Pomstít otce. Duna 2 je akčnější film, hrdina jezdí na písečném červu

Rozptýlit sympatie k protagonistovi chce druhý díl hollywoodského sci-fi Duna, který koncem měsíce uvedou česká kina. Režisér Denis Villeneuve opět vycházel z knižní předlohy Franka Herberta, nechce však spadnout do stejné pasti. "Když román vyšel, Herbert byl z přijetí zklamaný. Lidé brali protagonistu Paula jako hrdinu, jenže pro Herberta to byl antihrdina," říká filmař.

Duna se odehrává v daleké budoucnosti. V první části románu a také prvním snímku z roku 2021 se rod Atreidů kvůli lukrativní těžbě koření stěhuje z imperátorova rozhodnutí na písečnou planetu Arrakis. Tam se však proti němu imperátor spojí s Harkonneny, odvěkými nepřáteli Atreidů. Následník rodu Paul Atreides hraný Timothéem Chalametem prchá se svou matkou v podání Rebeccy Ferguson do pouště, kde se jich ujmou místní původní obyvatelé zvaní Fremeni.

V letošním pokračování se Paul hodlá pomstít za svého otce a převzít vládu nejen nad Arrakisem, ale celou galaxií. V této fázi už se pro původní obyvatele stává vyvoleným, mesiášem, jenž má pouštní lid spasit. Přispívá k tomu i protagonistův vztah s místní dívkou Chani, kterou opět ztvárnila hollywoodská hvězda Zendaya.

Zatímco v knize mezi první a druhou částí příběhu uplynuly dva roky, kanadský režisér Villeneuve v novém filmu navazuje přímo tam, kde skončil minule. Diváci budou mít z tohoto sledu událostí o trochu jiný dojem, přiznává filmař. Domnívá se ale, že v jiném ohledu zůstává předloze Franka Herberta z roku 1965 věrnější. "Herberta mrzelo, že čtenáři špatně pochopili postavu Paula Atreida. Paul je antihrdina, temná, nebezpečná postava," vysvětluje režisér.

Ten vnímá Dunu především jako varování před charismatickými vůdci, kteří dovedou strhnout lid. Protože v 60. letech se ale čtenáři s Paulem identifikovali a brali ho pozitivně, Herbert připsal ještě pokračování, které pod názvem Spasitel Duny vydal roku 1970. Zde protagonistu vylíčil v ještě temnějších konturách. "Když jsem tedy pracoval na adaptaci, snažil jsem se zůstat původní myšlence Franka Herberta co nejvěrnější," avizuje šestapadesátiletý režisér.

Film Duna: Část druhá, jejž česká kina uvedou 29. února, dovypráví události z původní knihy. Denis Villeneuve už ale teď připouští možnost, že by v sáze pokračoval a jako třetí Dunu zfilmoval právě román Spasitel Duny. "Původní cíl byl převést na plátna původní Dunu. To je teď hotovo. Dávalo by ale smysl Paulův příběh završit a jako završení trilogie natočit Spasitele Duny," připouští umělec.

Na třetím dílu skutečně pracuje. "Už mám i solidní scénář. Existuje vysoká pravděpodobnost, že se na Arrakis vrátím," dodává Kanaďan, jenž s projektem už nyní strávil šest let, avšak o zfilmování Duny snil celých čtyřicet roků, od dospívání.

Definitivní rozhodnutí ohledně případného dalšího pokračování nicméně studio Warner Bros. učiní teprve na základě komerčních výsledků druhého dílu. Ten první měl premiéru za pandemie koronaviru, kdy měla kina ve velké části světa zavřeno, a tak byl film zároveň hned k vidění ve videotéce HBO Max za extra příplatek.

Nehledě na to Duna celosvětově utržila 402 milionů dolarů, v přepočtu 9,4 miliardy korun. Nadto získala deset nominací na Oscara. Z nich proměnila šest, nejvíc v technických kategoriích. "Okolnosti opravdu nemohly být nepříznivější. Přesto se filmu dařilo velmi dobře," ohlíží se režisér.

Druhý díl měl mít premiéru už vloni, kvůli stávce hollywoodských scenáristů a herců jej však studio odložilo. Štáb natáčel v maďarské Budapešti, Abú Dhabí, Jordánsku a Itálii, oproti prvnímu filmu výrazněji využil formátu IMAX. Rozpočet se pohybuje okolo 122 milionů dolarů, což je asi 2,8 miliardy korun. První díl byl přibližně o 40 milionů dolarů dražší.

Podle agentury AP je novinka přesto výpravnější, obsahuje sedm akčních scén oproti dvěma v původním snímku.

2:39 Film Duna: Část druhá začnou česká kina promítat 29. února. | Video: Vertical Ent.

Villeneuve se tentokrát musel popasovat například s tím, jak na plátně zobrazit jízdu na takzvaném pouštním červu, majestátní bytosti žijící pod písečnými dunami na Arrakisu, kterou se místní obyvatelé naučili osedlat. Scénu, ve které Paul přivolává červa, obsahuje nová sedmiminutová ukázka.

"První díl byl meditativnější. Vyprávěl o chlapci poznávajícím místní kulturu. Teď už sledujeme příběh hocha, který chce pomstít otce a zároveň se zamiluje. Je to akčnější film," srovnává režisér Denis Villeneuve.

Ve snímku kromě Timothéeho Chalameta a Zendayi znovu účinkují Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin nebo Stellan Skarsgård. Nově se na plátně objeví také Austin Butler v roli zlého Feyd-Rauthy Harkonnena nebo herečka Florence Pugh, která ztvárnila imperátorovu dceru, princeznu Irulán.