Na ceny Anděl byli nominováni Viktor Sheen nebo November 2nd

Kladenský raper Viktor Sheen a rocková kapela November 2nd získali nejvyšší počet nominací na hudební ceny Anděl. Oba mohou uspět ve třech kategoriích, oznámili tento čtvrtek pořadatelé.

Třicetiletý český raper s kazašskými kořeny Viktor Sheen se díky albu Planeta opic může stát interpretem roku. V nové kategorii nazvané Společný projekt akademiky pak zaujal deskou Roadtrip, kterou natočil s brněnským zpěvákem Calinem. Singl z ní nazvaný Safír se může stát skladbou roku.

Rocková kapela November 2nd, kterou vedou kytaristé Roman Helcl s Alexandrou Langošovou, loni po 12 letech vydala desku. Nyní je nominovaná na album roku, zároveň se November 2nd mohou stát skupinou roku a uspět v žánrové kategorii.

Nominace ve čtvrtek představila pořádající Česká hudební akademie, která všech 16 sošek předá 30. března v pražském sále O2 universum. Večerem provedou moderátoři Honza Dědek a Ivana Kulhánková, vysílat ho bude Česká televize. O novém členovi síně slávy už je rozhodnuto, zbylé vítěze vybere více než 400 porotců v závěrečném kole hlasování.

Šanci získat ocenění za album roku dále mají J.A.R. s nahrávkou Jezus Kristus Neexistus? nebo David Koller za LP nazvané XXIII.

Do nominací letos výrazněji než dřív pronikli mladší interpreti. Skladbou roku se mohou stát Slzy, které natočili Ben Cristovao se Sofianem Medjmedjem, na nejlepší interprety byli navrženi zpěvačka Pam Rabbit nebo umělec Jakub König. Na objev roku akademici nominovali třiadvacetiletou Terezu Balonovou, zpěváka Marcela Procházku vystupujícího jako Marcell nebo zpívající pianistku Barboru Mochowou z Trutnova. Šance získat Anděly mají i kapela Bert & Friends, v Berlíně žijící hudebnice Anna Vaverková nebo Annet X za projekt s producentem elektronické hudby Nobodylistenem.

"Nominace jsou letos celkově žánrově hodně pestré a rozkročené. Mimo jiné ukazují i to, že se česká hudba nejen generačně proměňuje," shrnuje předseda rady akademie Honza Vedral. Také letos se do hlasování může zapojit veřejnost prostřednictvím ceny fanoušků. Zatímco v minulosti byl galavečer s ohledem na kapacitu prostoru určen pouze pro zvané umělce, od loňska pořadatelé uvolňují do prodeje omezené množství vstupenek.