Nobelistka Tokarczuková v nové knize přirovnává psaní k mukám i nebi

Na spalničky v loňském roce zemřelo zhruba 207 500 lidí. V dnes zveřejněné zprávě o boji proti tomuto virovému onemocnění to uvedly Světová zdravotnická organizace (WHO) a americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Od roku 2016 vzrostl počet obětí spalniček o 50 procent.

"Byla to úmrtí, kterým šlo zabránit," uvedla k loňským číslům odbornice WHO Natasha Crowcroftová.

Celkem loni zdravotníci zaznamenali téměř 870 000 případů nákazy spalničkami. To je nejvíce od roku 1996. Obzvlášť postižené jsou přitom země v Africe, jako například Kongo či Madagaskar. Velké epidemie spalniček zaznamenaly ale loni i Gruzie, Kazachstán či Ukrajina. Česku v loňském roce WHO zrušila status země, kde byly spalničky vymýceny.

Spalničky jsou infekční onemocnění, které se šíří kapénkami vzduchem, například při kašli. Začínají horečkou, kašlem, rýmou, světloplachostí a zarudnutím očních spojivek.

Do zavedení vakcíny v roce 1963 zemřelo podle WHO ročně na světě na spalničky 2,6 milionu lidí. Před nakažením spalničkami se lze chránit podáním dvou dávek očkovací látky. Podle WHO ale v mnoha zemích světa děti loni nedostaly včas obě dávky.