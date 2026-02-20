Přeskočit na obsah
Kultura

Nenechte si ujít: Pamukovo Muzeum nevinnosti jako seriál i komedie Parazit z chlaďáku

Jaroslav Totušek

Seriálová novinka podle knihy tureckého nobelisty Orhana Pamuka, ztřeštěná sci-fi komedie s Liamem Neesonem obaleným ve slizu, očekávaný koncert Machine Gun Kellyho, divadelní hra propojující českou historii se sportovní tematikou nebo intimně laděná výstava v pražské Špálovce.

Streamovačky: Muzeum nevinnosti (Netflix)

Selahattin Paşalı jako Kemal v seriálu Muzeum nevinnosti.
Selahattin Paşalı jako Kemal v seriálu Muzeum nevinnosti.Foto: Netflix

Nový devítidílný seriál vychází ze stejnojmenného románu tureckého nobelisty Orhana Pamuka a sleduje příběh mladého Kemala (Selahattin Paşalı) z Istanbulu, jehož zakázaný vztah s chudou prodavačkou přeroste v dlouholetou posedlost. Adaptace staví na psychologickém portrétu postav a na tepající atmosféře města, které funguje jako kulisa i spolutvůrce vyprávění. Češi navíc mohou mít Muzeum nevinnosti stále v živé paměti, protože uvedení seriálu přichází nedlouho po pražské výstavě inspirované Pamukovým dílem v Centru současného umění DOX, jež připomněla autorův koncept propojení literatury, sběratelství a muzeální instalace. I v televizní verzi zůstává klíčový motiv archivování vzpomínek a předmětů jako nositelů emocí, který patří k nejvýraznějším znakům předlohy i Pamukovy tvorby obecně.

