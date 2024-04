Po deseti letech pořád kamarádi. Kapela Mirai to vyzdvihuje novým albem

Jedna z nejpopulárnějších zdejších kapel Mirai tento pátek vydává své čtvrté album. Nazvala ho Tomodachi, v českém přepisu Tomodači, což v překladu z japonštiny znamená "kamarádi". Čtveřice z Frýdku-Místku vyzdvihuje vzájemné silné pouto, které stojí za jejími dosavadními úspěchy.

Fakt, že mezi nimi i po deseti letech společného hraní stále panují přátelské vztahy, nevnímají jako samozřejmost, říká lídr skupiny Mirai Navrátil. "Taky máme provozní hádky, ale máme se pořád rádi. Možná jedeme na vlně úspěchu, to se pak lépe udržuje v náladě. A pořád jezdíme jedním autem, na koncert nemusíme mít každý svoji limuzínu," popisuje jedenatřicetiletý zpěvák.

Tomodachi pokračuje v tradici japonských názvů jejich alb. S nápadem na to první, Konnichiwa neboli Ahoj, přišla Navrátilova matka, která je Japonka. Druhé album nese název Arigató, což znamená Děkuji. Před třemi lety pak následovalo Maneki Neko čili výraz pro mávající kočku u asijských obchodníků.

Myšlenku přátelství, společných zážitků a vzpomínek Mirai zdůrazní videoklipem k nové písni Easy. Režíroval ho Ondřej Kudyn a postavil jej na záběrech z dětství členů kapely.

"Spoustu kazet z Japonska přemazal nechtěně ještě za života můj děda, něco se ztratilo a vyhodilo při stěhování, a tak je malý zázrak, že jsme našli pár pokladů. Nakonec ale toho materiálu bylo tolik, že spousta se tam určitě nedostane," poznamenává Navrátil, rodák z města Ógaki v prefektuře Gifu.

Za jeden z leitmotivů desky označuje čas. "Slavíme s kapelou deset let, mně bylo třicet a ač to nebylo v plánu, nejspíš mi to leží na srdci. To, jak všechno rychle utíká, a že spoustu věcí čas nějak záhadně vyřeší, i když tomu nemusí jít nutně naproti," pojmenovává Mirai téma dalšího singlu Čas rány zahojí, ve kterém hostuje slovenský raper Majk Spirit.

Píseň inspirovanou zvukem dvanáctistrunné akustické kytary složil Navrátil s producentem Ondřejem Fiedlerem, známým pod pseudonymem Fiedlerski.

Nejbližší vystoupení Mirai absolvují 20. dubna na Hradeckém Majálesu. Album pak pokřtí na květnových koncertech v Praze, Brně a Ostravě.

"Budou to přehrávky komplet nové desky od prvního do posledního songu. Samozřejmě pak přidáme i pár písní z jiných desek, ale tohle je koncept, který fanoušci už neuvidí. Takhle intimně v klubech určitě delší dobu nebudeme," avizuje Navrátil. V polovině června následně Mirai v Praze zahájí sérii Summerfestů, tedy svých festivalů.

Formace vznikla roku 2014. Kromě zpěváka a kytaristy Navrátila v ní hrají bubeník Šimon Bílý, baskytarista Michal Stulík a kytarista Tomáš Javůrek.

Po několika singlech skupina vydala debutové album Konnichiwa s hity Když nemůžeš, tak přidej, Anděl nebo Chci tančit. Díky této desce se Mirai stali objevem roku na cenách Anděl 2017. V období protipandemických opatření pak zaujali koncerty pro posluchače v autech. Loni Mirai obsadili druhé místo v kategorii Skupin ankety Český slavík. Více hlasů dostal jen Kabát.

Video: Singl Čas rány zahojí z nového alba Mirai