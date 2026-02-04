Muzeum města Brna vystavuje 380 let starou listinu císaře Ferdinanda III.

Originál listiny z roku 1646, kterou císař Ferdinand III. udělil Brnu takzvané švédské privilegium, vystavuje dočasně Muzeum města Brna (MMB). Listina zajišťovala Brnu několik mimořádných výsad jako odměnu za úspěšnou obranu města při obléhání Švédy v roce 1645. V úterý 3. února uplynulo 380 let od jejího vydání.
Originál, který zapůjčil Archiv města Brna, mohou lidé vidět na hradě Špilberk jako součást výstavy s názvem 1645 - Brno v obležení. "Z dnešního pohledu může jít o vzdálenou historickou událost, ale pro obyvatele Brna 17. století znamenalo švédské privilegium zásadní potvrzení významu města i uznání jejich odvahy a oběti," uvedl kurátor oddělení historie muzea Tomáš Koch.
Císař Ferdinand III., český král a markrabě moravský, udělil listinou Brnu mnoho mimořádných výsad. Město získalo finanční výpomoc 30 000 zlatých ze zemské berně (daně), bylo na pět let osvobozeno od splácení dluhů a členové městské rady byli zproštěni povinnosti vojenského ubytování.
Privilegium dále umožnilo polepšení městského znaku, přiznalo městu příjmy z pivního a vinného tácu na úhradu dluhů, udělilo vybraným měšťanům šlechtické predikáty a zaručilo brněnským měšťanům bezplatné měšťanské právo v dalších královských i poddanských městech v českých a rakouských zemích.
"Udělení bezplatného měšťanského práva brněnským měšťanům v kterémkoli královském i poddanském městě českých a rakouských zemí nemá v raně novověkých městských privilegiích prakticky obdoby. V době, kdy bylo měšťanství přísně vázáno na konkrétní obec a zpravidla podmíněno vysokými poplatky, znamenalo toto ustanovení mimořádnou právní i sociální výhodu," uvedlo muzeum.
Vystavení takto starého dokumentu je možné pouze na několik týdnů. Součástí výstavy proto bude pouze do neděle 15. února.
