Přehled: Ceny ministerstva kultury dostali Svěrák, Burešová nebo Morávková

Odolat času

Akci moderovala Světlana Witowská, zpětně lze záznam přehrát na stránkách České televize.

S "obhajobou politika, který sedí v první řadě", na úvod vystoupil končící ministr kultury Lubomír Zaorálek z ČSSD. Řekl, že při předávání různých ocenění vnímal napětí mezi politikou a uměním. "Přesto má politik s člověkem, co vytváří umění, něco společného. Oba se potřebují prezentovat ve veřejném prostoru, oba se v něm nějak dovršují," uvažoval Zaorálek, podle nějž je dobře, když veřejný prostor o umělce stojí.

Státní ceny se nedávají dílům experimentálním či objevným, ale těm, kdo desítky let tvořili dílo, jehož charakter má šanci odolat času, zdůraznil. "To zasluží obdiv. I politici stojí za to, aby odolali času. Já jsem zrovna příklad politika, kterého čas dohnal," zažertoval pětašedesátiletý Zaorálek, jehož strana už nezasedne v příští sněmovně. "Dovolte, abych s úctou pogratuloval těm, kteří státní ceny přeberou," dodal ministr. Následně už na jeviště postupně přicházeli laureáti.