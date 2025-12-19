Přeskočit na obsah
Benative
19. 12. Ester
Kultura

Nenechte si ujít: Magický film Modrou stezkou i divadelní satira s Miroslavem Hanušem

Jaroslav Totušek

Působivé filmové drama o tíze viny, snímek Modrou stezkou, který se ptá, zda má opravdu stáří ustoupit mládí, koncert nezávislého industriálně-popového uskupení Aesthetic Perfection, vtipné představení propojující stand-up s dialogickým divadlem či společná výstava Adély Babanové a Daniela Pitína.

Streamovačky: Otec (Netflix)

Z filmu Terezy Nvotové Otec.
Z filmu Terezy Nvotové Otec.Foto: Netflix

Jeden z nejsilnějších slovenských snímků poslední dekády doputoval na Netflix. Film sleduje osud muže v působivém podání Milana Ondríka, jehož život zásadně poznamená jediná tragická chyba. Událost naruší fungující manželství, zanechá hlavního hrdinu izolovaného a vystaveného nejen hrozbě trestního postihu, ale především tíživému pocitu osobní viny. Příběh se soustředí na rozpad rodinných jistot a psychické důsledky selhání, které nelze jednoduše odčinit. Film inspirovaný skutečnou událostí se postupně přesouvá od vnějších následků tragédie k vnitřnímu zkoumání lidské mysli. Otec je komorním dramatem o odpovědnosti a vině, které s divákem zůstane ještě dlouho po jeho zhlédnutí.

Nejnovější
Claudio Neves Valente, suspect in Brown University shooting, is shown in CCTV footage
Claudio Neves Valente, suspect in Brown University shooting, is shown in CCTV footage
Claudio Neves Valente, suspect in Brown University shooting, is shown in CCTV footage

Střelec z Brownovy univerzity byl nalezen mrtvý, jde o bývalého studenta

Podezřelý ze střelby na Brownově univerzitě z 13. prosince byl v pátek nalezen mrtvý. Podle policejního šéfa města Providence je jím 48letý bývalý student Brownovy univerzity a portugalský občan Claudio Neves Valente. Podle vyšetřovatelů jednal sám. Úřady jeho tělo nalezly v pronajatém skladu v New Hampshire, měl střelné zranění, které si zřejmě sám způsobil, informovala agentura AP.

