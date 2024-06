Monkey Business vydají první album v češtině, klip natočili s Dejvickým divadlem

Herci pražského Dejvického divadla účinkují ve videoklipu, který předznamenává nové album kapely Monkey Business. Od jejího založení v roce 1999 bude první obsahující texty v češtině. Vyjde 30. srpna, jmenovat se má Když múzy mlčí.

Singl z desky skupina nazvala Ciao! Ciao! Ciao! a video k němu v roli režiséra, autora námětu, scenáristy a střihače natočil kapelník Roman Holý.

V klipu účinkují herci Ivan Trojan, Václav Neužil, Martha Issová, Lenka Krobotová, Jana Holcová, Antonie Formanová, Tomáš Jeřábek, Jaroslav Plesl, Pavel Šimčík a Matěj Hádek. Zvláštních úloh se ujali Petr Spálený s Miluší Voborníkovou.

"O hudbu na prvním 'českém' albu Monkey Business a produkci se opět postaral Roman Holý, texty napsal baskytarista Pavel Mrázek za přispění Holého, Terezy Černochové a Matěje Rupperta. Jeden text dodal Dan Bárta," vypočítává Marcela Dvořáková z labelu Warner Music, který album zveřejní.

Na těch předešlých Monkey Business spolupracovali se světovými hudebníky jako trombonistou Fredem Wesleym, kytaristou Hiramem Bullockem, bubeníkem Dennisem Chambersem, saxofonistou Davidem Sanbornem nebo Glennem Hughesem, zpěvákem Deep Purple.

Ani na letošní novince nebudou scházet hosté. Podíleli se na ní Lou Fanánek Hagen ze Tří sester, varhaník Ondřej Pivec, jazzový kytarista Roman Pokorný, flétnista Radim Vychopeň nebo už podruhé Ashley Slater, zpěvák a trombonista londýnských Freak Power.

"Nové písně představí Monkey Business už 18. července v pražských Ledárnách Braník na koncertní oslavě svých čtyřiadvacátých narozenin, na kterou mimo jiné pozvali jako hosta Lou Fanánka Hagena a na kterou chystají premiéru dalšího z klipů k chystanému albu Dva na kolejích od režiséra Vladimíra Michálka," doplňuje Marcela Dvořáková.

Monkey Business patří k nejúspěšnějším českým skupinám nového tisíciletí. Roku 2019 získali cenu Anděl pro kapelu roku, bodovali také v anketě Žebřík.

Formaci koncem minulého tisíciletí založil multiinstrumentalista a producent Roman Holý, přičemž v její šestičlenné mužské části nikdy nedošlo k personální změně. Kolektiv tvoří zpěvák Matěj Ruppert, klávesista Roman Holý, klavírista Ondřej Brousek, baskytarista Pavel Mrázek, kytarista Oldřich Krejčoves a bubeník Martin Houdek. Původní zpěvačku Tonyu Graves nahradila Tereza Černochová.

Debutové album Why Be In When You Could Be Out vydali v roce 2000. Zatím poslední studiová nahrávka nazvaná Freedom on Sale se objevila před čtyřmi roky.

"Přestože se o Monkey Business zjednodušeně píše jako o funkové kapele, Roman Holý na albu znovu prozkoumává i jiné žánry, v nichž může uplatnit energii a hráčské dovednosti své smečky," napsal o této nahrávce kritik Honza Vedral.

