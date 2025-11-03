Výtvarné umění

Česko má slavný unikát: Dürerův Nosorožec, který vypadá jinak než skutečné zvíře

ČTK ČTK
Aktualizováno před 2 hodinami
Expertiza Ústavu dějin umění Akademie věd potvrdila, že Česko má první vydání dřevořezu Nosorožec od německého malíře a grafika Albrechta Dürera (1471 až 1528). Knihovna akademie ho získala v 50. letech minulého století. První vydání nyní představila na zahájení festivalu Týden Akademie věd.
Dřevořez s názvem Nosorožec z roku 1515 není přesným vyobrazením skutečného nosorožce, neboť jeho autor, malíř Albrecht Dürer, ho nikdy neviděl.
Dřevořez s názvem Nosorožec z roku 1515 není přesným vyobrazením skutečného nosorožce, neboť jeho autor, malíř Albrecht Dürer, ho nikdy neviděl. | Foto: Akademie věd ČR

První vydání Dürerova Nosorožce vlastní pouze několik dalších sbírkových institucí na světě, například Britské muzeum, pařížský Louvre anebo Metropolitní muzeum umění v New Yorku. Dřevořez z roku 1515 není přesným vyobrazením skutečného nosorožce, neboť Dürer ho nikdy neviděl. Při interpretaci náčrtku a přiložené zprávy, které se k němu dostaly, se dopustil několika chyb. Nesprávný je kupříkladu malý roh na šíji nosorožce či zpodobení trupu.

Foto: Akademie věd ČR

Vyobrazení Nosorožce se do Knihovny AV ČR zřejmě dostalo v roce 1958 jako nákup z antikvariátu. Dřevořez je podle odborníků považován za klíčové dílo evropské vizuální kultury a je jedním ze sta nejvýznamnějších děl ve světové historii.

Grafickému listu se v Knihovně AV ČR dostalo větší pozornosti u příležitosti loňské přednášky historičky umění Sylvy Dobalové z Ústavu dějin umění AV ČR. Tisk byl vystaven pro veřejnost, aby doplnil téma přednášky na akci Noc vědců. Po přednášce si Dobalová dřevořez prohlédla a vyslovila domněnku, že by mohlo jít o první vydání. Její předpoklad odborná expertiza potvrdila.

Foto: Akademie věd ČR

"Jedná se o mimořádně cenné první vydání. Otisk pochází z neopotřebené ostré desky. O původnosti tisku svědčí mimo jiné renesanční filigrán - kotva v kruhu, který lze při prosvícení pozorovat v místě hlavy tlustokožce," uvedla Dobalová.

Z archivních dokumentů experti vyvozují, že nejspíš šlo o akvizici Františka Horáka, tehdejšího ředitele knihovny. Byla uložena v depozitáři starých tisků. Na tisku je nad hlavou nosorožce uvedeno datum vytištění grafiky, tedy rok 1515, a také slavný Dürerův monogram.

Související

Sex, smrt i víra. Rozbitý svět vlivného amerického fotografa Witkina provokuje v Doxu

Peter Witkin, Rozbitý svět

Festival Týden Akademie věd ČR má za cíl přiblížit vědu a její instituce veřejnosti. Skládá se z akcí jako přednášky, prohlídky či workshopy v různých městech po celé republice. Trvá od pondělí 3. do neděle 9. listopadu. Program je dostupný na webu.

Foto: Akademie věd ČR
Foto: Akademie věd ČR

Na festivalu bude i přednáška s názvem Nosorožec z roku 1515: Vzácný objev prvního vydání Dürerova dřevořezu. Experti představí objev prvního vydání Nosorožce z fondu Knihovny AV ČR. Účastníci se dozví, co předcházelo identifikaci vzácného díla, co zahrnuje odborná expertiza, ale i okolnosti vzniku vyobrazení a důvody, proč se právě ono stalo tak rozšířeným a významným. Na přednášku je nutné si rezervovat místo, ale bude živě přenášená také na YouTube kanále Akademie věd ČR.

 
Mohlo by vás zajímat

Objeven poklad barona Liebiega. Byl zakopán na zahradě zámku Nový Falkenburk

Objeven poklad barona Liebiega. Byl zakopán na zahradě zámku Nový Falkenburk

„Spolupracuji se Stvořitelem,“ prohlašoval Gaudí. Půjčoval si kostry a držel půsty

„Spolupracuji se Stvořitelem,“ prohlašoval Gaudí. Půjčoval si kostry a držel půsty

Z krádeže v Louvru byli obžalováni dva z pěti podezřelých. Jednou z nich je žena

Z krádeže v Louvru byli obžalováni dva z pěti podezřelých. Jednou z nich je žena

Cattelanova zlatá toaleta míří do aukce. Vyvolávací cena je deset milionů dolarů

Cattelanova zlatá toaleta míří do aukce. Vyvolávací cena je deset milionů dolarů
umění kultura Magazín.Aktuálně.cz Obsah Albrecht Dürer Akademie věd České republiky Přehled zpráv nosorožec vydání objev knihovna výzkum

Právě se děje

Aktualizováno před 24 minutami
Trump zarmoutil Zelenského. Kyjev se střel, které vyplašily Kreml, nedočká

ŽIVĚ
Trump zarmoutil Zelenského. Kyjev se střel, které vyplašily Kreml, nedočká

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 26 minutami
Prudké brždění na koridoru. Zloději při krádeži kabelů ohrozili projíždějící vlak

Prudké brždění na koridoru. Zloději při krádeži kabelů ohrozili projíždějící vlak

Podezřelí údajně přeřezali přibližně 50 metrů zabezpečovacího kabelu a přerušili napájení návěstidel.
před 52 minutami
Objeven poklad barona Liebiega. Byl zakopán na zahradě zámku Nový Falkenburk

Objeven poklad barona Liebiega. Byl zakopán na zahradě zámku Nový Falkenburk

Ve třech bednách bylo zhruba 400 předmětů, řada z nich byla opatřena erbem rodu, a to včetně archivních lahví.
před 56 minutami
Bičík: Sparta má dlouhodobý problém, ve všem byla horší. Gól na Bohemians byl otřesný

Bičík: Sparta má dlouhodobý problém, ve všem byla horší. Gól na Bohemians byl otřesný

Bývalý ligový brankář v pravidelném komentáři pro Aktuálně.cz rozebírá střelecké trápení Slavie, šťastný zápas Plzně či mizérii Slovácka.
Aktualizováno před 57 minutami
Fiala nadělal nejvíc dluhů od praotce Čecha. My budeme státníci, slíbil Babiš

ŽIVĚ
Fiala nadělal nejvíc dluhů od praotce Čecha. My budeme státníci, slíbil Babiš

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
před 59 minutami
Prezidentův "polibek smrti"? Nastupující Babišova vláda vymění důležitého velitele
0:44

Prezidentův "polibek smrti"? Nastupující Babišova vláda vymění důležitého velitele

Medaile Za zásluhy, již získal Karel Řehka od Petra Pavla, má především symbolický nádech. Jde o ocenění na rozloučenou.
před 59 minutami

Město v troskách: krvavá bitva o poslední zbytky ukrajinského Pokrovsku

Město v troskách: krvavá bitva o poslední zbytky ukrajinského Pokrovsku
Prohlédnout si 18 fotografií
4. 8. 2022: Uprchlíci čekají na evakuaci na nádraží v ukrajinském Pokrovsku, poslední železniční stanici Doněcké oblasti.
29. 8. 2024: Nápis Pokrovsk na okraji zničeného města v Doněcké oblasti.
Další zprávy