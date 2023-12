Na krumlovském festivalu zazpívá Plácido Domingo, vrátí se po třech letech

Na krumlovském festivalu vystoupí 13. července 2024 slavný barytonista Plácido Domingo. Dvaaosmdesátiletý pěvec se představí v městském parku. Zazpívá své nejoblíbenější operní melodie, oznámili v úterý organizátoři.

Domingo stane na jevišti s českou mezzosopranistkou Ester Pavlů, jež pravidelně vystupuje ve Vídni i pražské Státní opeře, a španělskou sopranistkou Serenou Sáenz, která letos debutovala ve Vídeňské státní opeře.

Český Krumlov navštíví madridský rodák už potřetí, poprvé tu byl v roce 2011, naposledy dorazil v září 2021. Vstupenky budou v prodeji od úterního odpoledne, kapacita je 1200 míst.

"Jsme nesmírně poctěni, že na našem festivalu můžeme znovu přivítat takovou legendu, jakou je Plácido Domingo. Jeho vytrvalá přízeň potvrzuje, že Festival Krumlov dlouhodobě patří mezi špičkové kulturní počiny světového formátu," říká ředitelka akce Gabriela Rachidi. "Teď jsem byla na Domingovi v Budapešti a byl to ohromný umělecký zážitek. Je neuvěřitelné, jak je jeho hlas stále při síle a ve srovnání s jeho kolegy mladšími o 40 let je na jejich úrovni," dodává.

Večer s Domingem se má jmenovat Operní gala, pěvce doprovodí orchestr PKF - Prague Philharmonia. Barytonista v posledních letech čelil kritice poté, co jej v médiích až několik desítek žen obvinilo ze sexuálního obtěžování. On nařčení popřel a žádný z případů se nikdy nedostal k soudu, přesto kvůli tomu Domingo přišel například o spolupráci s newyorskou Metropolitní operou a musel rezignovat na funkci v Losangeleské opeře.

Koncert bude součástí 33. ročníku Festivalu Krumlov, který od 12. července do 3. srpna nabídne 19 vystoupení. Hlavním i doprovodným programem oslaví Rok české hudby, což je kulturní událost připomínající každých deset let významná výročí hudebních osobností. Příští rok uplyne 120 let od úmrtí Antonína Dvořáka nebo 200 let od narození Bedřicha Smetany.

Zahajovací i závěrečný koncert doprovodí baletní choreografie Jiřího Bubeníčka. Poprvé v Česku vystoupí sedmadvacetiletá houslistka Esther Abrami a lotyšská akordeonistka Ksenija Sidorová. Program nabídne vedle komorních koncertů také inscenaci barokní opery, symfonická díla, operety a hudbu z Hollywoodu i světového muzikálu.

Festival se koná od roku 1992, dosud přivítal přes 12 tisíc umělců ze 40 zemí. Mezi nimi byli operní hvězda Jonas Kaufmann či slavná pěvkyně Renée Fleming, stejně jako zpěvák Karel Gott. Letos měl festival rozpočet okolo 35 milionů korun, z čehož 20 procent tvořily dotace.

Video: Plácido Domingo zpívá Nessun dorma