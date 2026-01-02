Nenechte si ujít: DiCaprio jako bývalý revolucionář i komorní muzikál o dvou vrazích

Jeden z nejlepších filmů roku 2025 Jedna bitva za druhou, hudební životopisný snímek s Hughem Jackmanem a Kate Hudsonovou, netradiční směs elektroniky, jazzu a afroamerické hudby v pražském Jazz Docku, divadelní muzikál inspirovaný skutečným případem vraždy spáchané v Chicagu 20. let i výstava zkoumající téma diktátu zdravého životního stylu.
Streamovačky: Jedna bitva za druhou (HBO Max)
Jeden z nejoriginálnějších a kritiky oceňovaných filmů závěru tohoto roku konečně doputoval na streamovací platformu. Režisér Paul Thomas Anderson se ve snímku odklání od čistě introspektivních dramat směrem k napínavějšímu, místy až thrillerovému vyprávění, aniž by opustil svou typickou práci s atmosférou a komplexními charaktery. Leonardo DiCaprio ztvárňuje muže s revolucionářskou minulostí, kterého po letech klidu znovu vtáhne do víru násilí únos vlastní dcery. Osobní tragédie se tak stává spouštěčem dalšího kola starých, nikdy neuzavřených bojů. Anderson kombinuje syrové napětí s intimními momenty i humorem a ukazuje, že každá vyhraná bitva v sobě nese zárodek té další. Jedna bitva za druhou je sevřená a překvapivě přímočará jízda, v níž herecky exceluje DiCaprio a sekundují mu neméně dobří Sean Penn nebo Benicio del Toro.
Film: Smutný song, česká premiéra 1. ledna
Americký snímek Smutný song sleduje dvojici hudebníků v podání Hugha Jackmana a Kate Hudsonové, kteří se živí napodobováním slavných interpretů a zpěvem jejich písní na menších pódiích. Mike Sardina a Claire se potkávají ve chvíli, kdy mají za sebou řadu osobních i profesních zklamání. Navzdory tomu mezi nimi vzniká vztah, který jim dodá novou energii a chuť zkusit věci jinak. Společně zakládají kapelu postavenou na repertoáru Neila Diamonda a postupně se přibližují úspěchu, o kterém dřív jen snili. Snímek kombinuje romantickou linku s hudebním filmem a soustředí se na téma druhých šancí, křehkosti slávy a potřeby opory ve zlomových chvílích života.
Hudba: Undo Redo, Jazz Dock, Praha, 7. ledna
Netradiční hudební smršť na břehu Vltavy. Projekt Undo Redo spojuje elektronickou hudbu s nečekanými zvukovými zdroji a výraznou mírou improvizace. Za jeho vznikem stojí Michal Šupák a Jakub Tengler z elektronického tanečního dua, kteří tentokrát spojili síly s multiinstrumentalistou Antonínem Dlapou. Jejich hudba pracuje s rytmy vytvářenými pomocí každodenních předmětů, jako jsou kýble, hrnce či nástroje z garáže. To vše doplňuje živě hraná elektronika. Výsledný zvuk se pohybuje na pomezí elektroniky, jazzu, afroamerické hudby a klasiky. Staví na propojení tanečních beatů, loopů a instrumentální virtuozity. Koncerty Undo Redo mají blízko k živému experimentu, kde pevná struktura skladeb nechává prostor spontánnosti a energii aktuálního momentu.
Divadlo: Thrill Me, Divadlo v Celetné, Praha, 3. 1. od 19:30 hodin
Komorní muzikál Thrill Me přivádí na jeviště skutečný kriminální případ z Chicaga 20. let, kdy dva mladí muži spáchali vraždu motivovanou touhou po vzrušení a pocitem výjimečnosti. Příběh je vyprávěn formou zpovědi jednoho z aktérů a postupně rozkrývá vztah plný manipulace, obdivu i nebezpečné posedlosti. Inscenace se soustředí na otázky viny, moci a odpovědnosti a nabízí intenzivní psychologické drama pro dva herce. Autorem původního muzikálu je Stephen Dolginoff, české nastudování v Divadle v Celetné režíroval Juraj Čiernik. Minimalistická forma dává vyniknout hereckým výkonům i hudbě, která podtrhuje napětí a vnitřní konflikty postav. Původní inscenace ostravského Národního divadla si odnesla celou řadu cen a je neméně působivá i nyní v Celetné.
Výstava: Daniela Ponomarevová – Temple of Health, Galerie moderního umění v Hradci Králové, 21. 11. 2025 až 11. 1. 2026
Žijeme zdravě, nebo si to jen myslíme? Výstava Temple of Health pracuje s estetikou wellness průmyslu a masové kultury a převrací ji do hravé, lehce zneklidňující instalace. Každodenní předměty spojené se zdravým životním stylem tu získávají nové významy a odhalují, jak se péče o tělo proměnila v produkt, značku a vizuální performanci. Autorka s nadsázkou otevírá otázky autenticity, konzumu i tlaku na dokonalost v době sociálních sítí. Daniela Ponomarevová ve své tvorbě propojuje kresbu, objekt a instalaci a jako základní materiál využívá recyklovaný karton. Charakteristická ruční technika tečkování a inspirace světem reklamy, poutí a nízkorozpočtové estetiky vytvářejí osobitý vizuální jazyk, který balancuje mezi přitažlivostí a kritikou. Výstava je součástí cyklu představujícího nejmladší generaci umělců a nabízí svěží pohled na současné podoby vizuální kultury.
Kalkulačka důchodů 2026. Spočítejte si, o kolik se vám od ledna zvýší penze
Důchody od počátku roku 2026 opět rostou, průměrná starobní penze se zvýší o 668 korun na 21 839 korun měsíčně. Jak konkrétně si polepšíte vy, zjistíte v kalkulačce valorizace důchodů od Aktuálně.cz.
Kontaminovaná voda v indickém Indauru si vyžádala nejméně devět mrtvých
Nejméně devět lidí zemřelo a více než 200 osob bylo hospitalizováno v indickém městě Indaur, kde se kvůli kontaminované pitné vodě rozšířilo neupřesněné průjmové onemocnění. Informovala o tom agentura Reuters.
Venezuela je připravena jednat s USA o boji proti drogám, řekl Maduro
Venezuela je připravená jednat se Spojenými státy o boji proti drogám či investicích do ropného sektoru. V noci na pátek to řekl v rozhovoru venezuelský prezident Nicolás Maduro, napsala agentura AFP.
„AI je mocný nástroj,“ říká Burdová. Dokáže děti svléknout i zneužít jejich obličej
“Sdílet fotku dítěte v plavkách na sítích je velmi nebezpečné,” varuje odbornice na kyberbezpečnost a ředitelka neziskové organizace Linkin Sphere Diana Burdová. Podle ní by rodiče neměli sdílet ani snímky, kde je dětem vidět do obličeje. “Někteří lidé díky generativní umělé inteligenci získali mocný nástroj. AI dokáže dítě i svléknout,” upozorňuje.
SpaceX přesune své satelity Starlink na nižší oběžnou dráhu
Americká společnost SpaceX, která provozuje tisíce satelitů pod značkou Starlink, nechá letos přesunout své družice na nižší oběžnou dráhu. Podle agentury Reuters to oznámil ve čtvrtek viceprezident společnosti Michael Nicolls.