle propracovaného rozpisu střídají stovky fanoušků. Protože mají obyčejné lístky na stání, jejich cílem je dostat se po otevření bran areálu co nejblíž k pódiu.

Na jeden stan připadá asi 60 fanoušků a fanynek, z nichž většinu tvoří mladé ženy. Organizátoři koncertu dohlížejí na to, aby na místě nebyl nikdo mladší 18 let. Fanoušci zapojení do schématu musí ve stanu strávit alespoň 60 hodin měsíčně. Nikdo se tak nemusí zcela vzdát svého obvyklého života. Čím více času ale kempováním před stadionem stráví, tím vyššího "ratingu" dosáhnou a tím vyšší šanci budou mít, že se dostanou do první řady.

"Jsme v tomhle stanu už pět měsíců," řekla Pitchforku jedenadvacetiletá fanynka, která si přála zůstat v anonymitě v obavě, jak by zareagoval její otec. "Většinou tátovi řeknu, že jsem v parku a popíjím, nebo že jsem u kamaráda, který bydlí poblíž stadionu," vysvětlila mladá žena, jež kromě čekání před stadionem zároveň chodí do školy a pracuje na částečný úvazek.

Naproti tomu matka dvacetileté Iriny, která taktéž chodí kempovat před stadion, je s rozhodnutím své dcery smířená. Pouze od ní požaduje, aby si kvůli stanování nepokazila studijní výsledky. "Díky tomu, že je nás tu tolik, je to jednoduší. Máme různé rozvrhy a člověk se do toho nějak vměstná," komentuje to Irina.

Fanoušci a fanynky před stadionem vyvolávají u některých kolemjdoucích nevraživost. "Někdy člověk leží a najednou slyší, jak někdo ve dvě ráno křičí, že máme jít do práce," popisuje další z nich, která se jmenuje Carmen a ve stanu už strávila přes 300 hodin.

Jiná mladá žena Sofia na základě předchozích zkušeností s kempováním před koncerty ví, že tato snaha přináší ovoce. Metodu vyzkoušela poprvé v roce 2014, kdy v Argentině hrála skupina One Direction. Některé své zážitky zprostředkovává na sociální síti X, dříve známé jako Twitter.