Nenechte si ujít: Černohumorná krimi z Irska i nekompromisní temná romance Nevěsta!

Komediální seriál s příchutí černého humoru na Netflixu, příběh Frankensteina v podobě nespoutané filmové gangsterky, baskytarista jako z jiného vesmíru, divadelní groteska o globálním výpadku elektřiny nebo výstava, která ukazuje, že i „obyčejná“ fotografie může být surrealistickou podívanou.
Streamovačky: Jak se dostat z Belfastu do nebe (Netflix)
Osmidílný irský seriál Jak se dostat z Belfastu do nebe v sobě nese prvky dramatické komedie i mysteriózního thrilleru. Sleduje tři celoživotní kamarádky, které se po oznámení o smrti dávné přítelkyně znovu setkávají a vydávají se na cestu za objasněním jejího úmrtí i vlastní společné minulosti. Seriál kombinuje černý humor s detektivní linkou a stojí především na hereckých výkonech Roísín Gallagherové, Sinéad Keenanové a Caoilfhionn Dunneové. Kdo toužil po další sérii Holek z Derry, ten zde rozhodně nešlápne vedle.
Film: Nevěsta!, česká premiéra 5. března
Do českých kin vstupuje film Nevěsta!, nová reinterpretace motivů z románu Frankenstein od Mary Shelleyové. Režie se ujala Maggie Gyllenhaalová, která příběh zasadila do Chicaga 30. let a pojala jej jako temnou romantickou podívanou s prvky hororu. V hlavních rolích se představují Christian Bale jako osamělé monsrum hledající společnici a Jessie Buckleyová jako oživená žena, která se odmítá podřídit představám svého stvořitele. Snímek kombinuje dobovou stylizaci s temnou atmosférou a rozvíjí motivy identity, moci a svobody v rámci moderní verze klasického příběhu.
Hudba: Thundercat, Roxy, Praha, 10. března
Je to mimozemšťan, nebo jen proklatě dobrý muzikant? Do Prahy míří americký hudebník Thundercat, dvojnásobný držitel ceny Grammy. Baskytarista a zpěvák je známý svým nadžánrovým přístupem, v němž propojuje funk, soul, hip hop i jazz. Baskytara v jeho podání často přebírá roli hlavního melodického nástroje a určuje směr skladby. Thundercat spolupracoval s řadou výrazných osobností současné hudby a na albu It Is What It Is hostovali například Ty Dolla $ign či Childish Gambino. Pražský koncert je součástí jeho evropského turné.
Divadlo: Blackout Prague, Sál Peškovka, Praha, 7. 3. a 8. 3. od 19 hodin a 9. 3. od 20 hodin
Co si počneme bez elektřiny? Soubor Ductus Deferens uvádí novou inscenaci, kterou připravil Eliáš Gaydečka s kolektivem. Projekt reflektuje situaci náhlého kolapsu společnosti, jež přichází o své technické, institucionální i morální jistoty. Výpadek elektrické energie v metropoli se stává výchozím bodem pro sled paralelních příběhů rodiny, nemocnice, partnerské dvojice, lidí na okraji i představitelů politické moci. Inscenace pracuje s groteskní nadsázkou a černým humorem, nikoli s efektem katastrofického spektáklu. Zaměřuje se na proměnu mezilidských vztahů v krizové situaci, kdy se bezpečí může rychle proměnit v kontrolu a solidarita v násilí. Blackout Prague navazuje na dlouhodobou divadelně-edukační činnost souboru a otevírá otázku, jak by společnost reagovala na reálnou hrozbu rozsáhlého výpadku energií.
Výstava: Tereza Jobová – Undercurrents, Galerie Jednota, Plzeň, 13. 2. až 30. 3. 2026
Surrealistický horor objektivem fotoaparátu. Tereza Jobová se ve své tvorbě pohybuje mezi aranžovanou fotografií, malbou, koláží a poezií. Absolvovala Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde nyní pokračuje v doktorském studiu v oboru Vizuální komunikace, a je členkou spolku Sisters in Photography. Její práce byly v minulosti představeny na samostatných i skupinových výstavách v Česku i zahraničí. V Plzni představuje fotografickou sérii Undercurrents, která se zaměřuje na téma skrytých a nevědomých sil vstupujících do každodenní reality. Cyklus pracuje s napětím mezi kontrolou a chaosem nebo vědomím a nevědomím.
