První vydání Dürerova Nosorožce vlastní pouze několik dalších sbírkových institucí na světě, například Britské muzeum, pařížský Louvre anebo Metropolitní muzeum umění v New Yorku. Dřevořez z roku 1515 není přesným vyobrazením skutečného nosorožce, neboť Dürer ho nikdy neviděl. Při interpretaci náčrtku a přiložené zprávy, které se k němu dostaly, se dopustil několika chyb. Nesprávný je kupříkladu malý roh na šíji nosorožce či zpodobení trupu.
Vyobrazení Nosorožce se do Knihovny AV ČR zřejmě dostalo v roce 1958 jako nákup z antikvariátu. Dřevořez je podle odborníků považován za klíčové dílo evropské vizuální kultury a je jedním ze sta nejvýznamnějších děl ve světové historii.
Grafickému listu se v Knihovně AV ČR dostalo větší pozornosti u příležitosti loňské přednášky historičky umění Sylvy Dobalové z Ústavu dějin umění AV ČR. Tisk byl vystaven pro veřejnost, aby doplnil téma přednášky na akci Noc vědců. Po přednášce si Dobalová dřevořez prohlédla a vyslovila domněnku, že by mohlo jít o první vydání. Její předpoklad odborná expertiza potvrdila.
"Jedná se o mimořádně cenné první vydání. Otisk pochází z neopotřebené ostré desky. O původnosti tisku svědčí mimo jiné renesanční filigrán - kotva v kruhu, který lze při prosvícení pozorovat v místě hlavy tlustokožce," uvedla Dobalová.
Z archivních dokumentů experti vyvozují, že nejspíš šlo o akvizici Františka Horáka, tehdejšího ředitele knihovny. Byla uložena v depozitáři starých tisků. Na tisku je nad hlavou nosorožce uvedeno datum vytištění grafiky, tedy rok 1515, a také slavný Dürerův monogram.
Na festivalu bude i přednáška s názvem Nosorožec z roku 1515: Vzácný objev prvního vydání Dürerova dřevořezu. Experti představí objev prvního vydání Nosorožce z fondu Knihovny AV ČR. Účastníci se dozví, co předcházelo identifikaci vzácného díla, co zahrnuje odborná expertiza, ale i okolnosti vzniku vyobrazení a důvody, proč se právě ono stalo tak rozšířeným a významným. Na přednášku je nutné si rezervovat místo, ale bude živě přenášená také na YouTube kanále Akademie věd ČR.