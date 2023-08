Účastníky Prague Pride překvapila světová hvězda. LP zazpívala o nezastavitelné lásce

Nečekaným vystoupením americké zpěvačky LP tuto sobotu večer vyvrcholil program festivalu sexuálních menšin Prague Pride na pražské Letné. Světová hvězda v české metropoli natáčí klip k nové písni Dayglow, sama se ozvala pořadatelům. Její set trval zhruba půl hodiny. Začal hitem Lost on You, jenž má na streamovacích službách přes tři miliardy přehrání.

Dvaačtyřicetiletá americká zpěvačka s italskými kořeny, jež naposledy vloni zaplnila Forum Karlín s kapacitou 3000 lidí, by za normálních okolností oznámila koncert s mnohaměsíčním předstihem, prodávala by na něj lístky a vše by provázela reklamní kampaň. To, že bude účinkovat zdarma v parku na Letné u příležitosti Prague Pride, však LP sdělila teprve v pátek večer.

"Ohromně nás překvapilo, když se nám ozvala produkce LP, že by právě na Prague Pridu chtěla natočit svůj klip. Je to pro nás velká čest," řekla ředitelka festivalu Kamila Fröhlichová serveru Novinky.cz.

LP se představila krátce před sedmou večerní na hlavní festivalové Rainbow stage. Zpěvačka s charakteristickým účesem přišla v černých brýlích a bílých kalhotách i tričku, přes něž si oblékla červené sako se zlatými ornamenty a knoflíky. To v průběhu vystoupení sundala. Celou dobu se s ní na scéně pohybovala zhruba dvacítků tanečnic a tanečníků.

Umělkyně nezvykle neměla kapelu, zpívala na playback, neboť návštěvu Prague Pride využila k natočení záběrů do videoklipu. "Omlouvám se, že tentokrát jsme vám nemohli zazpívat naživo, točíme tu video," řekla. Kromě hitu Lost on You pustila divákům letošní singly z nadcházejícího alba nazvané Love Song a One Like You. K němu už v Česku jeden videoklip natočila.

Hned dvakrát pak LP pustila dosud nezveřejněnou píseň Dayglow. "Přijela jsem, abych vám představila song Dayglow, protože miluji Prahu. Je pro mě ctí a velkou radostí, že tu s vámi mohu být zrovna v tak krásný den," řekla. "Dayglow je píseň o lásce, takové, kterou asi většina z vás zná, která je nepopiratelná, nezastavitelná a prostě krásná," uvedla novinku.

Následně LP vyzvala lidi, že pokud chtějí, mohou se během refrénu otočit k osobě, se kterou přišli, a políbit ji nebo obejmout.

Tanečnice a tanečníci na pódiu měli stejně jako mnozí v publiku duhové vlajky, jimiž mávali, byli v nich zabalení, případně je měli namalované na tváři. Obecenstvo si v průběhu vystoupení pinkalo červenými balonky sponzora scény, kterým je firma Vodafone. "Přeji vám všem krásnou Pride. Mějte k sobě úctu, milujte se a buďte svobodní," popřála na závěr LP.

Zpěvačka, vlastním jménem Laura Pergolizzi, se dlouhodobě hlásí k LGBTQ+ komunitě, identifikuje se mimo genderovou polaritu a používá také zájmena oni/jejich. Na Prague Pride vystoupila v den, kdy byl součástí festivalu tradiční duhový průvod hrdosti homosexuálů, bisexuálů, trans a queer lidí. Stejně jako každý rok se jej zúčastnily desítky tisíc lidí. Ty vyrazily z Václavského náměstí a pokračovaly přes Staroměstské náměstí a Čechův most právě na Letenskou pláň.

Akce měla oslavný charakter, zároveň ale upozornila na otázky manželství, registrovaného partnerství či adopce dětí. Průvod vyjádřil toleranci a podporu sexuálním menšinám a volal po rovných právech pro všechny. Šli v něm také politici jako vicepremiér Ivan Bartoš a ministr zahraničních věcí Jan Lipavský, oba za piráty, či ministr vnitra Vít Rakušan ze Starostů a nezávislých. Zúčastnili se zástupci firem a velvyslanci. Pořadatelé i policie odhadli účast podobně jako vloni na 60 tisíc lidí.

Prague Pride se v metropoli koná celý týden, dle programové ředitelky Veroniky Dočkalové byl zájem velký. "Přestože nás na začátku týdne zasáhlo nepříznivé počasí, účast na akcích byla velice uspokojivá a kapacita byla všude naplněná. Někde jsme až přetékali, například při natáčení podcastu Přepište dějiny v Pride House fronta lidí byla až k mostu Legií," řekla v sobotu odpoledne agentuře ČTK.

Zpěvačka LP už v Praze natočila videoklip ke skladbě One Like You. | Video: LP

Účastníci pochodu nesli transparenty podporující manželství pro všechny a rovná práva, duhové vlajky či jiné doplňky. Někteří měli barevné masky či různé kostýmy.

V čele šlo v duchu tématu "tradice" šest osob ve folklorních krojích, z ošatek rozdávali chléb se solí. "Téma tradice jsem vybrali proto, že slova jako 'tradice' a 'tradiční' se často používají v argumentaci proti LGBT+ lidem. Jako kdybychom byli něco nového, co tu vůbec nebývalo. My se snažíme říct, že tak to vůbec není, že LGBT+ plus jsou součástí historie, kultury a tradic," doplňuje programová ředitelka Dočkalová.