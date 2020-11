Recenze: Monkey Business polití živou vodou. Nové album má energii jejich debutu

Freedom On Sale, výprodej svobody, hlásí název nového alba české skupiny Monkey Business. Na jeho obalu hlava sochy Svobody ční ze zanedbaného vrakoviště hlídaného vzteklým psem. Jako by se tu protnuly postapokalyptické světy filmů Planeta opic a Šílený Max. Cesta pryč od frustrace a naštvání ze světa vede přes vášeň k hudbě.

O náladě, se kterou kapela roky uvyklá bohatému koncertnímu životu natáčela novou desku, svědčí už názvy a témata skladeb. První singl doprovázený videoklipem Do It! (If You Don’t Have Any Children) je otevřenou úvahou nad atentátem jako způsobem řešení deziluze z politiky. Text tu vzdoruje sladce podmanivé melodii, která odkazuje k vůbec prvnímu hitu Monkey Business, skladbě Piece of My Life z roku 2000.

"Udělej to, jestli nemáš děti," zpívá Matěj Ruppert procítěně, jako by to bylo milostné vyznání, zatímco ve videu herec Jiří Langmajer míří na hlavy politikům. Skupina dopředu avizovala, že tímto způsobem nenabádá k násilí. Spoušť totiž Langmajer nezmáčkne.

Videoklip ke skladbě Do It! (If You Don’t Have any Children) natočil Matěj Ruppert, hraje Jiří Langmajer. | Video: Warner Music

Refrén hned další skladby Fuck Neutrality se láme v poťouchlý elektro-funk, podbarvený tvrdou kytarou. Již tak zřejmý název skladby překládá říznou slovenskou hláškou: "Neutrality? - Choď do pi*i!"

Základní nápovědu ke svému desátému albu Monkey Business ovšem servírují hned v úvodní skladbě Chaos Is The Key. Přímočarý taneční funk zhoustne, když do rapované pasáže vstoupí rockový "ječák" čtyřiasedmdesátiletého Dana McCaffertyho, zpěváka skotské hardrockové skupiny Nazareth.

"Věřím v chaos, protože chaos je klíč," opírá se do refrénu tak odhodlaně, jako by mezi jeho největší hity nepatřil jeden z nejpověstnějších cajdáků hudební historie Love Hurts.

"Opravdový velký bratr je uvnitř nás," dotváří pak mozaiku přehnaně korektního světa klávesista Roman Holý, když anglicky rapuje v titulní skladbě Freedom On Sale.

Hudba tepe, zpěváci se málem nestíhají střídat za mikrofony. V organicky živém ryku Monkey Business dávají průchod své divoké stránce a přirozenosti. Ta zahrnuje stejnou měrou potrhlost, cit pro groove a taneční energii jako smysl pro silné melodie, které vedle Matěje Rupperta naplno rozehrává také zpěvačka Tereza Černochová.

Zatímco na předchozí předloňské desce Bad Time For Gentlemen debutovala v pozici hlavní vokalistky a snad až přehnaně utíkala k muzikálu či jiné stylizaci, na novince se Černochová rozezpívala tak, že ji místy uzurpuje.

Například dekadentní house party v písni Talking Animals je plně v její režii, přestože pod všemi položkami je jako producent a autor opět podepsán klávesista Holý. Černochová ale podává dost možná jeden ze svých nejlepších pěveckých výkonů.

Přestože se o Monkey Business zjednodušeně píše jako o funkové kapele, Roman Holý na albu znovu prozkoumává i jiné žánry, v nichž může uplatnit energii a hráčské dovednosti své smečky. Závěr skladby Fly High například umně zlomí do dancehallu, tanečního stylu vycházejícího z reggae.

Skladba One Boy One Girl je nakažlivě hitová. | Video: Warner Music

Nakažlivě hitová One Boy One Girl zase zní jako oddaná elektronická pocta filmu Hříšný tanec a všem nádherně "špinavým" věcem, které se před rokem 2020 směly v ranních hodinách odehrávat na tanečních parketech.

Když se pak v kompozici Compass Point rozezní hluboká dubová basa, Monkey Business se začnou hlásit k proslaveným groovům rytmické dvojice Sly & Robbie, v čemž jim hlasem i rozmlženým trombónem pomáhá Angličan Ashley Slater z někdejší kapely Freak Power. Je to opojně hypnotické. Podobně jako když si jinde bezelstně nárokuje pozornost letos na Grammy dvakrát spolunominovaný Ondřej Pivec a dokazuje, nakolik je srostlý s Hammondovými varhanami.

I když technicky a muzikantsky je dotaženější, přímočarostí a rozmanitostí album Freedom On Sale připomíná 20 let starý debut skupiny nazvaný Why Be In When You Could Be Out. Na novince Monkey Business projevují podobnou dávku přesvědčení, nakažlivé radosti i opojného humpoláctví, na kterém se věk podepsal jen zdánlivě.

Zatímco na prvním albu ve skladbě Hi & Stereo opěvovali audiofily a techniku, se stejnou blahodárnou pitomostí teď text závěrečné, harfou zdobené skladby Love Is Hell vytvořily krkolomné názvy nábytkových řad obchodního domu Ikea.

Tato skladba nahrávku uzavírá - po trpké a zlověstné předposlední písni Fathers Fail (Interstellar), jež naznačuje, že onen výprodej svobody z názvu se zdaleka netýká jen politiky a společnosti.

Různorodost nálad a přístupů je hlavním pojivem alba, na kterém Monkey Business stále zůstávají nejsuverénnější populární českou kapelou zpívající anglicky.

Všechna ta nepříjemná témata, do nichž se po hlavě vrhají, jako by na ně muzikantsky měla efekt živé vody. Hudba pro ně i po letech zůstává klukovskou obsesí. S nezměněným rukopisem natočili další vášnivou desku plnou excelentních výkonů, umanutých nápadů, silných melodií i autisticky hýčkaných detailů, které člověk docení až na několikátý poslech.

Všechno tu zní samozřejmě a přirozeně, jako by skládat, hrát a zpívat na takovéhle úrovni bylo podobně namáhavé jako cvrnkat kuličky.