Benative
Karina
Kultura

Nenechte si ujít: DiCaprio jako bývalý revolucionář i komorní muzikál o dvou vrazích

Jaroslav Totušek

Jeden z nejlepších filmů roku 2025 Jedna bitva za druhou, hudební životopisný snímek s Hughem Jackmanem a Kate Hudsonovou, netradiční směs elektroniky, jazzu a afroamerické hudby v pražském Jazz Docku, divadelní muzikál inspirovaný skutečným případem vraždy spáchané v Chicagu 20. let i výstava zkoumající téma diktátu zdravého životního stylu.

Streamovačky: Jedna bitva za druhou (HBO Max)

Leonardo DiCaprio jako bývalý revolucionář snažící se zachránit svou dceru ve filmu Jedna bitva za druhou.
Leonardo DiCaprio jako bývalý revolucionář snažící se zachránit svou dceru ve filmu Jedna bitva za druhou.Foto: Warner Bros.

Jeden z nejoriginálnějších a kritiky oceňovaných filmů závěru tohoto roku konečně doputoval na streamovací platformu. Režisér Paul Thomas Anderson se ve snímku odklání od čistě introspektivních dramat směrem k napínavějšímu, místy až thrillerovému vyprávění, aniž by opustil svou typickou práci s atmosférou a komplexními charaktery. Leonardo DiCaprio ztvárňuje muže s revolucionářskou minulostí, kterého po letech klidu znovu vtáhne do víru násilí únos vlastní dcery. Osobní tragédie se tak stává spouštěčem dalšího kola starých, nikdy neuzavřených bojů. Anderson kombinuje syrové napětí s intimními momenty i humorem a ukazuje, že každá vyhraná bitva v sobě nese zárodek té další. Jedna bitva za druhou je sevřená a překvapivě přímočará jízda, v níž herecky exceluje DiCaprio a sekundují mu neméně dobří Sean Penn nebo Benicio del Toro.

