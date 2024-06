Česká filharmonie zahájila Smetanovu Litomyšl. Přidali se akrobaté z La Putyky

Před zaplněnou festivalovou halou tuto sobotu Česká filharmonie slavnostně zahájila 66. ročník festivalu Smetanova Litomyšl. Pod taktovkou Jakuba Hrůši uvedla několik skladeb Bedřicha Smetany, od jehož narození v Litomyšli letos uplynulo 200 let.

Koncert začal fanfárami z opery Libuše a českou státní hymnou, v hledišti seděli premiér Petr Fiala z ODS nebo prezident republiky Petr Pavel s první dámou Evou Pavlovou. Po jejich příchodu Česká filharmonie zahrála hymnu.

Na programu byla Smetanova předehra k opeře Prodaná nevěsta, Slavnostní předehra D dur nebo symfonická báseň Hakon Jarl. Zaznělo také duo Z domoviny pro housle a orchestr v nové orchestrální úpravě. Zahajovací koncert zakončila symfonická báseň z cyklu Má vlast Vltava. Orchestr doprovodil sólisty, houslistu Jana Mráčka a klavíristu Iva Kahánka. Záznam lze zpětně vidět na webu České televize.

O neobvyklou kulisu k Tanci komediantů z Prodané nevěsty se postaral novocirkusový soubor Cirk La Putyka. Představení obsahovalo artistické kousky pod stropem haly i mezi diváky, stejně jako klasická akrobatická čísla. Akce se konala v multifunkční hale, která kvůli opravám již druhý rok nahrazuje scénu na litomyšlském zámku.

Několikrát k divákům v průběhu ceremoniálu promluvil ředitel České filharmonie David Mareček. "Máloco vystihuje hořkosladký příběh Smetanova života tak přesně jako osud Prodané nevěsty. Opery, kterou milují posluchači na celém světě, si její autor příliš nevážil. Napsal ji, aby umlčel své kritiky, podle nichž nebyl schopen vytvořit lidovou českou operu," připomněl například Mareček. "Dalibor i Libuše stáli ve Smetanových očích mnohem výš, jenže Češi ho oslavovali za Prodanou nevěstu. Světového úspěchu se dočkala až po Smetanově smrti a stála za ním hudební hvězda první velikosti Gustav Mahler. Ten ji jako dirigent uvedl do Vídeňské státní opery a do Metropolitní opery v New Yorku," dodal Mareček.

Už v sobotu odpoledne začal doprovodný program v klášterních zahradách, kde návštěvníky čekaly venkovní žákovské koncerty, dětská herna, vystoupení souboru kontrabasů či tanečníci. Díky hezkému počasí mohli lidé sedět na lavičkách i na trávníku.

V pět odpoledne se pak ozvaly fanfáry žesťů z arkád zámeckého nádvoří. Velký pěvecký sbor zazpíval českou hymnu. Řečníci připomínali význam Bedřicha Smetany. Podle dirigenta Jakuba Hrůši byl fenoménem a základním kamenem pro vše, co se po něm v české hudbě odehrávalo. Smetana vytvořil hudební kulturu, jež konkurovala světovému formátu, uvedl.

Letošní ročník Smetanovy Litomyšle nabízí zatím nejrozsáhlejší program v historii, čítá 51 položek. Mimo jiné poprvé zazní všech osm oper Bedřicha Smetany. Rekordní je i rozpočet ve výši 88 milionů korun. Vloni náklady dosahovaly 65 milionů.

Kromě koncertů klasické hudby, které organizátoři naplánovali na několik míst v Litomyšli i na zámek v nedalekých Nových Hradech, se diváci dočkají pásma Století české písničky, kde v novém filharmonickém aranžmá zazní skladby Karla Kryla, Karla Gotta nebo Petra Hapky. Ve festivalových zahradách návštěvníky čekají taneční vystoupení i videomapping. Smetanova výtvarná Litomyšl nabízí doprovodný program v podobě výstav, na literaturu se zaměří Smetanova poetická Litomyšl. Festival potrvá do 7. července. Podle ředitele Michala Medka bylo už v týdnu prodáno přes 80 procent všech vstupenek. "Za první tři dny předprodeje jsme měli prodaných zhruba tolik vstupenek jako vloni za tři týdny," zdůraznil Medek.

Otevření Smetanova bytu

U příležitosti zahájení festivalu byl také po rekonstrukci slavnostně otevřen rodný byt Bedřicha Smetany v bývalém zámeckém pivovaru v Litomyšli. Jeho dispozice se zčásti vrátily k původní historické podobě. Vznikla nová expozice, která návštěvníky seznamuje se skladatelovým osudem i jeho nejvýznamnějšími díly.

Náklady na rekonstrukci, jež začala vloni v září, přesáhly 24 milionů korun. Litomyšl, která zámecký pivovar vlastní, na projekt získala příslib téměř 17 milionů korun z evropské dotace.

V bytě byla obnovena dosud zazděná propojení k pivovaru. Také vstup se vrátil na místo, kde byl původně, tedy k průchodu do pivovaru. Dříve se vcházelo nepříliš důstojně z nádvoří zámku.

Expozici je nyní možné projít v okruhu. Má dvě hlavní části. Ta první nabízí "hudebně-vizuální zážitek" a prostřednictvím animovaného filmu představuje Smetanova vrcholná díla. Návštěvníci se mohou posadit a v klidu vnímat autorskou multimediální instalaci, obraz promítaný na tři okolní stěny i prostor zaplněný hudbou.

Druhá část bytu navozuje atmosféru autentického dobového prostředí. Ložnice, kde se Bedřich Smetana narodil, i přilehlý prostor jsou vybaveny nábytkem z období biedermeieru. Podle autora návrhu, architekta Petra Všetečky, byl nábytek koupen ve čtyřech evropských zemích, zrenovován a lze jej i používat. Některé předměty pocházejí z dřívějších expozic. V místnosti si lidé mohou poslechnout skladatelův životní příběh vyprávěný sedmiletým chlapcem.

Poprvé mohli zájemci do prostor rodného bytu částečně nahlédnout v roce 1912. Celý byt Smetanových byl jako expozice otevřen roku 1949 a postupně podstoupil několik úprav.

Současná podoba expozice je šestá v pořadí, vznikla k letošnímu jubilejnímu výročí skladatelova narození. Podíleli se na ní Regionální muzeum Litomyšl, Národní muzeum, historici i umělci.

Společnost Petrof pro expozici vyrobila atypický klavír. Nejedná se o repliku dobového nástroje, jako hlavní motiv firma zvolila typickou barevnou kombinaci doby biedermeieru, černě lakované dřevo v kombinaci s přírodním světlým dřevem. Na desce nad klaviaturou je kopie Smetanova podpisu.

Expozici bude stejně jako dříve provozovat Regionální muzeum v Litomyšli. Návštěvníkům bude zpřístupněna v běžném režimu od neděle 9. června, na kdy je ale nutné si termín prohlídky z kapacitních důvodů předem rezervovat na webu. Od úterý 11. června bude možné navštívit expozici bez objednání.

Pokračuje rekonstrukce zámku

Národní památkový ústav v sobotu také slavnostně zakončil první etapu obnovy zámku v Litomyšli, hrazenou z evropské dotace. Stavbaři opravili střechy, krovy, komíny a arkýře. Pracovali rovněž na interiérech hlavně třetího nadzemního podlaží. Vznikly nové prohlídkové okruhy. Zámek bude přístupný celoročně.

Během rozsáhlé rekonstrukce, která trvala rok a půl a stála 265 milionů korun, byly ve druhém a třetím patře obnoveny původní historické interiéry. Restaurován byl například divadelní sál z roku 1767, kde Valdštejnové plánovali domácí divadlo, což ale překazil požár.

Další obnovené interiéry představují bydlení dalších členů hraběcí rodiny a jejích hostů. Návštěvníkům se představí v novém prohlídkovém okruhu. Ten se v budoucnu rozšíří o další místnosti, které podstupují opravu nyní.

V přízemí zámku byl obnoven Sloupový sál, který je bývalou zámeckou kuchyní. Stavební obnovu podstoupil také prostor, který využívá Městská obrazárna, na své místo byl vrácen pokoj komorníka. Opraveny byly víceúčelové prostory v přízemí pro kulturní akce či pronájmy, zmodernizovala se pokladna, zrekonstruovaná jsou sociální zařízení. Zámek je také díky plošině přístupný i v patrech pro lidi s omezenou pohyblivostí.

Na projekt získali památkáři dotaci 207 milionů z Integrovaného regionálního operačního programu. V další etapě, která je hrazená z národních zdrojů, obnoví ostatní interiéry zámku, zrestaurují sgrafitové fasády a blízký Panský dům, kde byla dříve mateřská škola. Tato část by měla být podle plánu dokončena v roce 2027. Národní památkový ústav na úpravy získal ze státního programu Péče o národní kulturní dědictví 425 milionů korun.

Zámek v Litomyšli je cennou ukázkou úpravy italského renesančního paláce pro podmínky zaalpských zemí. Postavit ho dal v 60. až 80. letech 16. století Vratislav z Pernštejna jako dar pro manželku. Pernštejnské renesanční sídlo doplnily v 17. a 18. století barokní úpravy provedené dalšími majiteli, Trauttmansdorffy a Waldstein-Wartenbergy, za účasti předních barokních umělců. Unikátem je dochované zámecké rodinné divadlo z roku 1797. Na seznam UNESCO byl zámek zapsán v roce 1999.

Nová výstava v Portmoneu

V Muzeu Josefa Váchala Portmoneum v Litomyšli začala již ve čtvrtek výstava nazvaná Když se i muži červenají. Je věnovaná erotice počátku 20. století, kdy byly oblíbené lechtivé fotografie, návštěvy šantánů, ale také vydávání erotických bibliofilií a exlibris.

Josef Váchal s přáteli v tomto tématu nestáli opodál a aktivně se do erotického dění svojí tvorbou zapojili, zvláště Josef Hodek nebo Emerich Hruška, říká autorka výstavy Hana Klimešová.

Přehlídka je přístupná jen pro dospělé, potrvá do 29. září. Návštěvníci muzea nahlédnou do ložnice Váchalova podporovatele Josefa Portmana, která je v současnosti výstavním prostorem. Dozvědí se, že také bibliofil Portman měl sbírku unikátních erotických bibliofilií a exlibris. Mnoho erotických a pornografických ilustrací rovněž zhotovili Jan Konůpek, Toyen, Jindřich Štyrský a další autoři.

Kromě erotických děl se výstava věnuje i dějinám jejich sběratelství. Přibližuje, kdo se tématu věnoval, co vše vzniklo, co vadilo cenzuře a také kdo za svůj zájem o pornografii zaplatil životem.

Například bibliofil Karel Obrátil byl počátkem 20. století učitelem a ředitelem školy v Uherském Hradišti. "Byl jedním z největších českých pornografů. Překládal, sám nic nepsal, ale vydával to, což bylo protizákonné. Muselo to být jen pro objednavatele, nesmělo se to prodávat nebo dostat do knihoven," popisuje Klimešová.

Kvůli zájmu o pornografii a shromážděné sbírce s ním bylo v důsledku udání od roku 1918 čtyři roky vedeno disciplinární řízení a ze školy byl vyloučen. Poté byl sice plně rehabilitován, společensky se ale znemožnil a roku 1925 se raději odstěhoval do Prahy. Koncem druhé světové války jej kdosi kvůli jeho zájmu znovu udal, nacisté ho tvrdě vyslýchali a následně ve vězeňské nemocnici na Pankráci zemřel.

Připomínka Suchardy

Městská galerie v Litomyšli tento týden v domě U Rytířů zahájila výstavu rané a pomníkové tvorby předního českého sochaře přelomu 19. a 20. století Stanislava Suchardy.

Jádro přehlídky nazvané Emoce národa, jež potrvá do 15. září, představuje pět sádrových patinovaných modelů hlav figur, které jsou na pomníku Františka Palackého v Praze.

"Cílem je představit ranou a pomníkovou tvorbu Stanislava Suchardy. Jedním z nejzajímavějších exponátů jsou modely hlav z Palackého pomníku, Sucharda je zpracoval velmi expresivně v porovnání s ostatní jeho tvorbou. Hlavy představují emoce, které byly spojované s národním obrozením, zemdlení, zoufalství nebo útisk," říká Jana Kosková z galerie.

V centru tohoto pomníku je František Palacký a kolem něj alegorie emocí. Ze sedmi existujících jich výstava představuje pět. Návštěvníci si mohou prohlédnout také model pomníku.

Pomníková tvorba je ve druhém patře galerie. "Nachází se tam například model pomníku skladatele Karla Bendla. Sucharda při něm vycházel z návrhu na pomník Bedřicha Smetany, zakázku na Smetanovský pomník nevyhrál a jeho návrh se nerealizoval," pokračuje Kosková.

Galerie shromáždila 55 exponátů včetně návrhu smetanovského pomníku. Vystavená díla byla zapůjčena z Muzea hlavního města Prahy, Městského muzea v Nové Pace, a především z Nadace Muzeum Stanislava Suchardy.