Pět dnů si vůbec nepamatuji. Madonna při zahájení turné popsala, jak bojovala o život

Ani po čtyřech dekádách na vrcholu pop-music americká zpěvačka Madonna neztrácí energii, charisma a chuť vzbuzovat kontroverzi. Sedminásobná držitelka ceny Grammy to znovu potvrdila v londýnské O2 areně, kde uplynulou sobotu zahájila světové turné nazvané Celebration.

Vystoupení, při němž pětašedesátiletá nejprodávanější hudebnice všech dob představila své největší hity La Isla Bonita, Ray of Light nebo Like a Prayer, sledovalo 20 tisíc lidí. Konalo se s půlročním zpožděním.

Původní červencový termín musela Madonna posunout poté, co ji spolupracovníci našli bezvládnou v jejím newyorském bytě. V důsledku vážné bakteriální infekce skončila na jednotce intenzivní péče.

"Jsem překvapená, že jsem to dotáhla až sem. Ve všech smyslech slovech," řekla v sobotu poté, co dozpívala taneční hit Into The Groove z 80. let minulého století. "Byl to i pro mě bláznivý rok. Nebyla jsem si jistá, jestli přežiju. Pět dnů svého života, nebo možná to byla smrt, si nepamatuji. Vůbec nevím, kde jsem byla, ale ochránili mě andělé," konstatovala v pozdější části koncertu.

Ten začal s půlhodinovým zpožděním. Zpěvačka během něj střídala oblečky, které působily sexy, zbožně i futuristicky, hodnotí deník New York Times.

"Dnes vám odvyprávím svůj životní příběh. Ale udělám to prostřednictvím hudby a tance," oznámila zkraje Madonna. Následně začala vzpomínat, jak koncem 70. let minulého století coby dvacetiletá zanechala vysokoškolských studií v Michiganu a přiletěla do New Yorku s několika desítkami dolarů v kapse. "Otec mi odmítl pomoct. Ne protože by byl zlý. Chtěl, abych se vrátila domů. Chtěl, abych v New Yorku byla na mizině, hladová, osamělá, vyděšená a neměla, kde přespat. Což se všechno stalo. Ale já se stejně nevrátila," líčila.

Následně vzala černou elektrickou kytaru a s rockovým zkreslením na ni zahrála skladbu Burning Up z 80. let. Už při ní se ale zjevně špatně slyšela. Na konci písně technici nestačili včas vypnout doprovodnou stopu puštěnou ze záznamu. "To se občas stane. Teď v zákulisí hledají tlačítko reset," okomentovala potíže se zvukem Madonna. "Přesně tohle nechcete, aby se vám stalo první večer turné," postěžovala si vzápětí, když se ukázalo, že problémy budou trvat déle. Zpěvačka tak na pódiu začala improvizovat další monolog o svých začátcích v New Yorku.

Než produkce potíž vyřešila, celebrita mimo jiné okomentovala, co má kdo v první řadách na tričku, a žertovala, že když v New Yorku neměla peníze, randila s muži, jen aby se u nich mohla osprchovat. Vzápětí pozvala na pódium hosta Bob the Drag Queen, což je vítězka osmé řady reality show RuPaul’s Drag Race. Improvizovaná část večera trvala skoro sedm minut. "Nikdo by nechtěl být u toho, až se Madonna v zákulisí zmocní toho, kdo tenhle lapsus způsobil," komentuje britský deník Guardian fakt, že zpěvačka je vyhlášená perfekcionismem.

Producent její show Stuart Price ostatně před koncertem řekl BBC, že Madonna klade na spolupracovníky vysoké nároky. "Je nekompromisní. Ale stejně tvrdá je sama na sebe," sdělil.

Když zvukové problémy skončily, z reproduktorů se ozval taneční track Holiday. Posluchačům přiblížil hédonistickou náladu newyorských klubů 80. let v čele s vyhlášenou diskotékou Paradise Garage, kde Madonna natočila svůj první videoklip Everybody.

V závěru Holiday jeden z tanečníků záměrně padl na zem, jako by předstíral smrt, načež zpěvačka přešla do balady Live To Tell věnované obětem viru HIV. Na velkoplošných obrazovkách zasvítily fotografie zpěváka Freddieho Mercuryho z kapely Queen nebo umělce Keitha Haringa a Martina Burgoynea, kteří nemoci podlehli.

Při hitu Like a Prayer měla zpěvačka růženec a na pódiu se objevil jakýsi kolotoč s odhalenými těly živých tanečníků, kteří chvílemi pózovali jako ukřižovaní. Podobnou kombinací sexuálních a náboženských obrazů Madonna svého času provokovala.

Skladbou Like a Prayer připomněla Madonna na londýnském koncertě, jak svého času provokovala kombinací sexuálních a náboženských obrazů. Foto: Reuters | Video: Sacha Bakhtiar

Později umělkyně zmínila situaci na Blízkém východě, kde se po útoku teroristického hnutí Hamás schyluje k odvetné operaci Izraele v Pásmu Gazy. "Ve světě se teď děje strašná spousta bláznivých věcí, kterým je bolestivé přihlížet. Láme mi srdce, když vidím trpět děti, mladé i staré. Ale i když ta srdce máme zlomená, našeho ducha nic nezlomí," prohlásila. V jiné části vystoupení na pódiu rozvinula ukrajinskou vlajku.

Zazpívala více než 40 skladeb, i když některé jako Papa Don’t Preach odbyla jen několikavteřinovým segmentem.

Podle Guardianu bylo publikum nadšené z každého jejího pohybu. K nebývale vřelé reakci mohla přispět právě obava lidí, zda Madonnu po zdravotních potížích ještě uvidí, spekuluje britský list.

Zpěvačku nedoprovázeli žádní muzikanti, veškerá hudba zněla ze záznamu. Na pódiu zato měla 24 tanečníků včetně svých čtyř dětí. Například její sedmnáctiletá dcera Chifundo James zvaná Mercy, dívka adoptovaná ze sirotčince v africkém Malawi, na klavír zahrála Bad Girl, singl z alba Erotica vydaného roku 1992.

Agentura AP si dále všímá, že Madonna zařadila i skladby, které běžně neuvádí - například Die Another Day, titulní píseň z bondovky Dnes neumírej, uvedla v černých šatech a klobouku se dvěma tanečnicemi po boku. Zpěvačka v tomto filmu ztvárnila drobnou roli učitelky šermu.

Madonna celosvětově prodala přes 335 milionů desek, což je stále víc než Rihanna, Mariah Carey, Taylor Swift nebo Beyoncé. Její šňůra Sticky and Sweet Tour z let 2008 a 2009 byla donedávna komerčně nejúspěšnějším turné jakékoliv hudebnice v dějinách, utržila 411 milionů dolarů. Až letos Madonnu v žebříčku předstihla právě Taylor Swift.

Madonna na londýnském koncertě uvedla i píseň z bondovky Dnes neumírej. Foto: Profimedia.cz | Video: Thomas Lambert

Češi ji zažili pětkrát, poprvé roku 2006, kdy dva večery po sobě zaplnila pražskou O2 arenu, tehdy zvanou Sazka arena. Podařilo se jí to navzdory vysoké ceně vstupenek, průměrná cena dosahovala čtyř tisíc korun. Mezi diváky se objevil i exprezident Václav Havel, jenž se před koncertem zúčastnil Madonniny meditace. Za scénu, při níž na vysokém kříži uprostřed pódia při zpěvu imituje "ukřižování", si zpěvačka už v předstihu vysloužila výtku od kardinála Miloslava Vlka.

Zatím naposledy Madonna přijela v listopadu 2015. Na rozpisu aktuálního turné čítajícího 78 zastávek Česko nefiguruje, nejblíž mu zpěvačka bude 28. a 29. listopadu v berlínské Mercedes-Benz areně.