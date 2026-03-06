Přeskočit na obsah
6. 3.
Kultura

Nenechte si ujít: Černohumorná krimi z Irska i nekompromisní temná romance Nevěsta!

Jaroslav Totušek

Komediální seriál s příchutí černého humoru na Netflixu, příběh Frankensteina v podobě nespoutané filmové gangsterky, baskytarista jako z jiného vesmíru, divadelní groteska o globálním výpadku elektřiny nebo výstava, která ukazuje, že i „obyčejná“ fotografie může být surrealistickou podívanou.

Streamovačky: Jak se dostat z Belfastu do nebe (Netflix)

Z irského seriálu Jak se dostat z Belfastu do nebe.
Z irského seriálu Jak se dostat z Belfastu do nebe.Foto: Netflix

Osmidílný irský seriál Jak se dostat z Belfastu do nebe v sobě nese prvky dramatické komedie i mysteriózního thrilleru. Sleduje tři celoživotní kamarádky, které se po oznámení o smrti dávné přítelkyně znovu setkávají a vydávají se na cestu za objasněním jejího úmrtí i vlastní společné minulosti. Seriál kombinuje černý humor s detektivní linkou a stojí především na hereckých výkonech Roísín Gallagherové, Sinéad Keenanové a Caoilfhionn Dunneové. Kdo toužil po další sérii Holek z Derry, ten zde rozhodně nešlápne vedle.

Stoupající kouř po izraelském leteckém útoku na Bejrút v Libanonu.
ŽIVĚ Izrael v noci zahájil novou vlnu útoků na Teherán. Údery mířily i na Libanon

Izraelská armáda v noci na pátek avizovala další vlnu úderů na Teherán, po níž íránská televize podle agentury Reuters informovala o několika explozích v metropoli. Svědkové podle agentury AP popisovali útok jako zvláště intenzivní a v íránské metropoli se otřásaly budovy. Izraelci také opět bombardovali i jižní předměstí libanonské metropole Bejrút.

Tata Bojs
„Umíme se pořád navzájem překvapit.“ Tata Bojs o svém snění i novém albu

Na nové album skupiny Tata Bojs čekali fanoušci šest let. Letos se narodilo a kapela ho 26. února pokřtila paprskem světla během velkolepého koncertu v pražském Foru Karlín. Album „V původním snění“ sklízí nadšenou odezvu kritiků. Tata Bojs by podle mnohých měli mít ochrannou známku na žánr „inteligentní pop“.

Repatriační let s českými občany.
ŽIVĚ V Praze přistál další repatriační let. Z Ománu se vrátilo téměř sto českých občanů

Do Česka v noci na pátek dorazil další vládní repatriační let s českými občany, které zasáhl současný konflikt na Blízkém východě. Větší armádní airbus s kapacitou přes 90 míst přivezl cestující z ománského Maskatu. Na síti X to uvedlo ministerstvo zahraničních věcí. Stovky Čechů se během posledních dnů vrátily z ohrožené oblasti jak vládními repatriačními lety, tak komerčními linkami.

Jeffrey Epstein, ostrov, kriminalita, prostituce
ŽIVĚ Bývalý americký prezident Clinton zákonodárcům řekl, že neměl ponětí o Epsteinových zločinech

Bývalý americký prezident Bill Clinton v pátek řekl zákonodárcům, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. V opačném případě by prý nelétal finančníkovým letadlem a naopak by ho nahlásil úřadům. Demokratický politik to uvedl v úvodním prohlášení adresovaném výboru Sněmovny reprezentantů pro dohled, které sdílel na sociální síti X.

Zeebrugge Ferry Disaster, English Channel
„Jak mám žít bez mámy?“ Zkáza trajektu Herald změnila námořnictvo i lidské životy

Jane Hindová měla být na palubě trajektu Herald of Free Enterprise. Nakonec zůstala doma kvůli práci a její místo zaujala sestra. Když se loď 6. března 1987 krátce po vyplutí z belgického Zeebrugge převrátila, přišla o matku, sestru i strýce. Tragédie, která si vyžádala 193 životů, odhalila fatální selhání lidí i systému a nadobro změnila postupy námořnictva.

