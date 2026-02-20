Nenechte si ujít: Pamukovo Muzeum nevinnosti jako seriál i komedie Parazit z chlaďáku

Seriálová novinka podle knihy tureckého nobelisty Orhana Pamuka, ztřeštěná sci-fi komedie s Liamem Neesonem obaleným ve slizu, očekávaný koncert Machine Gun Kellyho, divadelní hra propojující českou historii se sportovní tematikou nebo intimně laděná výstava v pražské Špálovce.
Streamovačky: Muzeum nevinnosti (Netflix)
Nový devítidílný seriál vychází ze stejnojmenného románu tureckého nobelisty Orhana Pamuka a sleduje příběh mladého Kemala (Selahattin Paşalı) z Istanbulu, jehož zakázaný vztah s chudou prodavačkou přeroste v dlouholetou posedlost. Adaptace staví na psychologickém portrétu postav a na tepající atmosféře města, které funguje jako kulisa i spolutvůrce vyprávění. Češi navíc mohou mít Muzeum nevinnosti stále v živé paměti, protože uvedení seriálu přichází nedlouho po pražské výstavě inspirované Pamukovým dílem v Centru současného umění DOX, jež připomněla autorův koncept propojení literatury, sběratelství a muzeální instalace. I v televizní verzi zůstává klíčový motiv archivování vzpomínek a předmětů jako nositelů emocí, který patří k nejvýraznějším znakům předlohy i Pamukovy tvorby obecně.
Film: Parazit z chlaďáku, česká premiéra 19. února
Oddechová filmová komedie sleduje dvojici zaměstnanců samoobslužného skladu, Travise přezdívaného Teacake a Naomi, jejichž noční směna se promění v boj o přežití. Z uzavřeného podzemního patra bývalého armádního areálu unikne nebezpečný parazitický organismus, který se po letech hibernace probouzí a rychle se šíří. S pomocí agenta specializovaného na bioterorismus se snaží zastavit mutující hrozbu dřív, než se situace vymkne kontrole. Film kombinuje prvky hororu, akční podívané a černého humoru. Snímek režíroval Jonny Campbell podle románu úspěšného scenáristy Davida Koeppa (česky Parazit, 2019, nakladatelství Argo). V hlavních rolích se představí Liam Neeson, Joe Keery a Georgina Campbellová. Projekt sází na chutnou žánrovou kombinaci a neřízenou zábavu v odlehčeném kabátu.
Hudba: Machine Gun Kelly (MGK), O2 arena, Praha, 21. února
Americký hudebník Machine Gun Kelly (MGK) vystoupí 21. února v pražské O2 areně v rámci světového turné The Lost Americana Tour. Koncert nabídne průřez jeho aktuální tvorbou včetně skladeb ze sedmého studiového alba Lost Americana i starších hitů. Interpret, známý žánrovým prolínáním rapu, punku i alternativního popu, má na kontě miliardy streamů a několik platinových titulů. Turné navazuje na předchozí vyprodanou sérii koncertů Mainstream Sellout Tour a patří k jeho dosud nejrozsáhlejším. Série vystoupení zahrnuje velké haly, festivaly i amfiteátry v Evropě, Severní Americe a Oceánii. Přijďte se na vlastní uši přesvědčit o tom, proč je Machine Gun Kelly jednou z největších hudebních ikon dneška.
Divadlo: Kdo neskáče, není Čech, Divadlo Šumperk, 21. 2. od 19 hodin a 24. 2. od 10 a 19 hodin
Autorská komedie Kdo neskáče, není Čech s podtitulem Naše dějiny ve dvou setech staví na kontrastu světů intelektuální historičky a trojice zapálených nohejbalistů. Hrdinka Šárka (Klára Marxová) se vrací z Oxfordu do Česka, aby natočila populárně-naučný pořad o domácích dějinách. Brzy ale zjistí, že samotné znalosti nestačí, protože diváci se nudí a je třeba jim dopřát i zábavu. Spojí se proto se svým bratrem a jeho sportovními spoluhráči, kteří do výkladu vnášejí spontánní humor i soutěživost. Inscenace určená pro celou rodinu sleduje českou historii od Velkomoravské říše po vznik republiky a snaží se ji představit v souvislostech, s nadsázkou a bez školometského výkladu. Text napsal Tomáš Syrovátka, režii připravil Petr Smyczek, scénu a kostýmy navrhla Barbora Klenová a hudbu složil Vít Janata; dramaturgii má na starosti Michael Sodomka.
Výstava: Šárka Růžičková Zadáková – Domácí scéna, Galerie Václava Špály, Praha, 30. 1. až 15. 3. 2026
Malba Šárky Růžičkové Zadákové má dlouhodobě autobiografický charakter a rozvíjí se jako souvislý vizuální deník, v němž se osobní zkušenost proměňuje v malířský motiv. Autorka pracuje s figurou, narací i realistickým detailem a kombinuje expresivní deformaci s tlumenou barevností a pečlivě komponovaným prostorem. Její tvorba se soustředí především na témata rodiny a školního prostředí. Jednotlivé cykly ukazují různé polohy tohoto přístupu, například Bazary paměti skládají osobní historii z fragmentů vzpomínek, zatímco série Bytové divadlo vychází z domácích videí a zachycuje rodinné scény s důrazem na emoce, pohyb a detail prostředí. V některých obrazech se objevují i odkazy na modernistickou tradici reprezentovanou Josefem Čapkem, transformované do současného, osobně laděného kontextu.
Venezuela schválila amnestii pro politické vězně, může jich propustit stovky
Venezuelské Národní shromáždění ve čtvrtek jednomyslně schválilo amnestijní zákon umožňující propuštění politických vězňů. Zákon poté podepsala prozatímní prezidentka jihoamerické země, informovala agentura AFP.
Anglická slova v češtině jsou totální cringe. Někdy ale mají účel, říká jazykovědec Oliva
„Nějak to dneska nefeeluju, bro. Ve škole to mělo divnej vibe a písemka byla totální fail. Asi tu odpoledku skipnu a budu radši doomscrollovat doma. Jo a slyšel jsi, co říkal David? To byl totální cringe!“ Také máte pocit, že nerozumíte vlastním dětem? Nejste sami. Čeština v podání dospívajících je totiž často nad chápání kohokoliv nad třicet.
ŽIVĚSíť Telegram odmítla tvrzení Moskvy, že cizí služby mohou číst zprávy ruských vojáků
Ruský ministr digitálního rozvoje Maksut Šadajev ve středu prohlásil, že zahraniční zpravodajské služby si mohly číst zprávy na sociální síti Telegram, které si vyměňovaly ruské jednotky bojující na Ukrajině. Zástupci sítě toto tvrzení popřeli, firma nezjistila žádné problémy se šifrováním. Podle ní chce ruská vláda ospravedlnit zákaz Telegramu. Informovala o tom agentura Reuters.
ŽIVĚTrump se do deseti dní rozhodne, zda je možná dohoda s Íránem. Uvedl to na Radě míru
Americký prezident Donald Trump si dává deset dní na to, aby se rozhodl, zda lze s Íránem dosáhnout smysluplné dohody o jeho jaderném programu. Prohlásil to ve čtvrtek v úvodu prvního zasedání své Rady míru ve Washingtonu. V obsáhlém projevu zmínil současné "dobré" rozhovory s Teheránem, zopakoval nicméně, že Írán nesmí vlastnit jadernou zbraň. Pokud dohoda nebude, bude zle, varoval.
ŽIVĚPavel jmenuje v pondělí Červeného ministrem. Na schůzce řešili i jeho možný střet zájmů
Prezident Petr Pavel v pondělí jmenuje kandidáta Motoristů Igora Červeného ministrem životního prostředí. V tiskové zprávě to ve čtvrtek oznámil odbor komunikace prezidentské kanceláře. Pavel s Červeným podle něj dnes na schůzce řešili například otázky přístupu České republiky k ochraně přírody, vody a půdy či tematiku klimatické změny a připravenosti na ni.