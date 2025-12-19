Nenechte si ujít: Magický film Modrou stezkou i divadelní satira s Miroslavem Hanušem

Působivé filmové drama o tíze viny, snímek Modrou stezkou, který se ptá, zda má opravdu stáří ustoupit mládí, koncert nezávislého industriálně-popového uskupení Aesthetic Perfection, vtipné představení propojující stand-up s dialogickým divadlem či společná výstava Adély Babanové a Daniela Pitína.
Streamovačky: Otec (Netflix)
Jeden z nejsilnějších slovenských snímků poslední dekády doputoval na Netflix. Film sleduje osud muže v působivém podání Milana Ondríka, jehož život zásadně poznamená jediná tragická chyba. Událost naruší fungující manželství, zanechá hlavního hrdinu izolovaného a vystaveného nejen hrozbě trestního postihu, ale především tíživému pocitu osobní viny. Příběh se soustředí na rozpad rodinných jistot a psychické důsledky selhání, které nelze jednoduše odčinit. Film inspirovaný skutečnou událostí se postupně přesouvá od vnějších následků tragédie k vnitřnímu zkoumání lidské mysli. Otec je komorním dramatem o odpovědnosti a vině, které s divákem zůstane ještě dlouho po jeho zhlédnutí.
Streamovačky: Otec (Netflix)
Jeden z nejsilnějších slovenských snímků poslední dekády doputoval na Netflix. Film sleduje osud muže v působivém podání Milana Ondríka, jehož život zásadně poznamená jediná tragická chyba. Událost naruší fungující manželství, zanechá hlavního hrdinu izolovaného a vystaveného nejen hrozbě trestního postihu, ale především tíživému pocitu osobní viny. Příběh se soustředí na rozpad rodinných jistot a psychické důsledky selhání, které nelze jednoduše odčinit. Film inspirovaný skutečnou událostí se postupně přesouvá od vnějších následků tragédie k vnitřnímu zkoumání lidské mysli. Otec je komorním dramatem o odpovědnosti a vině, které s divákem zůstane ještě dlouho po jeho zhlédnutí.
Film: Modrou stezkou, česká premiéra 18. prosince
Snímek Modrou stezkou sleduje příběh sedmasedmdesátileté Terezy, která celý život prožila v malém průmyslovém městě v Amazonii. Její každodenní rutinu naruší úřední rozhodnutí, které ji donutí přestěhovat se do vzdálené obytné kolonie určené pro seniory považované za ekonomicky neproduktivní. Izolované místo má uvolnit prostor mladší generaci a podřídit stáří logice efektivity a růstu. Tereza se ale s takovým osudem odmítá smířit a vydává se na cestu po řekách a přítocích amazonské krajiny, aby si splnila své poslední přání, dokud má možnost rozhodovat o vlastním životě. Film spojuje osobní příběh s širšími tématy svobody, stáří a společenského tlaku ve výrazných kulisách jihoamerické přírody.
Hudba: Aesthetic Perfection, Cargo Gallery, Praha, 19. prosince
Taneční mejdan s nádechem melancholie. Nezávislé industriálně-popové uskupení Aesthetic Perfection vedené producentem Danielem Gravesem dlouhodobě propojuje dark electro, industrial, pop či gotický rock a patří k výrazným jménům současné alternativní scény. Skupina má za sebou sedm studiových alb, řadu singlů a intenzivní koncertní aktivity napříč Evropou i Severní Amerikou. Aesthetic Perfection jsou známí energickými živými vystoupeními a spolupracemi s osobnostmi industriální a rockové scény, stejně jako účastí na sólovém turné Tilla Lindemanna, zpěváka kapely Rammstein. Aktuální koncert navazuje na vydání desky Bad Vibes a představí současnou podobu projektu, který si i po více než dvou dekádách zachovává výraznou autorskou identitu a stabilní mezinárodní publikum.
Divadlo: Lavička, Divadlo Ungelt, Praha, 22. 12. od 19 hodin a 28. 12. od 18 hodin
Divadlo Ungelt uvádí inscenaci Lavička, komorní satirickou komedii skotského stand-up komika Keira McAllistera. Text původně vznikl pro dva herce rozdílných generací a s lehkostí propojuje principy stand-upu s dialogickým divadlem, v němž humor slouží jako nástroj kritického pohledu na lidské slabosti a nedostatky. Režie se ujal Vít Vencl, pro Ungelt typický autor psychologicky přesných inscenací, který se zde poprvé věnuje čisté satiře. V hlavních rolích se představují Petr Stach a Miroslav Hanuš. Lavička nabízí koncentrovaný herecký „souboj“ založený na ironii a dobře načasovaném rytmu.
Výstava: Adéla Babanová & Daniel Pitín - Can you hear me?, Galerie města Plzně, 17. 9. až 31. 12. 2025
Film a umění v jedinečném spojení. Galerie města Plzně uvádí první společnou výstavu Adély Babanové a Daniela Pitína, dvou výrazných osobností současného umění, jejichž tvorba se dlouhodobě rozvíjí paralelně. Výběr prací z posledních let představuje filmové projekty Adély Babanové a malby Daniela Pitína rozšířené o koláž a pohyblivý obraz, přičemž ukazuje tematické průniky jejich samostatných uměleckých přístupů. Výstava s názvem Can you hear me? se soustředí na otázky komunikace, paměti a nejistoty sdělení v kontextu osobní i společenské zkušenosti. Vedle dosud posledního filmového projektu Adély Babanové nabízí sérii Pitínových obrazů reflektujících motiv budoucnosti a potvrzuje dialog dvou svébytných autorů, kteří reagují na proměny současného světa z rozdílných, ale vzájemně se zrcadlících perspektiv.
Smršť nových dálnic v Česku. Obří projekt je hotový, jinde otevírají dokonce dříve
Dálniční horečka v Česku po roce opět vrcholí. Po 57 letech se doslova uzavírá příběh nejstarší tuzemské dálnice D1. Zároveň se otevírají další úseky její severní alternativy, dálnice D35. Dálniční síť v zemi se za pouhé tři dny rozrůstá o 47 kilometrů.
Střelec z Brownovy univerzity byl nalezen mrtvý, jde o bývalého studenta
Podezřelý ze střelby na Brownově univerzitě z 13. prosince byl v pátek nalezen mrtvý. Podle policejního šéfa města Providence je jím 48letý bývalý student Brownovy univerzity a portugalský občan Claudio Neves Valente. Podle vyšetřovatelů jednal sám. Úřady jeho tělo nalezly v pronajatém skladu v New Hampshire, měl střelné zranění, které si zřejmě sám způsobil, informovala agentura AP.
ŽIVĚEvropská unie půjčí Ukrajině 90 miliard eur. Česko za půjčku ručit nebude, řekl Babiš
Evropská unie poskytne Ukrajině půjčku 90 miliard eur (zhruba 2,2 bilionu Kč), shodl se po mnohahodinovém jednání summit v Bruselu. Na sociální síti X dohodu oznámil předseda Evropské rady António Costa. Česko, Maďarsko a Slovensko se ale nepřipojí ke garancím, které s tím budou spojené a za půjčku se tak zaručí jen zbývajících 24 unijních států.
Myši se vyléčily z autismu. Vědci tvrdí, že nově objevené látky by mohly pomoci také lidem
Autismus je v současné době neléčitelné onemocnění, které komplikuje život tisícům lidí po celém světě. Podle autorů nové studie by se to ale v budoucnu mohlo změnit. Odhalili totiž trojici látek, které dokázaly nemoc vyléčit u myší. Předpokládá se, že by léčba mohla být vhodná také pro lidi.
Čechy má táhnout na OH, v klubu NHL je na odpis. Prudký pokles už nejde přehlížet
Šéf české reprezentační střídačky Radim Rulík věří Ondřeji Palátovi natolik, že ho v létě spolu s Davidem Pastrňákem nebo Lukášem Dostálem zařadil mezi prvních šest hokejistů nominovaných na únorovou olympiádu v Miláně. Útočníkovy současné výkony v zámořské NHL tomu ale neodpovídají.